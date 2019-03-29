«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны

вчера, 17:51

«Соккер.ру» заглядывается на трибуны российских стадионов, где никогда не бывает недостатка в красоте. Хотите удостовериться? Вперед!

Начинаем с Краснодара, который первым встретился с большим футболом в 2019 году среди всех российских городов. «Быки» принимали «Байер» в Лиге Европы еще в середине февраля, но на трибунах чудесного краснодарского стадиона уже тогда было жарко. И мило. Вот фотодоказательства от Дмитрий Пукалика.

Можно только сожалеть о том, что «Краснодар» не смог порадовать своих красоток в матчах с «Оренбургом» и «Валенсией», упуская важнейшие победы на последних минутах матчей. Но не оскуднеют краснодарские трибуны из-за длительной серии «быков» без побед, ведь команда по-прежнему играет в привлекательный футбол.

В Санкт-Петербурге, а именно на «Газпром-Арене» всегда своя атмосфера, которую помогает создать крыша. «Зенит» провел уже три официальных домашних матча и товарищескую встречу с «Аустрией» при своих болельщиках, а наш фотокорреспондент Кирилл Венедиктов ловил в свой объектив симпатичные лица.

«Спартак» пока не может порадовать своих болельщиков домашней победой в этом календарном году, хотя по содержанию оба матча с яркой афишей – против «Краснодара» и «Зенита», сполна оправдали ожидания. И не беда, что на табло после финального свистка застыли единицы. На поле было так событий, что нашем фотокорреспонденту Антону Зайцеву было некогда отвлекаться на трибуны, впрочем, без снимков девушек с «Открытие Арены» не обошлось.

Неоднократно в номинации «Красота трибун» в нашем негласном зачете побеждал Ростов-на-Дону и донские красавицы, нарядившиеся в желто-синие цвета. Взгляните на свежий улов Светланы Бекетовой: тут уж, как говорится, на любой вкус.

Доехали ростовские болельщики и до Казани, где «Ростов» играл против «Рубина». Анна Джалалян поделилась снимками с «Соккер.ру».

Традиционно много девушек на трибунах « РЖД -Арены», где принимает своих соперников «Локомотив».

Бонус

В начале года в Москве прошел Кубок Легенд, который, как и всегда, выиграла сборная России. На высоте была не только команда ветеранов, но и группа поддержки.