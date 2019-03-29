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«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны

вчера, 17:51

«Соккер.ру» заглядывается на трибуны российских стадионов, где никогда не бывает недостатка в красоте. Хотите удостовериться? Вперед!

Начинаем с Краснодара, который первым встретился с большим футболом в 2019 году среди всех российских городов. «Быки» принимали «Байер» в Лиге Европы еще в середине февраля, но на трибунах чудесного краснодарского стадиона уже тогда было жарко. И мило. Вот фотодоказательства от Дмитрий Пукалика. 

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны Можно только сожалеть о том, что «Краснодар» не смог порадовать своих красоток в матчах с «Оренбургом» и «Валенсией», упуская важнейшие победы на последних минутах матчей. Но не оскуднеют краснодарские трибуны из-за длительной серии «быков» без побед, ведь команда по-прежнему играет в привлекательный футбол.

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весныВ Санкт-Петербурге, а именно на «Газпром-Арене» всегда своя атмосфера, которую помогает создать крыша. «Зенит» провел уже три официальных домашних матча и товарищескую встречу с «Аустрией» при своих болельщиках, а наш фотокорреспондент Кирилл Венедиктов ловил в свой объектив симпатичные лица. 

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Спартак» пока не может порадовать своих болельщиков домашней победой в этом календарном году, хотя по содержанию оба матча с яркой афишей – против «Краснодара» и «Зенита», сполна оправдали ожидания. И не беда, что на табло после финального свистка застыли единицы. На поле было так событий, что нашем фотокорреспонденту Антону Зайцеву было некогда отвлекаться на трибуны, впрочем, без снимков девушек с «Открытие Арены» не обошлось.

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весныНеоднократно в номинации «Красота трибун» в нашем негласном зачете побеждал Ростов-на-Дону и донские красавицы, нарядившиеся в желто-синие цвета. Взгляните на свежий улов Светланы Бекетовой: тут уж, как говорится, на любой вкус. 

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весныДоехали ростовские болельщики и до Казани, где «Ростов» играл против «Рубина». Анна Джалалян поделилась снимками с «Соккер.ру».

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весныТрадиционно много девушек на трибунах «РЖД-Арены», где принимает своих соперников «Локомотив». 

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весныБонус

В начале года в Москве прошел Кубок Легенд, который, как и всегда, выиграла сборная России. На высоте была не только команда ветеранов, но и группа поддержки.

«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны«Соккер.ру» любуется! Прелести ранней весны

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Все комментарии
mondial18
mondial18
   95 / 801
вчера в 23:32
краснодарские красотки
Nikola45
Nikola45
   22 / 801
вчера в 22:31
Где красавицы Зенита?
Nikola45
Nikola45
   22 / 801
вчера в 22:30
А чего убрали фотографию Любителя тухлых побед? Правда глаза режет??? ))) Это же правда! Так есть и на этом стоит Тарасятник!
PITER_1
PITER_1
   489 / 801
вчера в 22:24
пришла весна, запели птички.
набухли почки и яички.


не футбол, а порно сайт
trimetil
trimetil
   361 / 801
вчера в 22:20
Ни одна не понравилась.
Roman73
Roman73 ответил Jum13
   157 / 801
вчера в 22:04
Спартак во всей красе
Я скажу, что всегда на футболы хожу
На "Спартак" и слова восхищенья о брате,
Я скажу, что с министром финансов дружу,
И что сам как любитель играю во МХАТе.
Roman73
Roman73
   157 / 801
вчера в 21:52
Женщине везде место, на футболе, в парламенте, на ярмарке.
И ей совсем необязательно разбираться в политике, в футбольном искусстве, или в вопросах оптовых продаж. Важно присутствие масс.
Женщина --секс-бомба большого радиуса действия и массового поражения.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   321 / 801
вчера в 19:49
Смотреть на красивых женщин всегда приятно )) ....но я старый болельщик, не люблю девушек на футболе, увы
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI ответил Jum13
   233 / 801
вчера в 19:41
Это еще самая красивая болельщица, у мясного магазина хуже есть
Jum13
Jum13 ответил Любитель тухлых побед
   33 / 801
вчера в 19:20
Спартак во всей красе
An Jo
An Jo
   315 / 801
вчера в 19:20
кубаноиды и мясо)
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 801
вчера в 19:16
Спасибо по.....л
Питермен
Питермен
   9 / 801
вчера в 19:02
А будет подборка красивых болельщиков, специально для пупсиков?
Сетка между ног
Сетка между ног
   11 / 801
вчера в 18:48
Какие красавицы фанатки Спартака, и какие жабы газоглорихи! Гыгыгы!
Сетка между ног
Сетка между ног
   11 / 801
вчера в 18:47
Все одеты прилично, и только в красно-синих цветах похабщина! Идеально коррелируется с раздеванием двух болел цска! Гыгыгы!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 801
вчера в 18:45
Дочегож хороши,чертовки!
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