Матч «Зенит» - «Аустрия» посетят около 40 тысяч человек

вчера, 13:28

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Аустрией» должны посетить около 40 тысяч болельщиков.

Встреча состоится сегодня на «Газпром Арене» и начнется в 18:00 мск.

«Зенит» сыграет в белой форме, гости - в фиолетовой.