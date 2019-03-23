Матч «Зенит» - «Аустрия» посетят около 40 тысяч человек

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Аустрией» должны посетить около 40 тысяч болельщиков.
Встреча состоится сегодня на «Газпром Арене» и начнется в 18:00 мск.
«Зенит» сыграет в белой форме, гости - в фиолетовой.
Товарищеский матч между «Зенитом» и «Аустрией» должны посетить около 40 тысяч болельщиков.
Встреча состоится сегодня на «Газпром Арене» и начнется в 18:00 мск.
«Зенит» сыграет в белой форме, гости - в фиолетовой.
Гости будут в фиолетовой форме и им будет фиолетово на исход этой возни..:))
Гости будут в фиолетовой форме и им будет фиолетово на исход этой возни..:))