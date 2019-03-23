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Матч «Зенит» - «Аустрия» посетят около 40 тысяч человек

вчера, 13:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 3Логотип футбольный клуб Аустрия (Вена)АустрияМатч завершен

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Аустрией» должны посетить около 40 тысяч болельщиков.

Встреча состоится сегодня на «Газпром Арене» и начнется в 18:00 мск.

«Зенит» сыграет в белой форме, гости - в фиолетовой.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 979
вчера в 17:45
Хорошая аудитория. И это товарняк!
pomor45
pomor45 ответил LOpp
   154 / 979
вчера в 17:42
Всех работников ЖКХ загнали, а люди хотели на выходных просто отдохнуть.
Люди уже давно поняли, что на Крестовском можно и отдохнуть хорошо и матч посмотреть в комфортных условиях независимо от погоды.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   270 / 979
вчера в 16:39
Зенит собирает на товарняк больше болельщиков, чем у спартака в общем
grisser
grisser ответил Литейный 4
   67 / 979
вчера в 15:54
Свиньи на Открывашке столько могут собрать только на Зенит. Так то для них это фантастические цыфры. Норма для них в официальных матчах десятка максимум. Гыгыгы
Если наловят на Комсомольской площади с электричек.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 979
вчера в 15:45
Свиньи на Открывашке столько могут собрать только на Зенит. Так то для них это фантастические цыфры. Норма для них в официальных матчах десятка максимум. Гыгыгы
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Остапчук 67
   117 / 979
вчера в 15:44
Зачем нужна эта игра?
Чтобы Семак мог посмотреть ближайший резерв!
Остапчук 67
Остапчук 67
   465 / 979
вчера в 15:02
Зачем нужна эта игра?
grazie100
grazie100
   173 / 979
вчера в 13:55
Ехать из Краснодара ?Конечно.
LOpp
LOpp
   15 / 979
вчера в 13:52
Всех работников ЖКХ загнали, а люди хотели на выходных просто отдохнуть.
particular
particular
   8 / 979
вчера в 13:49
Если Зенит турнирные матчи проводит невыразительно и серо, что тогда зрители рассчитывают увидеть в товарнячке?!..:))
Гости будут в фиолетовой форме и им будет фиолетово на исход этой возни..:))
grisser
grisser ответил Jake Sully
   67 / 979
вчера в 13:47
зенитчиков на товарку приходят в два раза больше чем поросей на открывашку, причем на официальные матчи...
Поросей загоняют или заманивают, давно на спартак смотреть никто не хочет.
Jake Sully
Jake Sully
   91 / 979
вчера в 13:40
зенитчиков на товарку приходят в два раза больше чем поросей на открывашку, причем на официальные матчи...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 979
вчера в 13:35
Народные на супердерби с конями стока мечтают собрать. Или столько на Открывашку просто не влезет?
Питермен
Питермен
   34 / 979
вчера в 13:35
Больше чем в москве на лч ходят, удачи Зениту!
ДАША Д
ДАША Д
   174 / 979
вчера в 13:32
С ысла идти на игру нету.
Doktor S
Doktor S
   104 / 979
вчера в 13:31
Удачи Зениту!
волгoдoн
волгoдoн
   129 / 979
вчера в 13:30
стартовые составы-бы
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