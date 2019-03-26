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РФС отправил запросы на использование VAR в полуфиналах Кубка России

вчера, 20:00

Российский футбольный союз подал заявку в ФИФА на применение системы видеопомощи рефери (VAR) в матчах 1/2 финала Кубка России.

Напомним, что в полуфиналах сыграют «Локомотив» против «Ростова», а также «Урал» с тульским «Арсеналом».

Ситуацию прокомментировал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

Мы вчера отправили запрос в международные организации. Сейчас заявка находится на стадии рассмотрения, идет процесс проверки и согласования, а ответ придет не позднее понедельника.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответил Аксинья
   246 / 850
сегодня в 09:58
Надеюсь теперь паровоз пар в свисток не пустит...
Это как раз таки в пользу более техничных
beefs
beefs
   98 / 850
вчера в 22:35
ВАР это хорошо только к ней еще нужна голова...
Bayern Best
Bayern Best
   83 / 850
вчера в 21:58
Надеюсь одобрят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 21:07
Разве это не внутренние дела России? Нафик спрашивать у кого то разрешения на хорошее дело?
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 20:32
Арсеналу победы в матчах с Уралом .
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Зулус из Тарасовки
   4 / 850
вчера в 20:26
Могут отмотать вар на 15 минут, чтобы не засчитать гол из-за фола 15-минутной давности.
Аксинья
Аксинья
   26 / 850
вчера в 20:23
Степа, а Зеня куда прошёл...вернее проделал большой путь от Ростова до Испании...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил parallels
   2 / 850
вчера в 20:22
спартак же уже вылетел - нафига там var?
Если бы пищевик не вылетел, то Федун не позволил бы VAR!
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 20:20
Безбородову пофиг, он будет свистеть туда откуда выгодно.
parallels
parallels
   12 / 850
вчера в 20:16
спартак же уже вылетел - нафига там var?
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 850
вчера в 20:13
Нам в Спартаке неудобно с VAR играть: левый пенальти не выпросить, школу нырков не использовать... Лучше по-старинке, чемоданчик от Федуна в судейскую - и всё в шоколаде
pavkur
pavkur
   22 / 850
вчера в 20:13
Локомотив и Урал пройдут дальше. Пердивные филиалы пролетят.
Аксинья
Аксинья
   26 / 850
вчера в 20:08
Надеюсь теперь паровоз пар в свисток не пустит...
wingback
wingback
   94 / 850
вчера в 20:08
федун отправил в РФС заносы на участие спартака хоть в каком-нибудь кубке...
drug01
drug01
   96 / 850
вчера в 20:06
Давно пора!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 20:05
Нужды нет, спартак больше в кубке не участвует, остальные играют честно.
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