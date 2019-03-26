РФС отправил запросы на использование VAR в полуфиналах Кубка России

Российский футбольный союз подал заявку в ФИФА на применение системы видеопомощи рефери (VAR) в матчах 1/2 финала Кубка России.
Напомним, что в полуфиналах сыграют «Локомотив» против «Ростова», а также «Урал» с тульским «Арсеналом».
Ситуацию прокомментировал руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.
Мы вчера отправили запрос в международные организации. Сейчас заявка находится на стадии рассмотрения, идет процесс проверки и согласования, а ответ придет не позднее понедельника.