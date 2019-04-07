Футбольные викинги захватывают новые земли

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» рассказывает об уникальной категории снайперов – покорителях чужих лиг. Узнайте, кто из легионеров самый успешный на неродной земле!

Английская Премьер-Лига

1 место. Тьерри Анри («Арсенал») – 175 голов.

2 место. Серхио Агуэро («Ман Сити») – 162 мяча.

3 место. Робин ван Перси («Арсенал», «Ман Юнайтед») – 144 гола.

Начинаем с настоящей погони. Тьерри Анри будет смещен с поста лучшего иностранного снайпера АПЛ . Серхио Агуэро со средней результативностью, как у самого француза, мчится в топ-5 снайперов лиги за всю историю. Сейчас аргентинец на 7-й строчке с учетом англичан, но в забеге иностранцев до Анри осталось 13 голов – француз в общем топ-5. А обиднее всего ван Перси, ведь ему не хватило 6 голов, чтобы занять 10-е место за всю историю лиги. Зато третий среди иностранцев. Дальше Хассельбайнк, Робби Кин и Анелька. А знаете, у кого еще крутые шансы зайти в топ-3 среди викингов? У Лукаку, ведь он молод и забил 113 мячей.

Бонус из прошлого. Если учитывать матчи до основания АПЛ , то на первом месте среди иностранцев в высшей лиге Англии Иан Раш – валлиец из «Ливерпуля» (233 гола). Также в топ-3 шотландцы Дэвид Херд (210 мячей) и Денис Лоу (201 мяч). Агуэро не поставит рекорд всех времен, когда обойдет Анри, хотя его средняя результативность выше, чем у названных легенд – может обойти Лоу, если надолго задержится в «Сити».

Немецкая Бундеслига

1 место. Роберт Левандовски («Боруссия» Д, «Бавария») – 201 гол.

2 место. Клаудио Писарро («Вердер», «Кельн», «Бавария») – 195 мячей.

3 место. Джоване Элбер («Штутгарт», «Бавария») – 133 гола.

Поздравляем Роберта – снова забил «Боруссии» Д (10 голов в последних 5 матчах в Бундеслиге), стал первым в истории иностранцем, который отличился в чемпионате Германии 200 раз. У поляка 21 гол в лиге, теперь не просто выше Писарро, но и упрочнил позиции в общем топ-5 – до четвертого места осталось 12 голов, до Хайнкеса (он третий) – всего 19 мячей. И средняя результативность поляка – 0.71 гола за игру, уступает только показателям Герда Мюллера. Левандовски стал легендой Бундеслиги, а на третьем месте еще один форвард с матчами за «Баварию» - бразилец Джоване Элбер. Помните такого?

Испанская Примера

1 место. Лионель Месси («Барселона») – 416.

2 место. Криштиану Роналду («Реал») – 312.

3 место. Уго Санчес («Реал», «Райо Вальекано», «Атлетико») – 234.

Испанец Сарраонаиндия – это не ругательство, а фамилия великого снайпера «Атлетика» из Бильбао, уступил двум иностранным легендам «Барселоны» и «Реала» в 21 веке, хотя долгое время его рекорд – 251 мяч в Примере со средней результативностью в 0.91 гола за игру, казался вечным. У испанцев вообще интересный список – в топ-6 среди всех сразу четыре иностранца, только Сарра и Рауль смогли составить компанию Месси, Роналду, Уго Санчесу и Ди Стефано. При наших жизнях рекорд Лионеля вряд ли побьют – наколотил 416 мячей и не останавливается.

Французская Лига 1

1 место. Делио Оннис («Реймс», «Монако», «Труа», «Тулон») – 299 голов.

2 место. Карлос Бьянки («Реймс», ПСЖ , «Страсбур») – 179 мячей.

3 место. Гуннар Андерссон («Марсель», «Бордо») – 179 мячей.

Итальянец с аргентинским паспортом Делио Оннис всего раз стал чемпионом Франции с «Монако», зато в пяти сезонах был лучшим снайпером Дивизиона 1, как тогда называлась Лига 1. Обидно, наверное, что не забил 300-й мяч в высшем французском обществе, но на данный момент его достижению никто не угрожает. Анри, Трезеге, Анелька или Бензема быстро покинули родину, играли в более сложных лигах. У Мбаппе шикарная статистика, но на 15 лет в чемпионате Франции не останется. Поэтому на втором месте еще один аргентинец – известный в результате тренер Бьянки, а в тройке с таким же показателем Гуннар Андерссон. Другой швед Златан поздно приехал – наколотил за 4 сезона 133 гола, если бы на два года раньше – был бы в тройке.

Итальянская Серия А

1 место. Гуннар Нордаль («Милан», «Рома») – 225 голов.

2 место. Жозе Альтафини («Милан», «Наполи», «Ювентус») – 216.

3 место. Курт Хамрин («Ювентус», «Падова», «Фиорентина», «Милан», «Наполи») – 190.

Ни одного форварда конца 20 века или начала 21! Зато в Серии А лидирует настоящий викинг – швед Нордаль даже по имени принадлежит к касте скандинавских завоевателей, ведь «Гуннар» переводится как «воин», «боец». Великий нападающий «Милана» сколотил состояние – 225 голов в 291 матче, у него самая высокая средняя результативность в топ-10 даже с учетом итальянцев, вроде Пиолы, Тотти или Меаццы. На втором месте в результате натурализованный итальянцами бразилец Альтафини, а в тройке также еще один швед – Хамрин. Батистуте не хватило семи голов, чтобы его обойти – обидно за Габриэля, заслужил!

Украинская Премьер-Лига

1 место. Максим Шацких («Динамо», «Арсенал», «Говерла») – 124 гола.

2 место. Марко Девич («Волынь», «Шахтер», «Металлист») – 90.

3 место. Луис Адриано («Шахтер») – 77 мячей.

В УПЛ на первом месте всех времен узбекский форвард Максим Шацких – опередил украинских легенд. Ребров не играл на родине всю карьеру, отстал на один мяч в итоге, Селезнев тоже путешествовал, Воробею не хватило матчей, как и Ярмоленко с Шевченко. Впрочем, Андрей Николаевич просто был очень молод, когда выступал в УПЛ – не набрал миланский ход. В результате больше него забил даже серб Девич, получивший в итоге вызов в сборную Украины. А «спартаковец» Луис Адриано пока опережает еще одного натурализованного – Мораеса, но скоро пропустит его на третью строчку. В целом показатели скромные, много забивать в УПЛ непросто форвардам самого разного класса. Шутка ли, в топ-20 средняя результативность выше 1 гола за 2 игры только у Евгения Селезнева – украинского Дзюбы.

Голландский Высший дивизион

1 место. Мэттью Амоа («Витесс», «Бреда», «Фортуна», «Херенвен», «Хераклес») – 117 голов.

2 место. Блез Нкуфо («Твенте») – 114 голов.

3 место. Йон-Даль Томассон («Херенвен», «Фейеноорд») – 112 мячей.

У чемпионата Голландии нет репутации лиги, где сложно забивать, но у лучшего иностранного снайпера всего 117 мячей – меньше, чем у Шацких в УПЛ . Зато ганец Амоа играл в Эре достаточно долго, чтобы опередить Нилиса, Кежмана, Кеннета Переса, Ромарио, Литманена, Арвеладзе и Суареса. Чемпионат Нидерландов всегда был трамплином, поэтому даже среди своих лидируют долго играющие Кейт и Хунтелар, а ван Бастен, ван Хойдонк или Бергамп лишь в топ-10, не на вершине. Но компания прекрасная – всем бы таких высококлассных снайперов в огромных количествах! Швейцарец Нкуфо и датчанин Томассон лишь немножко отстали от победителя, а у бразильца Роналдо в Голландии за два сезона в ПСВ 42 мяча в юном возрасте – вот кто мог поставить рекорд всех времен с легкостью!

Российская Премьер-Лига

1 место. Вагнер Лав ( ЦСКА ) – 85 голов.

2 место. Мигель Данни («Зенит») – 68 мячей.

3 место. Сейду Думбия ( ЦСКА ) – 66 голов.

Овчинников на днях сказал, что в РПЛ у Месси не было бы 40 голов за чемпионат, отметил, что зарплаты в лиге крайне низкие? Можно не согласиться. Оклад даже чуть выше, чем класс исполнителей, судя по голевым рекордам легионеров. В РПЛ самый низкий «пропускной балл» в снайперы-легенды для варягов, достаточно было забить шесть десятков мячей. Но справились только трое – Лав, Данни и Думбия, а Промесу для третьего места не хватило всего 7 мячей. Сейчас на пьедестал может ворваться только Сергей Корниленко, если поиграет за «Крылья Советов» еще немного и отметится голами, или Азмун, если всю карьеру проведет в России.

Неужели в РПЛ правду так сложно забивать? Вряд ли, скорее селекционного чутья, чтобы заполучить стабильного снайпера, а также тренерских умений, чтобы поставить атакующий футбол, не хватало. Из Халка, Веллитона, Кураньи или Мовсисяна можно было выжать больше голов! И Овчинников точно ошибается. Месси в составе «Спартака» или «Зенита», безусловно, забивал бы не реже, чем в Испании – попади в Россию на пике формы в молодости, но его сразу забрали бы в другую лигу.