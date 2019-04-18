17 пенальти в финале ЛЧ. Как «Валенсия» пыталась взять Кубок чемпионов

вчера, 10:52

«Соккер.ру» рассказывает, как «Валенсия» Эктора Купера прикоснулась к Кубку чемпионов, но не овладела им.

Выход «Валенсии» в финал Лиги чемпионов весной 2000-го был воспринят как несомненный успех. Даром что в решающем матче команда Эктора Купера не выстояла против «Реала». Но сам вектор развития клуба был признан верным.

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При этом в составе «Валенсии» произошло немало перемен. Многолетний лидер нападения Клаудио Лопес по прозвищу «Блоха» отбыл в «Лацио». Франсиско Фаринос примерил чёрно-синюю футболку «Интера». Херарда переманила к себе «Барселона». Вернулся на родину в «Бордо» Ален Рош, а Горан Влаович принял предложение «Панатинаикоса».

Приобретений было больше. Центр обороны укрепил аргентинец Роберто Айяла, поигравший в «Наполи» и «Милане». На левый фланг был куплен у «Сан-Пауло» Фабио Аурелио. Мощную подпитку получила средняя линия. Чемпион мира и Европы Дидье Дешам («Челси»), Рубен Бараха («Атлетико»), Висенте («Леванте»), Мигель Альбиоль (свой воспитанник). В «Ривер Плейт» нашли атакующего полузащитника Пабло Аймара. В атаку купили лидера сборной Словении Златко Заховича («Олимпиакос») и здоровенного темнокожего норвежца Джона Карью, отыгравшего немало сезонов за «Русенборг».

Ворота по-прежнему находились в ведении Сантьяго Канисареса, а Андрес Палоп терпеливо ждал своей очереди. Жослен Англома не только грамотно выполнял свои непосредственные обязанности правого защитника, но был полезен в атаке. За левый фланг отвечал 35-летний итальянец Амедео Карбони. В центре соотечественники Купера, два аргентинца – Роберто Айяла и Маурисио Пеллегрино. Резерв: Фабио Аурелио, Мирослав Джукич, Анхель Амарилья и Херардо. Опорный полузащитник Рубен Бараха, правый – капитан Гаиска Мендьета, слева Кристиан «Кили» Гонсалес. Пабло Аймар располагался ближе к нападающим. В запасе Альбиоль, Висенте, Дидье Дешам, Давид Альбельда, Мигель Ангуло и Златко Захович, в котором Купер больше видел атакующего полузащитника. Обычно пару нападающих составляли Джон Карью и Хуан Санчес. В запасе Адриан Илие и Диего Алонсо. Имели навыки игры в атаке и посему могли выручить Ангуло с Заховичем.

Курс на Милан

Los Ches начинали европейскую кампанию раньше домашнего чемпионата. Предстояли матчи квалификационного раунда с австрийским «Тиролем». В Инсбруке ноль-ноль, а на «Месталье» Станиславу Черчесову пришлось пропустить четыре мяча – по два от Мендьеты и Алонсо. Чемпионы Австрии ответили одним голом. В стартовом туре Ла Лиги «Валенсия» играла на «Сантьяго Бернабеу» и проиграла «Реалу» 1:2. Мендьета за 15 минут до конца встречи сделал заявку на реванш за проигрыш в финале Лиги чемпионов, но тут же ответил Рауль. А потом Луиш Фигу забил свой первый мяч в футболке «Реала».

Но после неудачи в Мадриде «летучие мыши» выиграли три матча в чемпионате и три в первом групповом этапе Лиги чемпионов – с разницей в один мяч были обыграны «Олимпиакос», «Херенвен» и «Лион». Задача по выходу из группы была наполовину решена, а в первенстве страны команда Купера постепенно вышла на первое место. Которое никуда не делось после ничьей с соседями из «Вильярреала». Зато выигрыш в Лионе гарантировал Los Ches участие во втором групповом этапе.

«Эспаньол» приостановил победный марш «Валенсии» во главе всей Лиги, потом последовала ничья с «Райо» и весь отрыв куда-то пропал. Пришлось делить первое место с чемпионом – «Депортиво». А потом и вовсе уступить «лыжню» не только «Депору», но и «Реалу». Но на первое место она больше не вернулась. То, что с чемпионством придётся повременить, стало ясно в конце первого круга. Проигрыш «Депору» в Ла-Корунье 0:2, домашнее поражение в игре с «Барсой». И ноль - один на «Месталье» с «Реалом» в начале второго круга. Не в этот раз и не с этим Купером. Из Кубка Испании выбыли ещё раньше в декабре, в 1/16 финала. Болельщики Los Ches узнали о существовании клуба «Гуадикс». Захович в добавленные минуты спас финалистов Лиги чемпионов от проигрыша в основное время - 4:4. Но серию пенальти валенсийцы проиграли, от чего изрядно пострадала репутация Эктора Купера как кубкового бойца.

Вот так как-то все дороги сошлись в одну. Ту, что вела в Милан, где был запланирован финал Лиги чемпионов. Но сначала нужно было окунуться во второй групповой этап, который ещё не признали рудиментом главного клубного турнира. Соперники - вице-чемпион Австрии «Штурм», второй клуб Греции «Панатинаикос» и «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

С земляками Арнольда Шварценеггера - «Штурмом» из Граца - «летучие мыши» справились относительно легко. Перед самым перерывом Джон Карью забил первый мяч, а сразу после возобновления игры Хуан Санчес - второй. В Афинах нулевая ничья. Главные события развернулись уже весной 2001 года в противостоянии с МЮ . На «Месталье» 0:0. А в Манчестере гол Энди Коула долгое время оставался единственным. Для победы «красным дьяволам» не хватило трёх минут. Уэс Браун подтвердил репутацию одного из самых невезучих игроков команды Фергюсона, поразив свои ворота. После четырёх туров у чемпионов Англии 8 очков, 6 очков у «Валенсии» и «Штурма», одно у «Панатинаикоса». В пятом туре «Пао» едва не обыграл « МЮ » - Пол Скоулз спас гостей незадолго до финального свистка. А «Валенсия» подавила «Штурм», причём в Граце - Айяла, Карью. Кили Гонсалес и два Алонсо, итого 5:0. И вот уже Los Ches новый лидер группы А благодаря лучшей разнице мячей. В последний игровой день «Юнайтед» расправился со «Штурмом» 3:0, но вернуть себе первое место не смог. «Валенсия» выиграла у «Пао» 2:1, став победительницей группы с нулём в графе «проигрыши».

Один английский клуб худо-бедно миновали. Но на горизонте возник «Арсенал». Первый из четвертьфиналов проходил в Лондоне, на «Хайбери». За четыре минуты до перерыва угловой в исполнении Мендьеты завершился голом Айялы. Надо сказать, что первый тайм мог закончиться для хозяев с более плачевным счётом, чем 0:1, реализуй Карью выход один на один с Симэном. Но после перерыва два француза - Сильвен Вильтор и Робер Пирес - вывели на удар третьего - Тьерри Анри, который не промахнулся. А затем Рэю Парлору удался удар из-за пределов штрафной - первый раунд за командой Арсена Венгера (2:1).

Второй матч был очень тяжёлым. Долгое время табло «Местальи» высвечивали столь нужные «канонирам» нули. Но за 15 минут Англома совершил рейд по правому флангу, навесил, а гигант Карью продавил Тони Адамса - 1:0. «Валенсия» вышла в полуфинал навстречу третьему по счёту представителю английской Премьер-Лиги - «Лидсу». Яркая команда Дэвида О’Лири добралась до полуфинала, сломив сопротивление «Супер-Депора». Также пал в борьбе с «Баварией» чемпион Англии «Манчестер Юнайтед». Мюнхенцы взяли реванш за проигрыш в финалище 1999 года.

В Лидсе ноль-ноль. Каждая из сторон пыталась занести результат себе в актив, вспоминая неиспользованные моменты. Но в Валенсии два гола Санчеса сломали «Лидс», а точный удар Гаиски Мендьеты добил гостей - 3:0. «Валенсия» второй год подряд вышла в финал Лиги чемпионов. А вот «Реала» там не оказалось. «Бавария» не пустила.

Вечер пенальти

И вот настал день финала. Уже на второй минуте защитник «Баварии» Патрик Андерссон, падая в борьбе с Мендьетой, задел мяч рукой. Голландский судья Дик Йол указал на точку, и Мендьета переиграл Оливера Кана. Минуло три минуты, и пенальти был назначен в ворота «Валенсии». Это Жослен Англома был невежлив со Штефаном Эффенбергом. Но Мехмет Шолль пробил без особой хитрости, и Канисарес ногой отбил мяч. Первый тайм за испанским клубом 1:0.

В перерыве Сантьяго Канисарес получил известие о смерти матери. Вратарь решил выйти на вторую половину встречи. Вскоре после возобновления игры Амедео Карбони коснулся мяча рукой. Итальянец уверял, что его толкнул Джоване Элбер, после чего он потерял равновесие. Но Йол не слушал. На этот раз бить 11-метровый вызвался Эффенберг, который справился с этой миссией лучше Шолля - 1:1.

Этот пенальти был третьим, но не последним. Всего их в том финале, включая серию послематчевых ударов, было 17! 120 минут победителя не выявили, поэтому пришлось прибегнуть к лотерее. Первый удар баварца Пауло Сержио пришёлся в «молоко». Потом соперники выполнили по две точных попытки - Хасан Салихамиджич и Александр Циклер у «Баварии» и Гаиска Мендьета с Джоном Карью у Los Ches. А вот Златко Захович дрогнул перед Оливером Каном. Но недолго радовались мюнхенцы - Канисарес взял удар Андерссона. Но тут же Кан вышел победителем из поединка с Карбони. Штефан Эффенберг точен, Рубен Бараха тоже. Попали в цель Биксант Лизаразю и Кили Гонсалес. Пошла серия до промаха. Томас Линке переиграл Канисареса, а Маурисио Пеллегрино пробил в руки Кану. Кубок чемпионов у «Баварии». И тут дал волю эмоциям Канисарес. Рыдающего вратаря испанцев утешал главный герой финала Оливер Кан.

Расстроенная «Валенсия» неудачно провела остаток испанского чемпионата, отступив с третьего места на пятое. В новую Лигу чемпионов «летучие мыши» не попали. Покинул клуб и Эктор Купер. Аргентинского тренера позвали в «Интер». И в Испании его не стали удерживать. Видимо, поняли, что все свои трофеи Купер уже выиграл.