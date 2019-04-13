Сорванные зелёными. Лэмпард, Фердинанд и «Вест Хэм»

вчера, 17:34

«Соккер.ру» рассказывает о «Вест Хэме» Харри Реднаппа и Фрэнка Лэмпарда в сезоне-98/99.

«Вест Хэм» - популярный, своеобразный, но весьма бедный лондонский клуб. Бедный и в прямом смысле, и в плане завоёванных трофеев. Тем не менее слово популярный - ключевое. Как бы и где ни играли «молотобойцы», у них всегда было много и болельщиков, и сочувствующих.

Семейный тандем

В середине 80-х «Вест Хэм», которым руководил Джон Лайал, английская пресса называла лучшей командой на свете. «Соккер.ру» писал об этом. Но и во второй половине 90-х на «Болейн Граунд» появился очень симпатичный коллектив. Правда, огромный потенциал этих «молотобойцев» так и остался потенциалом. Выше пятого места они так и не поднялись. Но команда запомнилась и своей игрой, и футболистами, которые впоследствии стали лидерами в других командах.

Полузащитник Харри Реднапп и левый защитник Фрэнк Лэмпард-старший был дружны ещё в бытность игроками «Вест Хэма». Более того Харри и Фрэнк даже породнились, женившись на сёстрах-близнецах - Сандре и Патрисии. Фрэнк был более успешен как игрок, зато Харри проявил себя как тренер, отработавший девять сезонов в «Борнмуте». В 1994 году Реднаппа позвали тренировать «молотобойцев», и одним из условий стало назначение Лэмпарда на должность первого помощника.

Реднапп и Лэмпард были своего рода двумя следователями - злой - Харри и добрый Фрэнк. Один подходил с кнутом, другой - с пряником. При этом оба специалиста успешно дополняли друг друга. Порой футболистам не терпелось подшутить над главным, тем более что был повод - после перенесенной автокатастрофы Реднапп лишился способности различать запахи, и эта особенность давала простор для фантазий. Например, подложить тренеру в карман нечто дурно пахнущее. Но Лэмпард попросил игроков не делать этого. И вскоре внутри коллектива воцарилась гармония в отношениях между тренерским штабом и футболистами. При том, что в составе было немало строптивцев.

Реднапп уделял много внимания клубной академии. Следил за самыми талантливыми выпускниками, привлекал сначала просто к посещению тренировок основного состава, потом и к самим тренировкам. И опять не обошлось без Лэмпарда, чей сын и соответственно племянник главного тренера Фрэнк был один из лучших учеников академии. К 1998 году в первую команду были приняты сразу три юноши - уже упомянутый Фрэнк Лэмпард-младший, Джо Коул и Рио Фердинанд. На подходе были Майкл Кэррик и Глен Джонсон.

Лэмпард и Лампард

Но не молодняком единым усилились «кузнецы» летом 1998-го. На «Болейн Граунд» высадился внушительный десант. Вратарь «Ньюкасла» Шака Хислоп, защитник «Ливерпуля» Нил Раддок, его коллега Скотт Минто, поигравший в «Челси» и «Бенфике», камерунский полузащитник «Ланса» Марк-Вивьен Фоэ, форвард «Шеффилд Уэнсдэй» Паоло Ди Канио и многолетний лидер атак «Арсенала» Йан Райт.

Что же получилось на выходе. Ворота защищал несостоявшийся британский космонавт Шака Хислоп, вытесненный из ворот «Ньюкасла» юным ирландцем Шеем Гивеном. Нил (Шака - это детское прозвище вратаря) выучился на инженера по космическим технологиям, проходил стажировку на мысе Канаверал, но потом сделал крутой вираж в сторону футбола. Хислоп был близок к тому, чтоб войти в историю как первый темнокожий голкипер сборной Англии, но его обошёл Дэвид Джеймс. Однако на излёте своей карьеры Шака сыграл на чемпионате мира. Правда, за сборную Тринидада и Тобаго. Второй вратарь - канадец Крэйг Форрест.

Харри Реднапп использовал трёх центральных защитников - Йана Пирса, Рио Фердинанда и Нила Раддока. Функции крайних защитников брали на себя Тревор Синклэйр и Марк Келлер, бегавшие от своих ворот к чужим и обратно. В распоряжении имелись два крайних защитника - правый Тим Брэкер и левый Скотт Минто, и сразу несколько центральных: Стив Поттс, Джулиан Дикс и Хавьер Маргас.

Три центральных полузащитника - опорник капитан Стив Ломас, освобождённый от черновой работы израильтянин Эйял Беркович и действовавший по всей средней линии сын главного тренера Фрэнк Лампард. Не ищите ошибку. Именно так, да ещё с ударением на последний слог просил называть себя молодой полузащитник. Чтоб его отличали от отца. Лэмпардом он снова стал после перехода в «Челси». В резерве опорник Джон Монкур, техничный универсал Джо Коул, рослый Марк-Вивьен Фоэ, тогда ещё не жаловавшийся на проблемы с сердцем.

Основная пара нападающих - бывший игрок сборной Англии Йан Райт и рыжеволосый валлиец Джон Хартсон. Когда-то они уже играли вместе в «Арсенале». Под рукой имелись весьма строптивый, но мастеровитый итальянец Паоло Ди Канио и несколько прямолинейный Пол Китсон. Обладатель громкой фамилии Гевин Холлиган крайне редко попадал в заявку.

Крылатые качели

Йан Райт отличился уже в первой встрече - забил победный мяч в выездном матче с «Шеффилд Уэнсдэй». Затем уже в Лондоне «молотобойцы» добились почётной ничьей с чемпионом - «Манчестер Юнайтед». Нули в Ковентри, а потом вдруг безумный проигрыш дома «Уимблдону». После 3:0 к 27 минуте, «Вест Хэм» умудрился проиграть 3:4.

И пошли качели. Победы над «Ливерпулем» и «Саутгемптоном», после чего бесславные проигрыши «Блэкберну» и «Чарльтону». Прекрасный матч в гостях с «Ньюкаслом» - три безответных гола в ворота бывших партнёров Хислопа, ничья с «Челси», где к успеху были ближе «молотобойцы», три очка в играх с «Лестером» и «Тоттенхэмом». И как обухом по голове 0:4 от «Лидса».

Однако умение красиво выигрывать и столь же эффектно проигрывать придавали команде Реднаппа и Лэмпарда особое обаяние. Домашний стадион «Аптон Парк», он же «Болейн Граунд» никогда не пустовал. Большим успехом пользовались телетрансляции матчей «Вест Хэма». Пожалуй, ни один середняк не пользовался таким вниманием прессы. А скауты разных более состоятельных клубов просматривали Лампарда и Фердинанда. Сам же клуб держался в серединке, чуть выше «ватерлинии». Но ближе к финишу дела пошли лучше. Лондонцы карабкались наверх и в итоге пришли на финиш пятыми. Что стало лучшим с памятного 1986 года результатом. Да и после 1999-го «кузнецы» так высоко не поднимались.

«Молотобойцем года» болельщики признали 30-летнего Шаку Хислопа, даром, что «космонавт» пропустил немало. Спас он куда больше. А ещё трибунам пришлась по вкусу игра почти двухметрового, но очень пластичного голкипера. Йан Райт с девятью голами стал самым метким.

В обоих Кубках «Вест Хэм» выступил слабо - проиграл в первых же раундах, правда, после переигровок. Но итоговое пятое место дало возможность в кои-то веки сыграть в Европе. А именно пробиться в Кубок УЕФА через игольное ушко Кубка Интертото.

Фердинанд и Лампард после этого сезона стали знаменитыми. Болельщики видели их легендами клуба. Такими, как Билли Бонс или Тревор Брукинг. Но им суждено было прославиться в других коллективах. И вообще руководство клуба решило пойти по иному пути развития. Не ждать, когда их перспективная команда созреет и сможет претендовать на место более престижное, нежели пятое. А продать тех, кто пользовался спросом как можно выгоднее, «пополнить депозит» и довольствоваться ролью середняка. Но деньги на счетах не любят задерживаться, быть середняком не всегда получалось, доводилось проваливаться и не раз. А тот, сорванный преждевременно с грядки «Вест Хэм», до сих пор даёт поводы сокрушаться об упущенных на рубеже веков возможностях.