Непобедимые. Как Антонио Конте создал чудо-команду

вчера, 14:15

«Соккер.ру» рассказывает о том, как создавался «Ювентус», которому до сих пор нет равных в Италии.

«Ювентус» Антонио Конте – это пример быстрого и эффективного преодоления кризиса в клубе. Смелые шаги нового руководства «Юве» - приглашение молодого тренера плюс грамотная кадровая политика привели к созданию суперклуба за кратчайший срок. Три года работал Антонио Конте на посту главного тренера туринцев, его команда неизменно выигрывала чемпионат Италии. Возможно, «Ювентус» покорил бы и европейскую вершину, но Конте покинул клуб ради сборной Италии. При этом Антонио оставил своему преемнику Массимилиано Аллегри роскошное наследство. Самый титулованный клуб Италии с каждым годом становится ещё более и более титулованным.

Два года, прожитых зря

Наш рассказ о команде Антонио Конте начнём с событий, предшествовавших возвращению бывшего капитана в клуб уже в роли тренера. Весной 2009 года казалось, что все беды «Юве», вызванные Кальчополи, позади. Дидье Дешам за один сезон вытащил клуб из ссылки в Серии В, после чего ушёл тренировать «Марсель». Опытный Клаудио Раньери, сменивший француза, с ходу вывел туринцев в Лигу чемпионов. Два года подряд «старая синьора» занимала третье место. Возможно, качество игры вызывало вопросы, но повода снимать тренера за два тура до финиша не было. Но контракт с Раньери был расторгнут, а его место занял молодой специалист, в прошлом отличный защитник «Наполи» и «Юве» Чиро Феррара. Опыта самостоятельной работы у 42-летнего Феррары не было. Однако на победном для сборной Италии чемпионате мира 2006 года Чиро был одним из помощников Марчелло Липпи и получил прекрасную рекомендацию от шефа.

Сезон 2008/09 туринцы доиграли под руководством Феррары. Третье место никуда не делось. В новом сезоне команда неплохо начала – четыре победы на старте. Но потом «Ювентус» захромал, как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. В январе после вылета из Кубка Италии и трёх проигрышей в чемпионате Ферраре указали на дверь. Новым наставником сталь Альберто Дзаккерони, но от этой перестановки стало ещё хуже. Из Лиги Европы «Юве» был выбит английским «Фулхэмом» после комфортной домашней победы 3:1 последовал лондонский кошмар 1:4. На финиш чемпионата клуб пришёл седьмым. Естественно подобное положение дел не могло понравиться новому молодому президенту Андреа Аньелли, который произвёл большие перемены в руководстве. Дзаккерони был безжалостно уволен. На его место новый спортивный директор Джузеппе Маротта рекомендовал Луиджи Дель Нери. Произошли и большие перемены в составе. В частности у ЦСКА был куплен сербский полузащитник Милош Красич.

Команда очень неплохо смотрелась в товарищеских предсезонных матчах, но стоило стартовать сезону, как опять пошло не так. Дель Нери выправил ситуацию в чемпионате, принеся в жертву Лигу Европы. Но пришла зима, а вместе с ним и вылет из Кубка, и серия неудач в первенстве. За 11 туров до финиша «Ювентус» застрял на седьмом месте и остался на нём до конца чемпионата. На этот раз «старая синьора» осталась и без еврокубков. За сим пребывание Луиджи Дель Нери на посту главного тренера завершилось.

И тут пришёл Антонио Конте. Не сам конечно, а с подачи Джузеппе Маротты. Но руководство клуба определённо рисковало, когда приглашало 42-летнего тренера, не имевшего опыта работы в больших клубах. Начал Конте тренерскую карьеру в скромном «Ареццо», вывел «Бари» и «Сиену» в Серию А, немножко поработал в «Аталанте». И всё. Конечно, в пользу Антонио говорила его блестящая карьера в «Ювентусе» в качестве игрока. Но ведь и Чиро Феррара был не менее популярен и уважаем в Турине, а на посту тренера «Юве» успеха не добился.

Граф Антонио

Антонио Конте руководил «Ювентусом» всего три сезона. Но во всех трёх чемпионатах туринцы неизменно становились первыми. Бывший капитан «старой синьоры» сумел в короткий срок возродить великий клуб. Возможно, Конте привёл бы «Юве» и к победе в Лиге чемпионов. Но его позвали в сборную Италии. А подобное предложение не делают дважды.

Фамилия Конте переводится с итальянского как граф. Дворянского титула у бывшего наставника «Ювентуса» нет, но отец Антонио Каземиро Конте был довольно известным в Лечче бизнесменом и руководителем клуба «Ювентина-Лечче». Но сын решил стать футболистом, и как не сопротивлялся папа, родителю пришлось привести сына на просмотр.

И не напрасно. Антонио оказался весьма способным парнем, а по достижению совершеннолетия он оказался в клубе «Лечче». Молодой полузащитник отыграл за клуб несколько сезонов, после чего тренер Збигнев Бонек по старой памяти предложил Конте своему бывшему клубу. Лучшего подарка для Антонио, с детства симпатизировавшего «Юве», трудно было представить.

Антонио отыграл в «Ювентусе» 14 сезонов и заработал себе репутацию отличного опорного полузащитника, не щадившего соперников и самого себя. ИЗа время выступлений за туринский суперклуб он заработал неимоверное количество травм. Например в 1996 году Конте не смог доиграть победный для «Ювентуса» финал Лиги чемпионов и пропустил чемпионат мира 1996 года. В 1998 году Марчелло Липпи хотел было выставить хронически травмированного капитана «Юве» на трансфер, но болельщики так мощно поддержали Антонио, что главный тренер был вынужден отменить своё решение.

Антонио мог покинуть «старую синьору» через пару лет. Его очень назойливо приглашала «Фиорентина», которую тренировал Джованни Трапаттони. Но игроки «Ювентуса» едва не устроили бунт в защиту капитана. И так получилось, что Антонио Конте оставался лидером коллектива и душой команды вплоть до завершения карьеры. Конте повесил бутсы на гвоздь в 2004 году и избрал тренерскую стезю. Поработал в скромном «Ареццо», вытащил «Бари» в Серию А. Вытащил и ушёл из-за споров с руководством. В «Аталанте» не получилось – уволили через полгода. Потом была «Сиена», которую «Граф» вывел в Серию А. Как оказалось, не вполне честными методами. За что впоследствии Конте получил дисквалификацию на 10 месяцев. Этот срок сократили потом до четырёх месяцев, спасибо Массимо Каррере, успешно подменившему друга.

Главным тренером «Ювентуса» Конте стал случайно. Руководство после неудач с Чиро Феррарой, Альберто Дзаккерони и Луиджи Дель Нери ткнуло пальцем в небо и попало в яблочко. Оказалось, что бывший капитан – идеальный тренер для «Юве». Антонио очень быстро привёл в рабочее состояние игроков и сделал из них команду. Три Скудетто в трёх сезонах – выдающийся результат. Конечно, хотелось побед и на европейской арене. Но не всё сразу, потом Антонио Конте не устоял перед соблазном возглавить сборную Италии. А сборная - это святое. Во всяком случае преемнику Массимилиано Аллегри грех жаловаться на наследство, оставленное некогда оппонентом.

Формула победы

Не менее спорным казалось и приглашение Андреа Пирло, который вдруг оказался не нужен «Милану», для которого он столько сделал. Квалификация Пирло сомнению не подвергалась, но возраст – всё-таки уже тридцать два. Десять миллионов было заплачено за швейцарского полузащитника «Лацио» Штефана Лихштайнера. В другой столичный клуб – «Рому», были перечислены 15 миллионов за черногорского нападающего Марко Вучинича. Блестящей стоит признать сделку по покупке у «Байера» полузащитника Артуро Видаля. Чилийца увели из-под носа у «Баварии».

И ещё одна примета нового сезона. «Ювентус» наконец-то обзавёлся собственным стадионом. Отстроенный заново «Делле Альпи» стал носить имя «Ювентус Стэдиум» и принадлежать только самому титулованному клубу страны. «Торино» же окончательно обосновался на олимпийском стадионе.

Если из новичков прошлого призыва по большому счёту заиграл один центральный защитник Леонардо Бонуччи, то нынешнее пополнение оказалось очень полезным. Пирло стал ключевой фигурой в центре поля, главным организатором атак. Блестяще вписался Видаль. Лихштайнер, взявший под контроль всю правую бровку, оказался крайне полезен при переходе на столь любимую Конте схему 3-5-2, которая легко трансформировалась в 5-3-2 и обратно. А как раскрылся рядом с Пирло воспитанник клуба Клаудио Маркизио, поблекший в двух предыдущих сезонах.

Как же выглядел «Ювентус» в первом сезоне Антонио Конте. В воротах блистательный и нестареющий Джанлуиджи Буффон. После Кальчополи у Джиджи было с десяток предложений, - ещё бы герой недавно завершившегося чемпионата мира. Никто бы слова дурного не сказал, если бы он ушёл. Тем более что «Юве» для Буффона не родной, он воспитанник «Пармы». Но вратарь остался и предпочёл испить горькую чашу до дна и принять участие в возрождении великого клуба. Заменить Буффона, если в том была необходимость, могли опытные голкиперы Марко Сторари и Александр Маннингер.

Антонио Конте нашёл идеальное сочетание центральных защитников - Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини и Андреа Барцальи. Как было уже сказано выше, система 3:5:2 легко превращалась в 5:3:2 благодаря Штефану Лихштайнеру и Паоло Де Челье, отвечавшими за правый и левый фланги. Под рукой были Мартин Касерес, Фабио Гроссо и некоторое время Микеле Пациенца. В центре полузащиты - Андреа Пирло, Клаудио Маркизио и Артуро Видаль. На правый фланг можно было выпустить атакующего полузащитника Симоне Пепе либо Милоша Красича, а на противоположный - Эммануэле Джаккерини, Марсело Эстигаррибию или Элджеро Элию. И шикарная линия атаки - Мирко Вучинич, Алессандро Матри, Фабио Квальярелла, Марко Борьелло и проводивший свой последний сезон в чёрно-белой футболке Алессандро Дель Пьеро.

«Маленький принц», как называют в Италии Маркизио, забил два мяча в ворота действующего на тот момент чемпиона страны «Милана», а выигрыш со счётом 2:0 обозначил претензии команды Конте на самые высокие места.

Но эйфория довольно быстро прошла. Победы над сильными клубами - «Интером» и «Лацио» в гостях чередовались с ничьими. Порою туринцы теряли очки на ровном месте. Особенно тяжело было после рождественской паузы. Из десяти матчей «Юве» выиграл четыре. Десять встреч завершились мирным исходом. И хотя в графе поражения красовался ноль, «Ювентус» отставал от «Милана» на четыре очка. Переломным стал матч во Флоренции, где принципиальный соперник «Фиорентина» был разгромлен со счётом 5:0. Эта встреча стала началом серии из восьми побед с общим счётом 23:1. Всего же в оставшихся 11 турах «Юве» лишь один раз сыграл вничью и досрочно стал чемпионом впервые после шестилетнего перерыва. Команда Конте не проиграла ни одной встречи в чемпионате. Единственный проигрыш в сезоне пришёлся на финал Кубка, в котором «Юве» уступил «Наполи» 0:2.

Главным событием лета 2012 года стал уход Алессандро Дель Пьеро. 19 лет отдал Алекс «Юве», выиграл с клубом всё, что мог выиграть, стал лучшим бомбардиром в истории. Конечно, 38 лет - возраст солидный, но Дель Пьеро рассчитывал, что клуб предложит ему новый договор. Как никак легенда. Но предложения не последовало, и Алекс покинул клуб с тяжёлым сердцем, почувствовав то, что когда-то испытывал Роберто Баджо, принесённый Марчелло Липпи в жертву ради юного Дель Пьеро.