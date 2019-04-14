«Зеленые» всегда возвращаются. Из дебютанта в чемпионы за один сезон

вчера, 17:20

«Соккер.ру» рассказывает, как «Сент-Этьен» Жана Снелля начал сезон-1963/64 дебютантом, а завершил - чемпионом.

Май 1962-го принёс «Сент-Этьену» и радость, и разочарование. Победив в финале Кубка Франции «Ниццу» и выиграв трофей, «зелёные» через неделю после триумфа проиграли «Монпелье» в заключительном туре - 3:4. Обладатель Кубка занял седьмое место и был вынужден покинуть первый дивизион.

Ссылка оказалась недолгой. Всего год. Тренер Франсуа Викар справился со своей миссией, и «стефануа» заняли первое место. В Кубке Кубков, правда, выступили неудачно, проиграв в 1/8 финала «Нюрнбергу». Но что вы хотели от команды второго дивизиона.

Беглец из концлагеря

Франсуа Викар принимал поздравления руководства клуба, благодарность, а потом и уведомление об отставке. Президент Роже Рош решил, что команде нужен более квалифицированный специалист. Так на стадионе «Жофре Гишар» снова возник Жан Снелля. Тот самый, что привёл «стефануа» к первому и единственному на тот момент чемпионству - в сезоне-1956/57. Уволенный Викар был полузащитником той команды.

Снелля прославился ещё до войны. Играл в «Лилле», потом в «Сент-Этьене». Но развитию карьеры помешала война. Жан ушёл добровольцем на фронт, где вскоре угодил в плен. Через два года Снелля с другими узниками совершил побег из концлагеря. На футбольное поле он больше не вернулся. Но стал известным тренером. Начинал в «Лорьяне», а потом вернулся в «Сент-Этьен», в котором он явно недоиграл.

Сначала Снелля работал помощником у тренера Игнаса Такса, потом, несколько неожиданно, выбился в старшие тренеры. Неожиданно, потому что замена произошла после успешного сезона - второе место в чемпионате-1949/50. Но подобная перестановка оправдала себя. В 1955 году в клубном музее появился первый трофей - Кубок Шарля Драго. Так назывался существовавший во Франции утешительный турнир для клубов, не преодолевших четвертьфинальный барьер Кубка страны. Лиха беда начало. В сезоне-1956/57 «стефануа» впервые в истории стали чемпионами. Снелля выиграл ещё один Кубок Драго, а потом ушёл - сначала вторым тренером в сборную Франции, а потом старшим в швейцарский «Серветт». С которым выиграл чемпионат альпийской страны в 1963 году. И в это время тренеру предложили вернуться на «Жофре Гишар». Снелля долго не раздумывал. Но поставил условие - вместе с ним должен вернуться и атакующий полузащитник Рашид Меклюфи. А это уже - вопрос политический.

Борец за свободу Алжира

Один из лидеров «зелёных» в середине 50-х, полузащитник сборной Франции и алжирец по происхождению Меклюфи, поддержал борьбу за независимость своей родины от Франции. Он отказался от французского гражданства и сборной Франции, стал играть за команду пока непризнанного Алжира. В итоге Рашиду пришлось уехать из Франции. Алжирец обосновался в Швейцарии, выиграл с «Серветтом» чемпионский титул. Война за независимость Алжира закончилась, колония получила суверенитет. Но как воспримут во Франции бывшего сепаратиста? Восприняли, пусть и не сразу.

Помимо Меклюфи состав «зелёных» пополнил вратарь Пол Бернар из «Нима». Знаменитый Клод Абб завершил карьеру сразу после вылета «Сент-Этьена» в Д-2, вернуться можно было и с Робером Филиппом, но для того чтобы закрепиться в элите, требовался более квалифицированный голкипер. Пополнили ряды клуба левый нападающий Робер Сален и ещё один форвард - камерунец Фредерик Н’Думбе.

Как же выглядел «Сент-Этьен» в 1963 году. В воротах Поль Бернар. Робер Филипп присел на лавочку и боролся за место на скамье с Рене Донояном. Справа играл уроженец Марокко, испанец по национальности Жуан (хотя правильнее Хуан) Касадо. Слева действовал Жорж Польни, он же потомок польских иммигрантов Ежи Польный. Пара центральных защитников Нелло (Антонелло) Сбаис и Ришар Тилински (он же Рышард Тылиньский). Два поляка, итальянец и испанец - вот такая интернациональная бригада, при этом Тилински привлекался в сборную Франции. В резерве: Элиа Меркати и Режи Курбон.

Обладатель шапки рыжих волос (Карлос Вальдеррама может только завидовать) Робер Эрбен был ключевой фигурой в центре поля - и швец, и жнец, и на дуде игрец - и опорник, и диспетчер, и лучший бомбардир во втором дивизионе. Рядом действовал либо ещё один полузащитник сборной Франции Рене Феррье, либо ветеран Рене Доминго. Уже упомянутый Рашид Меклюфи действовал на позиции атакующего полузащитника. В запасе Ролан Миторай, Жозеф Артманн, Манюэль Бальбоа и Эме Жаке. Тот самый. Три нападающих. Слева Робер Сален, справа - Жак Фуа, в центре Андре Ги. Африканец Фредерик Н’Думбе нередко подменял Фуа. Остальные резервисты: Жак Вегья, Жерар Эпалль, Жан Массон.

Дерзость и мастерство

«Сент-Этьен» стартовал домашней встречей с «Валансьеном». Зацепили ничеечку - 1:1. Причём счёт сравнял нечасто выходивший на пол Эпалль. А в следующем туре «стефануа» попали под раздачу в Тулузе - 0:4. Пошли разговоры, зачем же тогда возвращались. И предстоящая встреча с чемпионом страны «Монако» ничего хорошего не сулила, даром, что проходила на «Жофре Гишар». Но монегаски были разбиты весьма красиво с результатом 4:1. В ронском дерби с «Лионом» на поле соперника было забито девять мячей. «Сент-Этьен» забил больше и выиграл 5:4. По дублю от Меклюфи и Ги. Два гола Эрбена помогли добиться ничьей в домашней игре с «Анже». А два точных удара Ги обеспечили выигрыш в Ниме.

«Стефануа» сокращали отрыв от лидера - «Тулузы», а в девятом туре сумели обогнать её. На один тур. Потом вперёд вырвался «Монако». На пару туров. А потом «зелёные» стали обживаться на самом верху. Выиграли первый круг, а во втором стали наращивать отрыв. Месть «Тулузе» выдалась особо изощрённой - 7:1. Четыре из семи голов пришлось на долю Ги.

Отрыв от преследователей то увеличивался, то сокращался, менялись и сами догоняющие. Но «зелёные» поверили, что могут стать чемпионами в дебютном сезоне. За шесть туров до финиша «Монако» всё же настиг беглеца. Равенство очков и одинаковая разница мячей. Но «Тулуза» отобрала очко у монегасков, а «Сент-Этьен» за счёт гола Ги дожал «Реймс». Хет-трик Фуа и гол Меклюфи вылились в победу над «Бордо» и в три очка перевеса над «Лансом» и «Монако». Потом разрыв вырос до четырёх очков, и за два тура до финиша «Сент-Этьен» принимал поздравления со вторым чемпионским титулом. Который снова был добыть под руководством Жана Снелля. Неудачи в Кубке Франции и в Кубке Драго не воспринимались как неудачи. Так, мелкие неприятности.

Выдающийся сезон провёл Андре Ги, забивший 28 мячей. Меклюфи отметил своё возвращение 16 голами. Вратарь Бернар составил компанию сборникам Эрбену и Феррье. Но главным итогом сезона стало чудесное чемпионство «стефануа», совпавшее с чудесным возвращением.