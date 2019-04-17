Чемпионство первое. Оно же последнее

вчера, 10:20

«Соккер.ру» рассказывает о самом результативном финале Кубка чемпионов и об одном из его участников.

«Учитель» и его ученики

Тяжелым и напряженным выдался чемпионат 58/59 в Оберлиге Юг. С самого начала обозначились два лидера – «Айнтрахт» (Франкфурт) и «Киккерс» (Оффенбах). Очные встречи – две ничьи 1:1 в Оффенбахе и 2:2 во Франкфурте. Соперничество обострялось тем, что накануне сезона «орлам» удалось переманить из Оффенбаха тренера Пауля Освальда.

Освальд, весьма авторитетный еще в довоенной Германии тренер, тренировал «Айнтрахт» в 30-х и это он приводил «орлов» к победе в Гаулиге. После войны бывший школьный учитель физкультуры обосновался в Оффенбахе, где создал весьма приличную команду, дважды побеждавшую в Оберлиге. Но «Учителя» все же удалось переманить на другой берег Майна, где он снова возглавил «Айнтрахт». В Оффенбахе больших претензий к самому тренеру не предъявляли, - это было бы неслыханным свинством после всего, что «учитель» сделал для клуба. Пауль Освальд искал и находил футбольные таланты для «Киккерс» в подворотнях и на пустырях Оффенбаха. Но на соседей в городе осерчали не на шутку.

Во Франкфурте «Учителя» ждала вполне зрелая команда. Эгон Лой постепенно вытеснил из ворот Гельмута Кёнига. Что неудивительно, яркая, чересчур авантюрная игра Лоя не могла не произвести впечатления. Впрочем, в сборную ФРГ Эгона перестали приглашать после того, как на тренировке он принялся ловить мячи одной рукой. В обороне уже играли три, а иногда и четыре футболиста. Герман Хёфер по прозвищу «Штифт» дебютировал в составе «орлов» в возрасте 16 лет, причем в нападении. И даже играя в защите, «Штифт» иногда вспоминал о навыках крайнего форварда. В центре обороны довольно быстро освоился Фридель Лутц. И третий защитник - Ивица «Иван» Хорват, высокий футболист с согнутым в нескольких местах длинным носом. Югослав прибыл во Франкфурт уже в зрелом возрасте, ему было за тридцать, но на тренировках «Иван» работал наравне с молодыми. Всегда могли подменить ветеран Адольф Бехтольд и Ганс-Вальтер Айгенбродт. Средняя линия – Дитер Линднер, Ганс Вайльбёхер и Дитер Штинка. Быстроногие и техничные крайние нападающие Иштван Штинка и Эрик Майер, а также центрфорварды – Рихард Кресс и неувядающий Дон Альфредо – Альфред Пфафф. Плюс неплохая скамейка запасных – Эрих Баумлер, Эккехард «Экко» Файгенспайн, Эберхард Шимек.

Чемпионство Дона Альфредо

Про Альфреда Пфаффа стоит рассказать подробнее. В начале 50-х на тренировках «Айнтрахта» был замечен бармен из Хауптвахе (район Франкфурта) по имении Альфред Пфафф. Дон Альфредо, так его впоследствии назовут клиенты за сходство с Альфредо Ди Стефано, не только безупречно наливал пиво. Он ещё и оказался приличным, забивным форвардом. В 1954 году Зепп Гербергер взял бармена на чемпионат мира в Швейцарию. Дон Альфредо там сыграл всего один матч – первый с венграми, что немцы проиграли 3:8. Один из трёх мячей забил Пфафф, поэтому население Франкфурта встречало чемпиона мира как героя. В заведении Дона Альфредо всегда был аншлаг, особенно, когда сам хозяин присутствовал не за стойкой, а на экране небольшого телевизора. Форварда звали в Испанию, там тоже усмотрели сходство Альфредо Ди Стефано и Альфреда Пфаффа. Но Дон Альфредо отклонил предложение «Атлетико» – «Рождённый во Франкфурте должен играть только в „Айнтрахте“». Пфафф станет чемпионом Германии, дойдёт до финала Кубка Чемпионов, после чего сосредоточится на работе в своем отеле и баре. Почётный капитан «Айнтрахта» Дон Альфредо ушёл из жизни в декабре 2008 года в возрасте 82 лет.

Обе путевки в финальную пульку завоевали старая и новая команды Пауля Освальда. «Айнтрахт» опередил «Киккерс» на два очка.

«Айнтрахт» катком прошелся по соперникам из группы А – «Кёльну», «Вердеру» и «Пирмасенсу» - шесть побед в шести матчах при разнице мячей 26:11. В другой группе «Киккерс» победил не столь блистательно – опередил на очко «Гамбург». В финале клубам с разных берегов Майна предстояло сыграть вновь.

Иштван Штани забил уже на первой минуте встречи, но минуло семь минут как футболисты «Киккерс» восстановили равновесие - отличился Энгельберт Краус. Но «орлы» снова вышли вперед – гол на счету Экко Файгенспайна. Гельмут Пфайсендорфер снова сделал счет равным – шла 23-я минута. Больше в основное время никто не забивал. Только началась дополнительная 30-минутка, как в ворота «Киккерс» был назначен пенальти. Экко точен. 107-я минута – теперь дубль сделал Штани. Победа? Зигфрид Гаст не согласен – 4:3. Но Файгенспайн сделал хет-трик на 117-й минуте - 5:3. Отыгрываться «Киккерсу» уже было некогда. «Айнтрахт» - чемпион!!!

Феерический финал

Чемпионский состав за время летнего перерыва претерпел некоторые изменения. Ушли оба героя финального матча – Экко переманил «Мюнхен 1860», а Штани неожиданно сорвался в льежский «Стандард». Но замену им нашли более чем достойную – крайний полузащитник Вольфганг Зольц и форвард Эрвин Штайн. Но борьбу на двух фронтах - в чемпионате Оберлиги и Кубке чемпионов, «орлы» не потянули. В первенстве они финишировали лишь четвёртыми и досрочно сложили свои чемпионские полномочия. В Европе все шло куда лучше. В 1/8 финала обыгран швейцарский «Янг Бойз» - 4:1 в гостях и 1:1 дома. С австрийским «Винером» пришлось повозиться – 2:1 во Франкфурте и 1:1 в Вене. В полуфинале фаворитом считался шотландский «Рейнджерс», но 6:1 дома и 6:3 в Глазго заставили прогнозистов отведать вкус собственных шляп. Кроме того, разгром «Джерс» сделал Глазго – место проведения финала – неравнодушным к немецкой команде. Поэтому, «Хэмпден» был забит под завязку – 127 с половиной тысяч (а по некоторым данным там было все 135 тысяч) зрителей – этот рекорд посещаемости финала Кубка Чемпионов вряд ли будет побит.

Но «Рейнджерс» это одно, а блистательный мадридский «Реал», безраздельно царивший в европейском футболе, - совсем иное. Четыре предыдущих финала завершались непременной победой мадридцев.

Но начало встречи оказалось за «орлами» из Франкфурта. На 18-й минуте Дитер Линднер спокойно прошел по правому флангу, навесил на ближнюю штангу и никто из игроков «Реала» даже не попытался Рихарду Крессу нанести точный удар.

И тут «Реал», особенно его лидеры Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш, рассвирепели. Дарси Канарио точным пасом превратил всю оборону «Айнтрахта» в сторонних наблюдателей, а Ди Стефано бил по воротам без помех. Шла 27-я минута. Пижонство Лоя на выходе обернулось вторым голом – Ди Стефано бил по пустым воротам. Все только начиналось. Неуверенность Лоя передалась Айгенбродту, тот упустил Пушкаша, а великий венгр сделал счет 3:1. С тем и ушли на перерыв.

56-я минута. Хёфер сфолил на Пушкаше, а Ференц точно бьет с 11 метров. «Реал» продолжил и дальше терзать соперника. Угловой, детские ошибки защиты, и вот готов хет-трик Пушкаша. А там каре не заставило себя долго ждать.

После того как счет стал 6:1, «Реал» снисходительно позволил Эрвину Штайну один мяч отыграть. Но Ди Стефано снова забил совсем расклеившемуся Лою – 7:2. Но это еще не все – Штайн установил окончательный счет – 7:3. Самый многолюдный финал стал и самым результативным.

Паулю Освальду удалось сохранить основу той команды, ушли только старички Бехтольд и Пфафф, а так же Ивица Хорват. Дважды «орлы» выходили в финальную часть чемпионата Германии, но финал проходил без их участия. В образованную в 1963 году Бундеслигу «Айнтрахт» естественно пригласили. В первом розыгрыше «орлы» заняли третье место, уступив второму призёру «Майдерихеру», ныне «Дуйсбургу», лишь в разнице мячей. От первого чемпиона Бундеслиги «Вердера» франкфуртцы отстали на шесть очков. «Айнтрахт» подвел слабый старт – ничья с «Кайзерслаутерном», серия из трех поражений, первая победа над одноклубниками из Брауншвейга пришла лишь в пятом туре. «Орлы» мощно провели концовку, разгромив в том числе и будущего чемпиона со счетом 7:0, но груз стартовых ошибок не позволил подняться выше третьего места. Не получилось взять и Кубок Германии, в финале «Айнтрахт» уступил «Мюнхену» 0:2. В этом матче «орлами» руководил уже не Освальд, а только что назначенный Ивица Хорват. Оптимальный состав первого бундеслиговского сезона выглядел так – в воротах Лой. Оборона - Айгенбродт, Хёфер, Лутц, средняя линия – Вильгельм Хубертс, Линднер, Альфред Хорн, Хорст «Шотте» Тримхольд, нападение – Зольц, Эрих Штайн, Крейсс.