Продать Марадону и выиграть чемпионат Испании

вчера, 17:30

«Соккер.ру» рассказывает, как Терри Венейблс принёс «Барселоне» долгожданный чемпионский титул в сезоне-84/85, а сам стал тренером года.

Весной 1974 года «Барселона» под руководством великого голландца Ринуса Михелса выиграла чемпионский титул. Такой ценный и такой долгожданный. Ведь долгих четырнадцать лет «Барса» не становилась первой.

Казалось, что блестящая команда, в которой играл сам Йохан Кройф, не ограничится этой победой. В испанском футболе должна была наступить эра «Барселоны». Однако следующего чемпионства пришлось ждать долгих 11 лет.

Кройф отыграл на «Камп Ноу» ещё четыре года, столько же отработал Михелс. Приходили в «Барселону» другие знаменитые тренеры и игроки. Один тандем Сесар Луис Менотти – Диего Марадона чего стоит. Были и успехи. Три Кубка Испании, два Кубка кубков. Но чемпионом становился кто-то другой – «Реал», «Атлетико», составленные только из басков «Реал Сосьедад» и «Атлетик» по два раза, но только не «сине-гранатовые».

Изрядно затянувшаяся серия без побед давила на команду, превращала её в хронического неудачника. Нужны были новые, свежие решения, способные изменить ситуацию. Президент Хосеп Нуньес решил обратиться за помощью к родоначальникам футбола. Из Англии приехал тренер Терри Венейблс.

По рекомендации Бобби Робсона

Изначально барселонцы намеревались пригласить Бобби Робсона. Но тот, будучи занятым в сборной Англии, вежливо отказался и рекомендовал пригласить Терри Венейблса. И Нуньес последовал совету английского тренера.

Терри Венейблс в бытность футболистом успел поиграть в четырёх лондонских клубах – «Челси», «Тоттенхэме», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас». В «Пэласе» бывший полузащитник и начал тренерскую деятельность. Поднял «орлов» из третьего дивизиона во второй, а потом из второго – в первый. После «Кристал Пэлас» Венейблс отправился в игравший во втором дивизионе «Куинз Парк Рейнджерс» и сумел добиться с «хупс» серьёзных успехов. Довёл лондонцев до финала Кубка Англии, вернул в первый дивизион и поднял на пятое место, к которому причиталась и путёвка в Кубок УЕФА . На фоне этого успеха 41-летний Терри получил предложение возглавить «Барселону». Согласился без долгого раздумья.

При существовавшем лимите (два иностранца в составе) новый тренер получил возможность привезти с собой одного британца. Таковым стал шотландский нападающий Стив Арчибальд, недавно выигравший Кубок УЕФА в составе «Тоттенхэм Хотспур». 28-летний футболист (раскрывшийся у Алекса Фергюсона в «Абердине») обошелся «Барсе» в миллион двести пятьдесят тысяч фунтов.

Прощай Диего, здравствуй Стив

Одним из двух имевшихся иностранцев пришлось пожертвовать. Вейнеблс решил сохранить Бернда Шустера и расстаться с Диего Марадоной. Аргентинец не возражал. Ему надоела «Барселона», где он сначала мучился с печенью, а потом лечил сломанную ногу. А после замены аргентинца Менотти на англичанина Венейблса у Диего и вовсе не осталось ни малейшего желания оставаться в столице Каталонии. Уж очень свежи были раны, нанесённые войной за Фолклендские острова. Марадона был рад своему уходу в «Наполи», где Диего смог перезапустить свою карьеру.

Помимо Марадоны покинул «Барселону» Кини. Знаменитый нападающий вернулся к себе в Хихон. Справедливости ради надо сказать, что это был уже не тот Кини, наводивший ужас на вратарей. И возраст – 35 лет, и последствия похищения не могли не сказаться. Закончил карьеру многолетний страж ворот Артола. Уход нападающего Энрике Морана в «Атлетико» никого особо не огорчил.

Теперь о пополнении. Про Арчибальда вы уже знаете. Вторым стал защитник «Сарагосы» Сальва – Сальвадор Гарсия Пуиг. А ещё были привлечены к основе около десятка молодых воспитанников клуба, которым уже во втором туре пришлось полностью заполнить заявку. Профсоюз футболистов объявил забастовку, и всем командам пришлось прибегнуть к услугам юношей.

Отвоевавший у Артолы пост основного вратаря Франсиско Хавьер Уррутикоэчеа или просто Уррути продолжил оставаться первым номером. На лавочке прочно сидел Амадор Лоренсо Лемос. На правом фланге обороны Херардо Миранда, слева – Хулио Альберто Морено. В центре Мигели и Хосе Рамон Алешанко. В запасе Маноло, Сальва и Мораталья. В полузащите ключевая роль отводилась Бернду Шустеру. В помощь ему были отряжены Виктор Муньос и Рамон Кальдере. В резерве Эстебан Виго, Хосе Висенте Санчес, Перико Алонсо и Луис Мийя. Венейблс, как правило, использовал трёх нападающих - слева Хуан Карлос Рохо, справа – Франсиско «Лобо» Карраско. В центре Стив Арчибальд. На замену выходили ещё два Алонсо – Пичи и Маркос.

Яблоко с червяком

Первый официальный матч нового тренера и сразу Эль-Класико на «Сантьяго Бернабеу». Суровое испытание для англичанина. Но вверенный ему коллектив не подкачал, обыграв «Реал» в его вотчине 3:0. Первый гол оказался немного курьёзным. В конце первого тайма получил травму защитник хозяев Исидро Сан Хосе. Пришлось заменить его на Анхеля. В начале второго тайма Анхель нанёс точный удар по своим воротам. В конце встречи Арчибальд и Кальдере довели счёт до крупного.

С ещё более крупным счётом 4:0 была обыграна «Сарагоса». Встреча эта стоит особняком, потому что в связи с забастовкой команды проводили встречи молодёжными составами. Резервисты «Барсы» были на голову сильнее. Основа смогла спокойно подготовиться к началу европейской кампании. Первый матч 1/32 финала Кубка УЕФА «сине-гранатовые» проводили во Франции против «Меца» и уверенно выиграли 4:2. Затем последовали выигрыш в барселонском дерби и выездная победа над «Бетисом». После четырёх туров команда Венейблса первая со стопроцентным результатом. И одной ногой в следующей стадии Кубка УЕФА .

И тут закружилась голова. Ответная игра с «Мецем» должна была стать пустой формальность. Особенно после того, как после гола Карраско суммарный счёт вырос до 5:1 в пользу «Барселоны». Но потом началось нечто невообразимое. В течении одной минуты в воротах Уррути побывало два мяча. Сначала отличился форвард гостей Тони Курбос, а потом Санчес подсобил гостям. Во втором тайме Курбос забил ещё один, потом ещё. В итоге победа «Меца» 4:1, выбившая «сине-гранатовых» из Кубка УЕФА . «Ощущение, будто наслаждаясь сладким яблоком, мы не заметили горького червяка», - прокомментировал этот конфуз Терри Венейблс.

По ковровой дорожке

Упали, отряхнулись, пошли дальше. В чемпионате всё получалось хорошо. Конечно, и там терялись очки – были и ничьи. В том числе и домашние. С «Сосьедадом», с «Валенсией». При этом «Барса» уверенно шла впереди, опережая преследователей, которые топили друг друга. Ближайший из догоняющих «Реал» отставал на пять очков.

Первое поражение в сезоне «Барселона» потерпела в 16 туре, проиграв в Бильбао чемпиону страны «Атлетику» 0:1. Но «Реал» этой осечкой не воспользовался. Более того в ближайших турах каталонцы нарастили отрыв и пересекли экватор с семиочковым отрывом от мадридцев.

Второй круг также начинался битвой с «Реалом». Победа сулила мадридцам возвращение в чемпионскую гонку. Но гости перегорели и допустили массу ошибок, которыми и воспользовались подопечные Терри Венейблса. Даром, что 35 минуты играли в меньшинстве после удаления Муньоса. Выиграли 3:2. Примечательно, что три мяча из пяти забили защитники – Херардо и Мигели у «Барсы», и Мануэль Санчис у «Реала».

После выигрыша у главного конкурента «Барселона» шагнула на ковровую дорожку, ведущую к чемпионству. Разные были матчи. Яркие, как с «Валенсией» на «Месталье» – 5:2 или с «Бетисом» дома 4:0. Или средние. Или скучные, как в самой концовке – нулевые ничьи с «Атлетиком» и «Расингом». Главное – результат. «Барселона» за четыре тура до финиша стала недосягаемой и после 11-летней паузы стала чемпионом. Без Мардоны, но с Арчибальдом, наколотившим 15 мячей чемпионате. 11 голов на счету другого легионера – Бернда Шустера. Терри Венейблс был признан лучшим тренером года. Сначала в Испании, а потом в мире.

Правда Кубком Испании «Барселона» пожертвовала, проиграв в четвертьфинале «Бетису». Да и в новом для Испании турнире (Кубке лиги) каталонцы остались ни с чем. Но это уже мало кого огорчило. Главное, что кончилась чёрная полоса, а перед командой Венейблса открывались новые широкие перспективы.