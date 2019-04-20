ГлавнаяБлогиКто круче?

«Локомотив» vs ЦСКА vs «Спартак». Кто заслужил Лигу Чемпионов?

20 апреля 2019, 12:30

Москвичи редко радуют в еврокубках, но снова приходится выбирать призера на «Соккер.ру» между столичными клубами.

«Ростов» не готов как финансовая структура еще раз зайти в ЛЧ. Им важно умно набрать высоту. И в таблице отстали от ЦСКА и «Локомотива» на семь пунктов. Причем еще играть в Кубке России, а в РПЛ рубиться с «Локомотивом», «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом» и «Ахматом». Поэтому о шансах Карпина на тройку поговорим чуть позже, если обозначат вероятность чудесного рывка.

А в день нового московского дерби – явно не самой принципиальной вывески, но способной заполнить стадион «Локомотива», что приятно, логично сравнить шансы именно команд Сёмина и Ганчаренко. Но не забыть о «Спартаке». Их шансы кажутся невысокими, а главный козырь – с подвохом, вот увидите, но когда соседи рубятся между собой, то можно за один тур сократить отрыв до 4 пунктов. А за шесть матчей (именно столько останется) и не такие гандикапы отыгрывали.

Турнирное положение

Самый простой, но важный пункт – текущее состояние дел. «Локомотив» при скромной разнице +12 идет на втором месте, поскольку опережает «Краснодар» по личным встречам. Но очков у них поровну, по 42. ЦСКА, допустив домашнюю ничью с «Уфой», хотя вели 2:0, и уступив «Оренбургу», потеряв Фернандеса на дерби, отстал на два пункта, но легко мог быть главным преследователем «Зенита» с 45 очками в активе. Но «Спартак» тоже устами Кононова в чемпионской борьбе, а по факту у них 36 пунктов. «Зенит» оторвался на 12 очков, но до зоны ЛЧ только шесть.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА. 3 место. «Спартак».  

Расписание поединков

У Сёмина сложное простое расписание. После ЦСКА выезд к «Ростову», с которым позже играть в полуфинале Кубка России тоже на выезде. «Арсенал» в Туле и «Рубин» в Москве могут отобрать очки, зато финиш против «Урала» и «Уфы» - как раз для второго или третьего мест в таблице. Если у «Локомотива» четыре сложнейших матча, то у ЦСКА целых пять, причем их ждут «Краснодар» и «Зенит». А «Спартаку» проще – если в Туле и Самаре не переживут разгромы, как в прошлом, то должны набрать много пунктов, ведь с теми, кто выше шестой строчки, не встретятся. У Кононова непростые соперники, но у конкурентов – еще сложнее.

Результат: 1 место. «Спартак». 2 место. «Локомотив». 3 место. ЦСКА.

Достижения в атаке

В тройке с игры умеют забивать лишь «армейцы» - 27 голов против 15 у «Локомотива» и 9 у «Спартака» (13-е место во всей РПЛ). Зато «красно-белые» - короли контратак, хотя в матчах против аутсайдеров и середняков это странный козырь. Другое дело – стандарты, а здесь уже «Локомотив» выделяется, у них 11 мячей после свистков арбитров, а у «Спартака» - 9. ЦСКА на 11-м месте, у них всего 4 мяча после классических розыгрышей. С другой стороны, по xG «армейцы» пока выше соседей, но не сильно. А вот главные факторы – удары в створ («Локомотив» выше «Спартака», а ЦСКА начал промахиваться) и непосредственно голы. Вот тут «Локомотив» и ЦСКА наравне, а «Спартак» уступает на 4 удара. Между двумя клубами равенство, но у опытной команды Сёмина меткость выше.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА. 3 место. «Спартак».

Сыгранность и опытность

«Локомотив» выигрывал Кубок России, а ЦСКА начал вылетать из турнира рано, хотя старики-разбойники раньше брали трофей не раз. «Спартак» в матчах, где нужно показать характер, очень слаб – от Марибора до Ростова-на-Дону в этом не сомневаются. При этом если говорим о ЦСКА, то это команда, собранная прошлым летом – куча новичков, семь разных тактических схем. Сыгранность не их конек-горбунок. У «Спартака» три тренера за сезон, тридцать три скандала, триста тридцать три ошибки на поле и на скамейке. И вторая по молодости заявка всей РПЛ. Старше «Локомотива» только «Енисей» и «Оренбург», а из летних новичков только опытные – Смолов, Хеведес и Крыховяк адаптировались, пусть Федор и не вернулся на пик формы.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. «Спартак». 3 место. ЦСКА.

Оборонительные параметры

У москвичей владение мячом отличается на 2 % максимум, то есть может сравнивать показатели, понимая, что всегда речь о лидерах РПЛ, которые играют с мячом. Итак, по отборам ЦСКА первый, «Локомотив» - 8-й, «Спартак» - 10-й. Именно «армейцы» меньше других с мячом, то есть их отрыв по факту еще больше. А вот по перехватам команда Ганчаренко на 14-м месте – видим сознательный отказ от командного прессинга, боязнь контратак соперников. «Локомотив» на 3-й строчке, «Спартак» - на шестой. Боевитость не выручает команды Сёмина и Кононова, ЦСКА в 20 турах пропустил 10 раз, в 3 последних матчах – 5. Но конкуренты намного, намного хуже и соперникам позволяют атаковать чаще и успешнее.

Результат: 1 место. ЦСКА. 2 место. «Локомотив». 3 место. «Спартак».

Текущее состояние

Когда до конца чемпионата остается месяц, а перерывов на матчи сборных не будет, зато ждет тур посреди недели – в среду и четверг матчи РПЛ, то фактор загруженности нужно учитывать. Все они люди, и поэтому состояние на пороге чистилища сезона крайне важно. Итак, у ЦСКА 3 победы, ничья и поражение в 5 последних матчах. У «Локомотива» серия без поражений в новом году и лишь 1 ничья в 5 матчах при 4 победах (с «Зенитом»), а у «Спартака» 2 поражения подряд, 2 победы и тоже ничья с «Зенитом». Понятно, кто в лучшей, худшей и непонятной формах. Последний эпитет подходит для тех, кто проиграл два важных матча подряд.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА. 3 место. «Спартак».

Фактор тренерской руки

Ганчаренко просто наблюдал, как «Оренбург» уничтожает его надежды на чемпионскую борьбу. А они были, если бы набрали сейчас 45 пунктов (обыграли «Уфу»), сегодня получили три очка против «Локомотива», а также увидели, как «Зенит» потерял пункты в Краснодаре – что возможно. Так что Виктор Михайлович промахивался, хотя второй тайм против «Спартака» спланировал блестяще. О тренерских успехах Кононова после поражений от Ганчаренко и Карпина говорить странно, и методом исключения выходим на Сёмина. Юрий Павлович поставил понятный футбол, ему везет, но он везет тоже – с начала декабря не знает поражений во всех российских турнирах.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА. 3 место. «Спартак».

Результаты баттла

1 место. «Локомотив» - 19 баллов. 2 место. ЦСКА – 13 баллов. 3 место. «Спартак» - 10 баллов.

Дебаты о самом заслуженном среди поклонников РПЛ продолжатся в комментариях, в дерби на стадионе и других матчах, но результат такого сравнения крайне полезен. Во-первых, наглядно видим, где у конкурентов слабые и сильные стороны, где козыри и слабые карты. Во-вторых, возникает вопрос: неужели «Спартак» еще в борьбе за Лигу чемпионов?

И ответ очевиден – если конкуренты будут терять очки между собой, а Кононов перейдет от слов к делам, то «красно-белые» могут огорчить или ЦСКА, или «Локомотив». Причем им и ничья в дерби, и победа «армейцев» на руку. Главное – самим брать строго по 3 очка. «Спартак» здесь аутсайдер по игре и результатам, но впереди семь туров, это почти 25 % чемпионата за месяц с копейками.

В таком темпе российские клубы играть не любят – заныли из-за двух дополнительных матчей Кубка России. Так что вся прелесть ситуации – понятия не имеем, кто представит Россию в группе Лиги чемпионов, заняв второе место. Или попробует пройти квалификацию успешнее, чем это сделал «Спартак» прошлым летом. Зато пока видим команду, которая при положительном результате дерби может обозначить даже борьбу за титул – «Локомотив».

Не забывайте, что действующий чемпион России «Локомотив» в прошлый раз плохо сыграл в Лиге чемпионов, представляя страну. Впрочем, у них все шансы второй раз оказаться в главном турнире Европы – ЦСКА может сломать серия неудач, ведь они действительно молодые и старательностью подменяют солидность, а «Спартак» это «Спартак». Игра хромает, а единственное утешение – предстоят матчи с середняками.

Но знаете, где плохие новости для Кононова? Даже их главный козырь при мечтах о ЛЧ может превратиться в кошмарный минус. Почти все середняки недавно отбирали у «красно-белых» очки. Так что «Локомотив» в московской тройке претендентов на Лигу чемпионов самый солидный – 10 матчей внутренних турниров без поражений (7 побед), ЦСКА – самый перспективный, как команда, а от «Спартака» ждем семь поединков с теми, кто номинально слабее, чтобы сделать окончательный вывод.

«Зенит» и «Краснодар» вряд ли согласятся финишировать ниже третьей строчки, независимо от результата очной игры. Поэтому не исключено, что в ЛЧ попадет только один из тройки последних чемпионов России. Но кто это будет, «Локомотив», ЦСКА или «Спартак»?

Поделиться
Другие материалы по теме
«Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином»
21 апреля ФотоКомментарии4
«Локомотив» показал ролик с «вечно молодым» Сёминым
20 апреля ВидеоКомментарии9
«Арсенал» показал фото раздевалки после победы над «Уфой»
20 апреля ФотоКомментарии4
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Цоя
19 апреля ВидеоКомментарии10
Полуфиналисты готовы? Лига Европы, жги!
18 апреляАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии10
«Манчестер Сити» - главная команда сезона
17 апреляВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Правдин Семён
   188 / 986
21 апреля в 23:15
Всё нормуль!Спартаку,в случае попадания в Еврокубки,тоже удачи,мы соперники внутри своей Страны,когда дело идёт о противостоянии с буржуями,то это уже совершенно другое,честь Страны мы все вместе поднимаем,а не кто-то один.
Палыч докажет!Не сомнивайся!)
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Саня Локомотив
   99 / 986
21 апреля в 23:05
Согласен с тобой полностью в этом вопросе. Зла не держи.Удачи твоей команде, может Палыч докажет, что я был не прав.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Правдин Семён
   188 / 986
21 апреля в 23:00
Ливерпуль-Спартак 0:7???Это где в ФИФА чтоли)
А если серъезно,я тоже ругатся с тобой не собирался,правильно,всё это можно интерпретировать под разным углом и с разной стороны,об этой теме можно дискутировать безконечно,и у каждого может быть своя правда!Я не инетный дурачок,чтобы здесь отношения выяснять,для этого лесопосадки существуют,я сюда новости захожу посмотреть,что в футбольном мире происходит,так что давай просто останемся при своих мнениях!
Albertinos
Albertinos
   338 / 986
20 апреля в 22:39
Думаю на данный момент Краснодар самый достойный представитель в Лиге чемпионов! Но точно не спартак!
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Саня Локомотив
   99 / 986
20 апреля в 21:56
Я к Локо с уважением отношусь. Но прошлое вспоминать не надо.Я говорю о текущем сезоне и положении дел.Спартак первое место в группе ЛЧ брал,но это уже история. В прошлом сезоне все помнят Ливерпуль -Спартак 0:7,а по факту 1-8 в двух матчах.А вас за 1-8 с Атлетико никто не гнобит,хотя вы потерпели 2 поражения, но поделили 8 пропущенных на 2 матча.Так что,это всё считать можно по-разному.Можешь оставаться при своём мнении-моё не изменится. Да,я-спартаковец. Но нигде я безосновательно не защищал свой клуб. И здесь тоже не тот случай. Ругаться с тобой не хочу и не собирался. Если что не так -лучше забудь.
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Правдин Семён
   188 / 986
20 апреля в 21:38
Порту завсегдатай Лиги Европы,который Лигу Чемпионов брал???Да и Галатасарай с Шальке,по сравнению с Рапидом и Рейнджерс,это зубры Европейского футбола.И вообще,о чём может идти речь...Мы за два последних сезона,в Лиге Европы,занимали в группе исключительно 1 место,Спартак 4!Вопросы есть???
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Саня Локомотив
   99 / 986
20 апреля в 21:32
Нет.У Вас в группе были завсегдатаи ЛЕ.Ни одного гранда или хотя бы околотоповой команды. А Шальке и вовсе аутсайдер,уступающий вам в стоимости и классе.Если не считать бонус за групповой этап ЛЧ,то и очков в рейтинг от Локо было меньше .
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Правдин Семён
   188 / 986
20 апреля в 21:22
А то,что Лига Чемпионов и Лига Европы абсолютно разные турниры тебя не смущает???
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Саня Локомотив
   99 / 986
20 апреля в 21:20
Локомотив :5 поражений,1 победа. Спартак :3поражения, 2 ничьих,1 победа.Если вместе с ЛЧ-4 поражения,3 ничьих,1 победа. Какие вопросы?
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Димон Булыкин
   188 / 986
20 апреля в 21:12
Мы тоже из группы выходили и что?
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Правдин Семён
   188 / 986
20 апреля в 21:11
Я про то,что Локомотив сыграл хуже Спартака в Еврокубках,ты серьёзно???
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил Саня Локомотив
   343 / 986
20 апреля в 21:02
Проиграв и АПЭЛу, и Аустрии, Зенит оба раза вышел из группы ЛЧ) главное итоговый результат, поражения всегда бывают)
oFANATo
oFANATo
   193 / 986
20 апреля в 18:57
спартак и в ЛЕ занимает последнее место, какая ему ЛЧ?
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Саня Локомотив
   99 / 986
20 апреля в 17:45
Абсолютно. С чем ты не согласен? Посмотри как вы сыграли в группе,как сыграл Спартак и как собранный по сусекам ЦСКА.
pomor45
pomor45 ответил МКС
   116 / 986
20 апреля в 17:02
Ну по хорошему в ЛЧ нечего делать ни одной из команд первой пятерки Надеюсь Спартак и ЦСКА избежит этой участи И при правильной работе руководства армейце Кони покажут свое умение в ЛЕ Спартак в таком виде как сейчас это не футбольная команда Тут надо менять все кардинальным методом Краснодар имеет пусть и отрицательный но хоть , опыт в ЛЧ Ну а на ЦИРК в исполнении питерских и железнодорожных клоунов Забавно будет посмотреть)))) Опять же настроение поднимут унылой осенью)))
В последний раз лет эдак пять назад только питерские клоуны и сумели выйти в плей-офф ЛЧ. С тех пор другие ковёрные даже близко не показывались Думаю, что пока Зенит снова не выйдет в ЛЧ, в плей-офф наших команд не будет.
У Краснодара, кстати, опыта в ЛЧ нет никакого. Он там никогда не был. Желаю, чтобы появился.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Аксинья
   38 / 986
20 апреля в 16:57
Да что-то в последнее время достаточно много судейских ошибок в пользу соперников Краснодара...А это наводит на определенные мысли...
Самая вопиющая это пенальти в игре с Локо. Мало того, что его не было, так еще и карточка. Но с другой стороны в некоторых играх , например с Оренбургом, сами очки отдавали. Но, я не являясь поклонником Краснодара скажу твердо. Очень хочется видеть эту симпатичную команду в ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответил Самедов Агил
   116 / 986
20 апреля в 16:56
Вот возьмёт мой Локо с палычом да и второй раз выиграют чемпионат!
Вполне возможный вариант с позволения Зенита.
pomor45
pomor45
   116 / 986
20 апреля в 16:55
    pomor45
    pomor45
       116 / 986
    20 апреля в 16:48
    У Багрова палец ещё жирнее, чем у Горина. Из него много чего можно высосать.
    saha100
    saha100 ответил Саня Локомотив
       88 / 986
    20 апреля в 16:22
      cevin cigan
      cevin cigan
         32 / 986
      20 апреля в 16:10
      Кони хоть победами над моим Реалом запоминаются! Остальные только просёрами....
      Аксинья
      Аксинья ответил Ваня лучший
         43 / 986
      20 апреля в 16:04
      Мне думается это вывод сгоряча. Краснодар весьма реальный претендент на ЛЧ , в том числе по игре и календарю.
      Да что-то в последнее время достаточно много судейских ошибок в пользу соперников Краснодара...А это наводит на определенные мысли...
      амурец
      амурец ответил МКС
         76 / 986
      20 апреля в 15:46
      так как вы веселите в ЕК, на такое никто не способен
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Аксинья
         38 / 986
      20 апреля в 15:11
      По большому счету никто, но Краснодар кабинет в ЛЧ не пропустит, так что могут любые из этих команд...
      Мне думается это вывод сгоряча. Краснодар весьма реальный претендент на ЛЧ , в том числе по игре и календарю.
      Аксинья
      Аксинья
         43 / 986
      20 апреля в 15:00
      По большому счету никто, но Краснодар кабинет в ЛЧ не пропустит, так что могут любые из этих команд...
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил МКС
         188 / 986
      20 апреля в 14:53
      Спартаку вобще нужно запретить участие в ЕК,хватит с нас позора...
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил Димон Булыкин
         188 / 986
      20 апреля в 14:51
      Особенно питерские)) пока Апоэл,или Аустрия не попадутся!
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответил Питермен
         343 / 986
      20 апреля в 14:48
      Почему Краснодар? Как раз самый лучший для РПЛ вариант: Зенит, Краснодар, ЦСКА. Хоть что-то смогут в ЛЧ показать.
      Саня Локомотив
      Саня Локомотив ответил Правдин Семён
         188 / 986
      20 апреля в 14:44
      С тобой всё нормально???
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         99 / 986
      20 апреля в 14:24
      Пусть это будет ЦСКА. Хуже Спартака только Локомотив выступил в ЕК.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100