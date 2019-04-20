«Локомотив» vs ЦСКА vs «Спартак». Кто заслужил Лигу Чемпионов?

20 апреля 2019, 12:30

Москвичи редко радуют в еврокубках, но снова приходится выбирать призера на «Соккер.ру» между столичными клубами.

«Ростов» не готов как финансовая структура еще раз зайти в ЛЧ . Им важно умно набрать высоту. И в таблице отстали от ЦСКА и «Локомотива» на семь пунктов. Причем еще играть в Кубке России, а в РПЛ рубиться с «Локомотивом», «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом» и «Ахматом». Поэтому о шансах Карпина на тройку поговорим чуть позже, если обозначат вероятность чудесного рывка.

А в день нового московского дерби – явно не самой принципиальной вывески, но способной заполнить стадион «Локомотива», что приятно, логично сравнить шансы именно команд Сёмина и Ганчаренко. Но не забыть о «Спартаке». Их шансы кажутся невысокими, а главный козырь – с подвохом, вот увидите, но когда соседи рубятся между собой, то можно за один тур сократить отрыв до 4 пунктов. А за шесть матчей (именно столько останется) и не такие гандикапы отыгрывали.

Турнирное положение

Самый простой, но важный пункт – текущее состояние дел. «Локомотив» при скромной разнице +12 идет на втором месте, поскольку опережает «Краснодар» по личным встречам. Но очков у них поровну, по 42. ЦСКА , допустив домашнюю ничью с «Уфой», хотя вели 2:0, и уступив «Оренбургу», потеряв Фернандеса на дерби, отстал на два пункта, но легко мог быть главным преследователем «Зенита» с 45 очками в активе. Но «Спартак» тоже устами Кононова в чемпионской борьбе, а по факту у них 36 пунктов. «Зенит» оторвался на 12 очков, но до зоны ЛЧ только шесть.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА . 3 место. «Спартак».

Расписание поединков

У Сёмина сложное простое расписание. После ЦСКА выезд к «Ростову», с которым позже играть в полуфинале Кубка России тоже на выезде. «Арсенал» в Туле и «Рубин» в Москве могут отобрать очки, зато финиш против «Урала» и «Уфы» - как раз для второго или третьего мест в таблице. Если у «Локомотива» четыре сложнейших матча, то у ЦСКА целых пять, причем их ждут «Краснодар» и «Зенит». А «Спартаку» проще – если в Туле и Самаре не переживут разгромы, как в прошлом, то должны набрать много пунктов, ведь с теми, кто выше шестой строчки, не встретятся. У Кононова непростые соперники, но у конкурентов – еще сложнее.

Результат: 1 место. «Спартак». 2 место. «Локомотив». 3 место. ЦСКА .

Достижения в атаке

В тройке с игры умеют забивать лишь «армейцы» - 27 голов против 15 у «Локомотива» и 9 у «Спартака» (13-е место во всей РПЛ ). Зато «красно-белые» - короли контратак, хотя в матчах против аутсайдеров и середняков это странный козырь. Другое дело – стандарты, а здесь уже «Локомотив» выделяется, у них 11 мячей после свистков арбитров, а у «Спартака» - 9. ЦСКА на 11-м месте, у них всего 4 мяча после классических розыгрышей. С другой стороны, по xG «армейцы» пока выше соседей, но не сильно. А вот главные факторы – удары в створ («Локомотив» выше «Спартака», а ЦСКА начал промахиваться) и непосредственно голы. Вот тут «Локомотив» и ЦСКА наравне, а «Спартак» уступает на 4 удара. Между двумя клубами равенство, но у опытной команды Сёмина меткость выше.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА . 3 место. «Спартак».

Сыгранность и опытность

«Локомотив» выигрывал Кубок России, а ЦСКА начал вылетать из турнира рано, хотя старики-разбойники раньше брали трофей не раз. «Спартак» в матчах, где нужно показать характер, очень слаб – от Марибора до Ростова-на-Дону в этом не сомневаются. При этом если говорим о ЦСКА , то это команда, собранная прошлым летом – куча новичков, семь разных тактических схем. Сыгранность не их конек-горбунок. У «Спартака» три тренера за сезон, тридцать три скандала, триста тридцать три ошибки на поле и на скамейке. И вторая по молодости заявка всей РПЛ . Старше «Локомотива» только «Енисей» и «Оренбург», а из летних новичков только опытные – Смолов, Хеведес и Крыховяк адаптировались, пусть Федор и не вернулся на пик формы.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. «Спартак». 3 место. ЦСКА .

Оборонительные параметры

У москвичей владение мячом отличается на 2 % максимум, то есть может сравнивать показатели, понимая, что всегда речь о лидерах РПЛ , которые играют с мячом. Итак, по отборам ЦСКА первый, «Локомотив» - 8-й, «Спартак» - 10-й. Именно «армейцы» меньше других с мячом, то есть их отрыв по факту еще больше. А вот по перехватам команда Ганчаренко на 14-м месте – видим сознательный отказ от командного прессинга, боязнь контратак соперников. «Локомотив» на 3-й строчке, «Спартак» - на шестой. Боевитость не выручает команды Сёмина и Кононова, ЦСКА в 20 турах пропустил 10 раз, в 3 последних матчах – 5. Но конкуренты намного, намного хуже и соперникам позволяют атаковать чаще и успешнее.

Результат: 1 место. ЦСКА . 2 место. «Локомотив». 3 место. «Спартак».

Текущее состояние

Когда до конца чемпионата остается месяц, а перерывов на матчи сборных не будет, зато ждет тур посреди недели – в среду и четверг матчи РПЛ , то фактор загруженности нужно учитывать. Все они люди, и поэтому состояние на пороге чистилища сезона крайне важно. Итак, у ЦСКА 3 победы, ничья и поражение в 5 последних матчах. У «Локомотива» серия без поражений в новом году и лишь 1 ничья в 5 матчах при 4 победах (с «Зенитом»), а у «Спартака» 2 поражения подряд, 2 победы и тоже ничья с «Зенитом». Понятно, кто в лучшей, худшей и непонятной формах. Последний эпитет подходит для тех, кто проиграл два важных матча подряд.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА . 3 место. «Спартак».

Фактор тренерской руки

Ганчаренко просто наблюдал, как «Оренбург» уничтожает его надежды на чемпионскую борьбу. А они были, если бы набрали сейчас 45 пунктов (обыграли «Уфу»), сегодня получили три очка против «Локомотива», а также увидели, как «Зенит» потерял пункты в Краснодаре – что возможно. Так что Виктор Михайлович промахивался, хотя второй тайм против «Спартака» спланировал блестяще. О тренерских успехах Кононова после поражений от Ганчаренко и Карпина говорить странно, и методом исключения выходим на Сёмина. Юрий Павлович поставил понятный футбол, ему везет, но он везет тоже – с начала декабря не знает поражений во всех российских турнирах.

Результат: 1 место. «Локомотив». 2 место. ЦСКА . 3 место. «Спартак».

Результаты баттла

1 место. «Локомотив» - 19 баллов. 2 место. ЦСКА – 13 баллов. 3 место. «Спартак» - 10 баллов.

Дебаты о самом заслуженном среди поклонников РПЛ продолжатся в комментариях, в дерби на стадионе и других матчах, но результат такого сравнения крайне полезен. Во-первых, наглядно видим, где у конкурентов слабые и сильные стороны, где козыри и слабые карты. Во-вторых, возникает вопрос: неужели «Спартак» еще в борьбе за Лигу чемпионов?

И ответ очевиден – если конкуренты будут терять очки между собой, а Кононов перейдет от слов к делам, то «красно-белые» могут огорчить или ЦСКА , или «Локомотив». Причем им и ничья в дерби, и победа «армейцев» на руку. Главное – самим брать строго по 3 очка. «Спартак» здесь аутсайдер по игре и результатам, но впереди семь туров, это почти 25 % чемпионата за месяц с копейками.

В таком темпе российские клубы играть не любят – заныли из-за двух дополнительных матчей Кубка России. Так что вся прелесть ситуации – понятия не имеем, кто представит Россию в группе Лиги чемпионов, заняв второе место. Или попробует пройти квалификацию успешнее, чем это сделал «Спартак» прошлым летом. Зато пока видим команду, которая при положительном результате дерби может обозначить даже борьбу за титул – «Локомотив».

Не забывайте, что действующий чемпион России «Локомотив» в прошлый раз плохо сыграл в Лиге чемпионов, представляя страну. Впрочем, у них все шансы второй раз оказаться в главном турнире Европы – ЦСКА может сломать серия неудач, ведь они действительно молодые и старательностью подменяют солидность, а «Спартак» это «Спартак». Игра хромает, а единственное утешение – предстоят матчи с середняками.

Но знаете, где плохие новости для Кононова? Даже их главный козырь при мечтах о ЛЧ может превратиться в кошмарный минус. Почти все середняки недавно отбирали у «красно-белых» очки. Так что «Локомотив» в московской тройке претендентов на Лигу чемпионов самый солидный – 10 матчей внутренних турниров без поражений (7 побед), ЦСКА – самый перспективный, как команда, а от «Спартака» ждем семь поединков с теми, кто номинально слабее, чтобы сделать окончательный вывод.