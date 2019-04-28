«Зенит» веселится накануне чемпионства

вчера, 19:53

«Крылья Советов» еще по ходу первого тайма в Петербурге успели побывать в гробу проигравшего и вылезти оттуда. «Соккер.ру» - о занимательной встрече при «Газпром Арене».

На дворе весна: солнышко светит, птички поют, газоны все зеленее, а российский футбол все краше. Особенно вольготно чувствует себя «Зенит», который встречает концовку чемпионата в отличной форме и замечательном настроении. Сейчас у команды Семака самое приятное время, чтобы наслаждаться своим превосходством и своей победой в этом сезоне, которая де-юре еще не оформлена, но де-факто уже состоялась. «Зенит» не упускает наслаждений – и правильно делает!

Во встрече с «Крыльями Советов» первый тайм вместил в себя пять забитых мячей, причем Сердар Азмун и Денис Ткачук оформили по дублю, а еще один гол забил защитник «Крылышек» Тарас Бурлак. Вот только поразил он собственные ворота, да еще в итоге так вышло, что именно этот автогол оказался победным для «Зенита». Питерцы вообще играют как-то легко, не напрягаясь, у них каждый прострел вдоль ворот – это почти гол.

Во всяком случае, в ворота самарцев все четыре мяча были забиты похожим способом: сначала Жирков, а потом трижды Дзюба стреляли или катили мяч вдоль ворот, что оборачивалось их взятием. «Зенит» быстро повел в счете благодаря голу Азмуна, после истечения получаса игры Артем Дзюба сделал еще два мяча, и счет 3:0 выглядел таким уверенным, однозначным, непоколебимым. Однако «Зенит» и сам играет, и другим дает: уже к перерыву «сине-бело-голубые» вели всего лишь 3:2, пропустив два мяча от своего бывшего игрока Дениса Ткачука. Вообще, с 30-й по 44-ю минуту команды умудрились забить четыре мяча.

Нужно сказать, что второй мяч Ткачука засчитывать не стоило из-за офсайда, но зенитовцы даже не спорили – так веселее. Наверное, уходя на перерыв, подопечные Сергея Семака думали, что два мяча волжан случайны, а они после выхода из раздевалки быстренько вернут счету на табло разгромный вид, однако заочную дуэль настроений в перерыве выиграли «Крылья Советов». Команда Божовича переварила момент Дриусси и еще несколько опасных подходов «Зенита», а потом потихоньку прибрала инициативу к своим рукам, и тревожные звоночки для хозяев стали звучать раз за разом.

Признаться, было бы интересно чисто ради эксперимента посмотреть на реакцию «Зенита», стань счет 3:3, но «Крыльям» не хватило удачи и мастерства, чтобы пробить Лунева в третий раз. А на 78-й минуте заведенный на матч против бывшей команды Рамиль Шейдаев получил вторую желтую карточку и тем самым прекратил борьбу самарцев за ничейный результат. В меньшинстве гости ничего сделать уже не смогли, только пропустили в эндшпиле матча разящую контратаку: Дзюба избежал офсайда, зацепившись за среднюю линию поля, убежал к воротам и выкатил, как на блюдечке, мяч Игорю Смольникову.

Факты, факты, факты

- Игорь Смольников неспроста радовался голу на последней минуте так, словно выиграл Лигу чемпионов: защитник забил впервые за три с половиной года! Свой предыдущий мяч Игорь забил в ворота «Ростова» в октябре 2015 года. Тогда «Зенит» был действующим чемпионом России, а сейчас близок, чтобы снова принять эту роль.

- «Зенит» нанес всего лишь на один удар больше «Крылышек» - 14 против 13, и даже чуть-чуть меньше гостей владел мячом – 49.7% на 50.3%.

- Эта победа стала пятой подряд для «сине-бело-голубых» в противостоянии с «Крыльями Советов».

- «Зенит» совершил вдвое больше успешных отборов, чем «Крылья Советов» - 23 против 11.

- Сердар Азмун забил 10-й и 11-й голы за «Зенит» и оформил третий дубль в составе «сине-бело-голубых». Мячи в ворота «Крыльев Советов» помогли иранскому форварду догнать Федора Чалова в списке лучших бомбардиров РПЛ . Теперь нападающие ЦСКА и «Зенита» вдвоем возглавляют гильдию лучших стрелков, на их счету по 12 голов в нынешнем сезоне.

Что об этом думают главные тренеры?

Сергей Семак, «Зенит»: «Мы хорошо начали, много создали и много забили, но легкий старт, видимо, сыграл с нами плохую шутку, потому что мы недоработали в обороне, получили два мяча, из-за этого появилась нервозность. Мы почти выполнили задачу на сезон, если говорить о попадании в Лигу чемпионов, но сейчас думаем только о первом месте. Пропущенные голы мы разберем, а пока радуемся, что много забиваем и одерживаем красивые победы, которые нравятся болельщикам».

Миодраг Божович, «Крылья Советов»: «Мы провалили начало матча, поэтому и проиграли. „Зенит“ быстро забил два гола, потом третий, мы были близки к крупному разгрому, отыграли два мяча, была надежда сделать что-то большее. Во втором тайме пытались больше контролировать мяч, где-то повезло, где-то нет. У „Зенита“ было пара моментов у нас пара моментов. „Зенит“ заслуженно победил, но мне жаль, что так быстро в начале пропустили».

Герой встречи. Артем Дзюба («Зенит») – 8.5 из 10

Азмун и Ткачук забили по голу, но Дзюба поучаствовал в четырех голах: сначала отдал предголевой пас своевременным и точным вбрасыванием из аута, а потом трижды удачно пасовал вдоль вражеских ворот. Два прострела замкнули товарищи – Азмун и Смольников, а между ними вклинился Тарас Бурлак, который не дал хорошей передаче Артема пропасть.