Со Щитом, но на щите

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«Соккер.ру» рассказывает о неудачном сезоне «Манчестер Юнайтед», побудившем Алекса Фергюсона к радикальным мерам по обновлению состава.

Как «Блэкберн» стал чемпионом в сезоне-94/95, вы уже читали. А теперь давайте узнаем, что же произошло с «Манчестер Юнайтед». Ведь позиции «красных дьяволов» были прочны и ничто не угрожало их складывающейся гегемонии. И если б только неудачи в чемпионате, команда Фергюсона провалилась и в Лиге чемпионов.

На старом багаже

Предыдущий сезон-1993/94 был на тот момент самым успешным в манкунианской карьере Фергюсона. «Юнайтед» выиграл чемпионат, Кубок Англии и Черити Шилд в придачу, дошёл до финала Кубка Лиги. В Лиге чемпионов, правда, «красных дьяволов» ждал конфуз, не смогли пробиться в групповой этап, даром что не проиграли ни одной встречи.

Изменения в составе были минимальны. Ушёл, причём с тяжёлым сердцем, многолетний лидер Брайан Робсон. Фергюсон не включил Брайана в заявку на финал Кубка Англии, после чего Робсон стал футболистом «Мидлсбро». Уже после начала сезона Дин Даблин перебрался в «Ковентри». Так и не заиграл саксофонист на «Олд Траффорд» после сложного перелома ноги. Летом пришёл один новичок из «Блэкберна» - выдернули за миллион двести тысяч фунтов защитника Дэвида Мэя. Хотели купить нападающего «Норвича» Криса Саттона, но тут их обскакал «Блэкберн». К большой радости болельщиков продлил контракт с клубом аж до 1998 года Андрей Канчельскис. Полузащитник сборной России с каждым годом становился всё более и более значимой для МЮ фигурой.

Ворота находились под надёжной защитой Петера Шмейхеля. На всякий случай имелся Гари Уолш. Гари Невилл вытеснил с правого фланга обороны Пола Паркера. Левым флангом заведовал Деннис Ирвин. И лучшая пара центральных защитников Премьер-Лиги - Стив Брюс и Гари Паллистер. Если кто забыл, то именно Брюс носил на левом плече капитанскую повязку. В запасе Пол Паркер, Дэвид Мэй и младший брат Гари Невилла Фил. По ходу сезона Гари также присел на лавочку, а на правом краешке хозяйничал Мэй.

Правый полузащитник Андрей Канчельскис, левый - Райан Гиггз. В центральной зоне Пол Инс и Рой Кин. Последнего часто подменял, причем в стартовом составе, Ли Шарп, более склонный к атакующей игре. Всё чаще были замечены в составе два рыжих паренька и один блондин - Ники Батт, Пол Скоулз и Дэвид Бекхэм. Батт был скорее разрушителем, Пол тяготел к атаке, а Дэвид в основном смотрел, как на правом фланге играет Канчельскис. Гиггза при необходимости мог подменить ирландец Кит Гиллеспи. И три заслуженных нападающих - Эрик Кантона, Марк Хьюз и Брайан Макклэр.

Сезон начинался матчем за Черити Шилд. Так как в предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» выиграл и чемпионат и Кубок Англии, его оппонентом по матчу на «Уэмбли» оказался вице-чемпион «Блэкберн». Ирвин и Кин были вызваны в сборную Ирландии, но команда Фергюсона справилась и без них. Кантона с пенальти забил в первом тайме, а Инс отличился незадолго до конца второго тайма. Так «красные дьяволы» выиграли первый в сезоне трофей - Суперкубок Англии. Точнее Суперщит. Кто же знал, что первый трофей окажется единственным.

Европейский провал

Начали чемпионат неплохо. На первое место выбраться не успели, сказывалась плотность результатов в стартовых турах. Только собрались в лидеры, как вдруг проиграли «Лидсу» 1:2. Пришлось смотреть в спины набравшим ход «Ньюкаслу» и «Блэкберну». С «Блэкберном»-то они справились, причём обыграли на «Ивуд Парк» 4:2. Перед этим МЮ обыграл «Ливерпуль», но умудрился подарить очки «Ипсвичу» и «Шеффилд Уэнсдей». Поэтому пришлось расположиться по соседству с тем же «Блэкберном», «Ливерпулем», «Ноттингемом» и с завистью наблюдать за лидирующим «Ньюкаслом». Который в свою очередь уже в октябре выбил манкунианцев из Кубка Лиги.

В Лиге чемпионов начали за здравие - обыграли на «Олд Траффорд» шведский «Гётеборг» 4:2. А потом что-то пошло не так. В гости к «Галатасараю» съездили с тем же успехом, что и годом ранее - 0:0. Потом была битва с «Барселоной» в Манчестере - 2:2. А вот на «Камп Ноу» в ворота Шмейхеля залетели четыре безответных мяча - два от Христо Стоичкова, по одному от Ромарио и Альберта Феррера.

И всё это на фоне отличного отрезка в чемпионате. Вслед за «Блэкберном» был бит «Ньюкасл» 2:0, потом «Астон Вилла» 2:1. Соседи из «Сити» получили аж пять пробоин, из них три лично от Канчельскиса. Потом Андрей забил один из трёх мячей в ворота «Кристал Пэласа». После этого выигрыша «красные дьяволы» наконец-то оказались выше всех. Но тут снова пришлось отвлечься на Лигу чемпионов. Выезд в Гётеборг оказался провальным - 1:3. Шведы ни с того, ни с сего выиграли групповой турнир.

В последний игровой день «Барселона» с «Гётеборгом» сгоняли ничейку - 1:1. МЮ рассчитался с «Галатасараем» за былые обиды - 4:0, и набрал те же шесть очков, что и «Барса». Только разница мячей подвела - 11:11 против 11:8 у каталонцев. На этом европейские страдания закончились.

Кунг-фу от Эрика

Лидерство в чемпионате оказалось недолгим. Всего один тур, то есть неделю. Ничья с «Арсеналом», и вперед выскочил «Блэкберн». Который там и обжился. Особенно после проигрыша «Юнайтед» в Ноттингеме. Но убежать у команды Кенни Далглиша никак не получалось. «Манчестер Юнайтед» шёл по следу, дыша в затылок. И второй раз обыграл «Роверз» за счёт гола Кантона.

И кто знает, как бы всё сложилось, если б не сдали нервы у Эрика Кантона. 25 января во время матча с «Кристал Пэлас» француз рванул на трибуну «Селхёрст Парк», где применил приём кунг-фу против болельщика «орлов». За что и отправился на исправительные работы. В том сезоне седьмой номер больше не появлялся. А без Эрика стало как-то тоскливо двум заслуженным ветеранам Хьюзу и Макклэру. Нужно было срочно покупать нападающего. Стив Коллимор из «Ноттингема» сорвался с крючка. Зато Энди Коул попался. Этим приглашением МЮ убил двух зайцев - усилил свою атаку и выдернул из рядов конкурента - а «Ньюкасл» следовал по пятам - одного из ключевых бойцов.

Коул, получивший футболу с девятым номером, довольно быстро стал приносить отдачу. Одному «Ипсвичу» пять штук отгрузил из девяти. Но догнать «Блэкберн» не вышло. Два выезда в Ливерпуль обернулись проигрышами - сначала уступили «Эвертону» 0:1, а потом и собственно «Ливерпулю» 0:2. Борьба на финише шла отчаянная, но чемпионский титул достался тому, кто больше о нём мечтал - «Блэкберну».

Но расставаться с Кубком Англии «Манчестер Юнайтед» не собирался. Добрался до финала почти без приключений. Под словом «почти» следует понимать ничью с «Кристал Пэлас» 2:2. Но во втором матче манкунианцы были сильнее лондонцев - 2:0. Примечательно, но все четыре полуфинальных гола пришлись на долю защитников - Ирвин, Брюс и Паллистер, забившие по мячу в каждой из встреч.

Вторым финалистом стал «Эвертон», поставивший подножку в чемпионате. МЮ пришлось играть без дисквалифицированного Кантона, травмированного Канчельскиса и Коула, заигранного за «Ньюкасл». Наверное, их и не хватило. А может ещё и везения. Грузный вратарь «ирисок» Невилл Саутхолл тащил всё, что летело в его ворота. А вот Петер Шмейхель разок капитулировал после удара Пола Райдаута. Так Кубок достался тоже тому, кому он был нужнее.

Неудачи на всех направлениях вынудили Фергюсона провести чистку состава. Летом его покинули Пол Инс («Интер») и Марк Хьюз («Челси»). Но самым неожиданным стало расставание с Андреем Канчельскисом, лучшим бомбардиром «Юнайтед» в сезоне-94/95. Андрея продали за 5 миллионов фунтов в «Эвертон». Нашего футболиста звал в «Мидлсбро» молодой тренер Брайан Робсон, но «ириски» оказались более щедрыми. Зато стали полноправными игроками основного состава «птенцы Фергюсона» - Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, братья Гари и Фил Невиллы, Ники Батт. Им предстояло вернуть чемпионский кубок на «Олд Траффорд» и совершить ещё немало славных дел.