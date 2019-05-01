«Барселона» vs «Ливерпуль». От гола Тошака до наших дней

вчера, 17:30

«Барселона» и «Ливерпуль» впервые встретились почти полвека назад, а сегодня проведут 9-й официальный матч в истории. «Соккер.ру» погружается в историю противостояния.

Кубок УЕФА -1975/1976, полуфинал

Матч №1. «Барселона» - «Ливерпуль» - 0:1

Гол: Тошак 13.

Первые два пересечения «Барселоны» и «Ливерпуля» состоялись на полуфинальной стадии Кубка УЕФА , и были разделены четвертью века. В сезоне-1975/76 битву мерсисайдцев и каталонцев называли скрытым финалом, как и сейчас. Йохан, Нескенс, Решак с одной стороны, Хьюз, Киган и Тошак с другой. Это было легендарно! В этом матче несчастливой для «Барселоны» стала 13-я минута, когда забил Джон Тошак – в будущем главный тренер мадридского «Реала». Этим матчем «Ливерпуль» запустит серию без поражений на «Камп Ноу»: из четырех матчей в логове «Барселоны» два «красные» выиграли, а еще два свели вничью.

Матч №2. «Ливерпуль» - «Барселона» - 1:1

Голы: Томпсон 50 – Решак 51.

Две недели спустя «Барса» приехала на «Энфилд» с явным намерением перевернуть ход дуэли, но «Ливерпуль» не собирался отдавать путевку в финал. Пиком, высшей точкой напряжения этого матча стал обмен голами в дебюте второго тайма: Томпсон вывел «Ливерпуль» вперед, дав «Энфилду» повод выпустить пар, но уже через минуту Решак вернул статус-кво этому матчу. Встреча так и закончилась вничью, этот результат вывел «красных» в финал, где они в двухматчевом противостоянии одолели «Брюгге» и выиграли второй Кубок УЕФА за три года. А в следующем сезоне «Ливерпулю» покорится и Кубок чемпионов, но это уже совсем другая история…

Кубкок УЕФА -2000/2001, полуфинал

Матч №3. «Барселона» - «Ливерпуль» - 0:0

25 лет спустя ситуация повторилась: снова «Барселона» и «Ливерпуль» сошлись в полуфинале Кубка УЕФА , снова их соперничество обозначили скрытым финалом (параллельно за путевку в решающий матч бились «Кайзерслаутерн» и «Алавес»), снова «Ливерпуль» победил, чтобы потом взять трофей в ярком финале! Началось все с нулевой ничьей на «Камп Ноу», где «Ливерпуль» под руководством Жерара Улье сыграл строго на результат по схеме 5-4-1. Майкл Оуэн, который по итогам 2001 года получит «Золотой мяч», ни разу не пробил по воротам Пепе Рейны, тогда еще выступавшего за «Барселону», а единственный удар в створ ворот за весь матч нанес Хави на 85-й минуте.

Матч №4. «Ливерпуль» - «Барселона» - 1:0

Гол: Макаллистер 44 (пенальти).

Ответная встреча получилась прямой противоположностью первого матча: сумасшедший темп с первых минут, обоюдные шансы забить и масса радующих глаз футбольных моментов от истинных мастеров игры: Джеррарда, Хаманна, Каррагера, Хююпя, Шмицера, Хески, Оуэна, де Бура, Пуйоля, Коку, Овермарса, Ривалдо, Клюйверта, Луиса Энрике, Гвардиолы, Пети. Соавтором единственного мяча, забитого в концовке первого тайма, стал Патрик Клюйверт, устроивший «волейбол» в своей штрафной площади. Сурового вида лысый Макаллистер пробил без шансов для Рейны, и его гол, как оказалось, вывел «Ливерпуль» в финал, где «красные» в безумной борьбе с помощью «Золотого автогола» выиграли у «Алавеса» на 116-й минуте матча со счетом 5:4.

Лига чемпионов-2001/2002, второй групповой этап

Матч №5. «Ливерпуль» - «Барселона» - 1:3

Голы: Оуэн 27 – Клюйверт 41; Рошембак 65; Овермарс 84.

В следующем сезоне и в этом же календарном году «Барселоне» представился шанс взять реванш у «Ливерпуля». Жребий свел легендарные клубы во втором групповом этапе Лиги чемпионов, и в первом же туре они сошлись на «Энфилде». В первом тайме хозяева были активнее и создали немало моментов, действуя незамысловато: «красные» стремились как можно быстрее доводить мяч до Оуэна и Хески. А уж они разберутся. И Майкл разобрался, открыв счет в середине тайма, но последняя пятиминутка перед перерывом – это время Клюйверта на «Энфилде». В апрельском матче он привез пенальти, а здесь сравнял счет. Борьба шла еще с четверть часа во втором тайме, а потом «Ливерпуль» словно отключили от источника питания. «Барселона» захватила инициативу, принялась катать мяч и добилась убедительной победы.

Матч №6. «Барселона» - «Ливерпуль» - 0:0

Второй матч подряд между этими командами завершился нулевой ничьей. Тренер «Барселоны» Карлес Решак, успевший за свою карьеру посоперничать с «Ливерпулем» в разных ипостасях, не скрывал своего раздражения игрой англичан на результат: «Они создавали угрозы только после стандартов, мы были на три головы выше!»Футболисты «Барсы» небрежно отзывались о «Ливерпуле», говорили, что футбол мерсисайдцев вызывает скуку. Как бы то ни было, англичане добились нужного результата на «Камп Ноу», а в последнем туре они обыграли «Рому» и вместе с «Барсой» и вышли в плей-офф, где, впрочем, вылетели от «Байера» в первом же раунде. Каталонцы, сломив сопротивление «Панатинаикоса», завершили свой путь в полуфинале, после Эль Класико с «Реалом».

Лига чемпионов-2006/2007, 1/8 финала

Матч №7. «Барселона» - «Ливерпуль» - 1:2

Голы: Деку 14 – Беллами 43; Риисе 74.

В последний раз «Барселона» и «Ливерпуль» сходились в официальном противостоянии в сезоне-2006/2007. Это был титульный матч 1/8 финала того розыгрыша Лиги чемпионов, ведь именно «Барса» и «Ливерпуль» выиграли два предыдущих розыгрыша. Счет открыл Деку, и вообще в начале матча казалось, что хозяева снесут соперников со своего пути, но «Ливерпуль» ответил точными ударами Беллами и Риисе и выиграл на «Камп Ноу». Обратите внимание, что Беллами забил на 43-й минуте – голы в последние пять минут первого тайма стали фишкой разборок между «Барсой» и «Ливерпулем». Усиливаем внимание перед перерывом в сегодняшнем матче!

Матч №8. «Ливерпуль» - «Барселона» - 0:1

Гол: Гудйонсен 75.

Ответная игра изобиловала опасными моментами в обе стороны – традиционно матчи на «Энфилде» получаются интереснее, но единственный мяч был забит только на 75-й минуте, да и то с подозрением на офсайд у исландского форварда «Барселоны». «Ливерпулю» и его болельщикам пришлось понервничать в концовке, но домашнее поражение 0:1 устроило «красных» благодаря голу на выезде, и команда Рафаэля Бенитеса вышла в следующий раунд, а потом добралась до финала, где «Ливерпулю» отомстил «Милан» за стамбульское безумие двухлетней давности.