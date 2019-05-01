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УЕФА вспомнил лучшие голы Месси в 1/2 финала Лиги чемпионов

01 мая 2019, 17:40

Пресс-служба УЕФА опубликовала нарезку лучших голов форварда «Барселоны» Лионеля Месси в полуфиналах Лиги чемпионов.

Напомним, что сегодня на стадии 1/2 финала турнира каталонцы дома сыграют против «Ливерпуля».

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Artuom
Artuom ответил XL-965
   205 / 954
вчера в 11:28
Если вспоминать события 2013 года то Месси тоже был травмирован, и это был один из слабых сезонов Барсы, можно говорить что Пуйоль и Пике не были уже такими лучшими и Иньеста с Хави пристарелого возраста. И в той игре второй гол Гомеса был из офсайда, в эпизоде с третим голом Мюллер сбил Альбу тем самым дав Роббену выйти 1 на 1 с Вальдесом. Тоже не так все чисто было.
Травма у Лео была уже перед вторым матчем(из-за неё и не играл), но в первом Месси весь матч провёл.

Вот так же можно и о 2015 сказать, только тут будет уже наоборот - Бавария не была так сильна как раньше, Роббен и Рибери не играли в обоих матчах(насколько помню тоже травмы), в обоих матчах Пеп хз почему использовал середняка Рафинью с фланга которого за два матча пришло три гола. Ну и т.д.
Artuom
Artuom ответил alexfor
   205 / 954
вчера в 11:18
я так же могу сказать, в 2013 барса не была лучшей.
И Барса не была лучшей, 2008-2010 - вот тогда была Барса совершенной машиной.
И оборона Баварии при Гвардиоле явно играла хуже чем в 13 году.
Ну и Реал тут не при чём. Конечно же Атлетико в 17 и 19 годах был уже не так силён как раньше ;)
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   132 / 954
01 мая в 22:56
Всё просто,тебе приходится подтягивать аргументы типа из глубины,сетка и тому подобное но факты вещь упрямая у Роналду голов и гол. пасов на много больше в плей-офф, что тут спорить?
spartach091
spartach091 ответил alexfor
   218 / 954
01 мая в 22:05
Рома была, которая выкинула Барселона и гнома с позором,
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   209 / 954
01 мая в 21:59
Ну ты уже перегибаешь,я не считаю себя фанатом Роналду,я тебе больше скажу я даже считаю что Месси в футбол играет на много лучше! А своими комментами я лишь хочу сказать что не смотря на выше сказаное Роналду в плей-офф лч номер 1,а аргументы твои и твоих коллег это притянутые за уши не адекватные слова!
номер один из-за статы?) сам себе противоречишь) от тго что он пачками клал замыкания, не делают его лучшим) наведи порядок в голове) их по стате в принципе вообще давно глупо сравнивать, так как месси лет 5 играет из глубины. ну и плюс тебе привел сильный аргумент насчет частых соперников роналду. когда сравниваешь, нужно множество факторов сравнивать, а не тупо смотря в графу забитые голы. ну и еще раз, ты не утруждаешь себя в каждой теме это упомянуть. вопрос, зачем? легче становится?
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   132 / 954
01 мая в 21:55
Ну ты уже перегибаешь,я не считаю себя фанатом Роналду,я тебе больше скажу я даже считаю что Месси в футбол играет на много лучше!
А своими комментами я лишь хочу сказать что не смотря на выше сказаное Роналду в плей-офф лч номер 1,а аргументы твои и твоих коллег это притянутые за уши не адекватные слова!
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   209 / 954
01 мая в 21:46
Только не начинай хамить,поверь мне на слово я это лучше тебя умею! А если ты хочешь поговорить о плей-офф вобщем то там Месси до португальца далеко,у него там 64 гола,у Месси помоему не больше 40
конечно, далеко. ведь у месси не было года 4 подряд сетки, где до 1.4 спокойно апоэлы и вольфсбурги могли попадаться. на них ваш идол, кстати, и понабивал стату.
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   209 / 954
01 мая в 21:45
Только не начинай хамить,поверь мне на слово я это лучше тебя умею! А если ты хочешь поговорить о плей-офф вобщем то там Месси до португальца далеко,у него там 64 гола,у Месси помоему не больше 40
ну попробуй, лучше он умеет) с чего ты так самоуверен?) потому что ты не следишь о том, что пишешь, да и опять, свой скрытый хейт и восхваление гелевого на показ выставляешь. ветка про месси, они опять со своими сравнениями неуместными лезут.
eleven LC
eleven LC ответил alexfor
   132 / 954
01 мая в 21:43
Только не начинай хамить,поверь мне на слово я это лучше тебя умею!
А если ты хочешь поговорить о плей-офф вобщем то там Месси до португальца далеко,у него там 64 гола,у Месси помоему не больше 40
alexfor
alexfor ответил eleven LC
   209 / 954
01 мая в 21:40
УЕФА вспомнил лучшие голы Месси в 1/2 лиги чемпионов Так когда же в 1/2 играли Апоэл и Вольфсбург?
    eleven LC
    eleven LC ответил eleven LC
       132 / 954
    01 мая в 21:39
    УЕФА вспомнил лучшие голы Месси в 1/2 лиги чемпионов
    Так когда же в 1/2 играли Апоэл и Вольфсбург?
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       209 / 954
    01 мая в 21:37
    Я как то не собирался здесь с тобой полемику начинать,тем более в чём то переубеждать! И кстати здесь речь идёт о полуфиналах,где ты Апоэлы здесь нашел? Арсенал,Бавария,Боруссия,Ювентус,Атлетико-вот этим клубам Роналду забивал в полуфиналах!
    ты мне в том сообщении про плей-офф написал. читай иногда, что пишешь. и еще раз, в 2017 атлетико было жалкой пародией себя. которое от мертвого лестера еле отскочило
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       132 / 954
    01 мая в 21:35
    Я как то не собирался здесь с тобой полемику начинать,тем более в чём то переубеждать!
    И кстати здесь речь идёт о полуфиналах,где ты Апоэлы здесь нашел?
    Арсенал,Бавария,Боруссия,Ювентус,Атлетико-вот этим клубам Роналду забивал в полуфиналах!
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       209 / 954
    01 мая в 21:31
    Ну "кроют" это аргумент вялый! Или по твоему в лч 8 играют?
    66 а се вялый. когда месси встречают на подступах к штрафной еще, а дельфину спокойно дают выбегать из-за спин в штрафной даже в финалах.
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       132 / 954
    01 мая в 21:30
    Ну "кроют" это аргумент вялый!
    Или по твоему в лч 8 играют?
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       209 / 954
    01 мая в 21:30
    Ну так из покон веков принято сравнивать этих ребят,а то что в плей-офф лч Роналду играет на много круче это железный факт! Может сегодня Месси подтянется и забьёт парочку Ливеру?
    эта статья не для вашего замыкателя и их сравнения. он уже давно дома) круче играет? не смеши. да, замыканий нахрачил больше, пока шли до 1.4 всякие апоэлы и вольфсбурги. где крутость игры? циферки его?) никакой магии? кто способен влюбиться в его замыкания?)
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       209 / 954
    01 мая в 21:29
    Всё просто У Роналду в полуфиналах 22 матча 13 голов У Месси 16 матчей и 4 гола Просто факты,зачем ты притягиваешь за уши аргументы,ведь голы в полуфинале это само по себе круто! Что Месси мешало забить больше в полуфиналах?
    и чуть не забыл, так как кроют месси чуть ли не в каждом матче, дельфина ни на каких стадия не крыли. только атлеты в финалах, где он и виден не был
    eleven LC
    eleven LC ответил alexfor
       132 / 954
    01 мая в 21:28
    Ну так из покон веков принято сравнивать этих ребят,а то что в плей-офф лч Роналду играет на много круче это железный факт!
    Может сегодня Месси подтянется и забьёт парочку Ливеру?
    alexfor
    alexfor ответил eleven LC
       209 / 954
    01 мая в 21:27
    Всё просто У Роналду в полуфиналах 22 матча 13 голов У Месси 16 матчей и 4 гола Просто факты,зачем ты притягиваешь за уши аргументы,ведь голы в полуфинале это само по себе круто! Что Месси мешало забить больше в полуфиналах?
      alexfor
      alexfor ответил eleven LC
         209 / 954
      01 мая в 21:26
      Всё просто У Роналду в полуфиналах 22 матча 13 голов У Месси 16 матчей и 4 гола Просто факты,зачем ты притягиваешь за уши аргументы,ведь голы в полуфинале это само по себе круто! Что Месси мешало забить больше в полуфиналах?
      мля, а причем тут его стата вообще? тему выложили, чтобы вспомнить голы месси, вы сюда своего дельфина пихаете с его замыканиями.
      месси мешало то, что он сыграл меньше, во-первых, во-вторых, а ленте ворот он не ночует, а участвует в созидании. сам все знаешь.
      eleven LC
      eleven LC ответил alexfor
         132 / 954
      01 мая в 21:22
      Всё просто У Роналду в полуфиналах 22 матча 13 голов
      У Месси 16 матчей и 4 гола
      Просто факты,зачем ты притягиваешь за уши аргументы,ведь голы в полуфинале это само по себе круто!
      Что Месси мешало забить больше в полуфиналах?
      alexfor
      alexfor ответил eleven LC
         209 / 954
      01 мая в 21:18
      из 13 всего 2 с пенальти
      и чего? а замыканий сколько?) ничего интересного в его голах, просто количество. несколько было более или менее, а в остальном типичные замыкания, вот где действительно вспомнить нечего, кроме статистики.
      eleven LC
      eleven LC ответил alexfor
         132 / 954
      01 мая в 21:16
      из 13 всего 2 с пенальти
      alexfor
      alexfor ответил Artuom
         209 / 954
      01 мая в 21:01
      В 2015 году Бавария уже не была лучшей. А вот пару сезонов до этого, когда действительно была машиной по выносу соперников - вынесла Барселону в обоих матчах... и при этом не пропустила ни одного гола.
        alexfor
        alexfor ответил Artuom
           209 / 954
        01 мая в 21:00
        В 2015 году Бавария уже не была лучшей. А вот пару сезонов до этого, когда действительно была машиной по выносу соперников - вынесла Барселону в обоих матчах... и при этом не пропустила ни одного гола.
        по крайней мере оборона против месси та же играла
        alexfor
        alexfor ответил Artuom
           209 / 954
        01 мая в 21:00
        В 2015 году Бавария уже не была лучшей. А вот пару сезонов до этого, когда действительно была машиной по выносу соперников - вынесла Барселону в обоих матчах... и при этом не пропустила ни одного гола.
        я так же могу сказать, в 2013 барса не была лучшей.
        alexfor
        alexfor ответил Шишанутый
           209 / 954
        01 мая в 20:59
        2011. Только ты забыл сказать что Реал к тому времени уже играл в меньшинстве после симуляций Алвеса и не справедливого удаления Пепе. Когда игроки уже устали в десетером под конец матча вот тогда гном и забил. 2015. Тут ты забыл сказать что та Бавария была травмированой и играли резервные игроки пол состава, а когда Бавария была настоящей немецкой машиной выносила Барсу 7-0 и гнома на поле не кто не видел. Он спрятался в траве. 2019. С пенальти Месська может и забьет если Суарес хорошо постарается и ныныряет ему несколько штук. Может тогда один из двух и забьет, как напремер в игре чемпеоната с Вальядолидом (1:0).
        типичные отмазоны. 2011 - так реал и так всей командой пыьался месси в том проходе остановить)) устали они)))
        2015 - в атаке, может, и не оптимальная бавария была, в обороне порядок, против которой месси играет.

        дельфиниус вообще постоянно с ленты замыкает, кле не замыкать, когда дают.
        alexfor
        alexfor ответил eleven LC
           209 / 954
        01 мая в 20:56
        Чё их вспоминать то,голов всего 4,я думаю их не сложно вспомнить! С Роналду посложнее будет вспоминать,у него 13 голов в полуфиналах!
        а че там замыкания роналды вспоминать?) все, как на подбор - с ленты и замыкания в штрафной.
        XL-965
        XL-965 ответил Artuom
           390 / 954
        01 мая в 20:53
        В 2015 году Бавария уже не была лучшей. А вот пару сезонов до этого, когда действительно была машиной по выносу соперников - вынесла Барселону в обоих матчах... и при этом не пропустила ни одного гола.
        Если вспоминать события 2013 года то Месси тоже был травмирован, и это был один из слабых сезонов Барсы, можно говорить что Пуйоль и Пике не были уже такими лучшими и Иньеста с Хави пристарелого возраста. И в той игре второй гол Гомеса был из офсайда, в эпизоде с третим голом Мюллер сбил Альбу тем самым дав Роббену выйти 1 на 1 с Вальдесом. Тоже не так все чисто было.
        Artuom
        Artuom ответил XL-965
           205 / 954
        01 мая в 20:26
        2011 год 1/2 финала Месси делает посмешаще из обороны Реала, игроков которого считали одними из ЛУЧШИХ защитников в лице Рамоса и Пепе 2015 год 1/2 финала Месси забивает превосходные голы, делая посмешаще из обороны Баварии, которую на тот момент составляли ЛУЧШИЕ игроки и действующие чемпионы мира в лице Боатенга, Лама, Нойера. 2019 год 1/2 финала Мессии ???????????????????????????? Ван Дейка считают ЛУЧШИМ защитником современного футбола, и недавно получил такую награду. Сработает ли в третий раз, упадет ли шар в ту же лунку????
        В 2015 году Бавария уже не была лучшей. А вот пару сезонов до этого, когда действительно была машиной по выносу соперников - вынесла Барселону в обоих матчах... и при этом не пропустила ни одного гола.
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