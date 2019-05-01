УЕФА вспомнил лучшие голы Месси в 1/2 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала нарезку лучших голов форварда «Барселоны» Лионеля Месси в полуфиналах Лиги чемпионов.
Напомним, что сегодня на стадии 1/2 финала турнира каталонцы дома сыграют против «Ливерпуля».
Пресс-служба УЕФА опубликовала нарезку лучших голов форварда «Барселоны» Лионеля Месси в полуфиналах Лиги чемпионов.
Напомним, что сегодня на стадии 1/2 финала турнира каталонцы дома сыграют против «Ливерпуля».
Вот так же можно и о 2015 сказать, только тут будет уже наоборот - Бавария не была так сильна как раньше, Роббен и Рибери не играли в обоих матчах(насколько помню тоже травмы), в обоих матчах Пеп хз почему использовал середняка Рафинью с фланга которого за два матча пришло три гола. Ну и т.д.
Вот так же можно и о 2015 сказать, только тут будет уже наоборот - Бавария не была так сильна как раньше, Роббен и Рибери не играли в обоих матчах(насколько помню тоже травмы), в обоих матчах Пеп хз почему использовал середняка Рафинью с фланга которого за два матча пришло три гола. Ну и т.д.
И оборона Баварии при Гвардиоле явно играла хуже чем в 13 году.
Ну и Реал тут не при чём. Конечно же Атлетико в 17 и 19 годах был уже не так силён как раньше ;)
И оборона Баварии при Гвардиоле явно играла хуже чем в 13 году.
Ну и Реал тут не при чём. Конечно же Атлетико в 17 и 19 годах был уже не так силён как раньше ;)
А своими комментами я лишь хочу сказать что не смотря на выше сказаное Роналду в плей-офф лч номер 1,а аргументы твои и твоих коллег это притянутые за уши не адекватные слова!
А своими комментами я лишь хочу сказать что не смотря на выше сказаное Роналду в плей-офф лч номер 1,а аргументы твои и твоих коллег это притянутые за уши не адекватные слова!
А если ты хочешь поговорить о плей-офф вобщем то там Месси до португальца далеко,у него там 64 гола,у Месси помоему не больше 40
А если ты хочешь поговорить о плей-офф вобщем то там Месси до португальца далеко,у него там 64 гола,у Месси помоему не больше 40
Так когда же в 1/2 играли Апоэл и Вольфсбург?
Так когда же в 1/2 играли Апоэл и Вольфсбург?
И кстати здесь речь идёт о полуфиналах,где ты Апоэлы здесь нашел?
Арсенал,Бавария,Боруссия,Ювентус,Атлетико-вот этим клубам Роналду забивал в полуфиналах!
И кстати здесь речь идёт о полуфиналах,где ты Апоэлы здесь нашел?
Арсенал,Бавария,Боруссия,Ювентус,Атлетико-вот этим клубам Роналду забивал в полуфиналах!
Или по твоему в лч 8 играют?
Или по твоему в лч 8 играют?
Может сегодня Месси подтянется и забьёт парочку Ливеру?
Может сегодня Месси подтянется и забьёт парочку Ливеру?
месси мешало то, что он сыграл меньше, во-первых, во-вторых, а ленте ворот он не ночует, а участвует в созидании. сам все знаешь.
месси мешало то, что он сыграл меньше, во-первых, во-вторых, а ленте ворот он не ночует, а участвует в созидании. сам все знаешь.
У Месси 16 матчей и 4 гола
Просто факты,зачем ты притягиваешь за уши аргументы,ведь голы в полуфинале это само по себе круто!
Что Месси мешало забить больше в полуфиналах?
У Месси 16 матчей и 4 гола
Просто факты,зачем ты притягиваешь за уши аргументы,ведь голы в полуфинале это само по себе круто!
Что Месси мешало забить больше в полуфиналах?
2015 - в атаке, может, и не оптимальная бавария была, в обороне порядок, против которой месси играет.
дельфиниус вообще постоянно с ленты замыкает, кле не замыкать, когда дают.
2015 - в атаке, может, и не оптимальная бавария была, в обороне порядок, против которой месси играет.
дельфиниус вообще постоянно с ленты замыкает, кле не замыкать, когда дают.