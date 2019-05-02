Первый сезон Святого Икера

сегодня, 13:30

«Соккер.ру» желает скорейшего выздоровления Икеру Касильясу и вспоминает его первый сезон в качестве основного вратаря «Реала».

Нет, не в качестве первого номера. Единичку на свитере носил чемпион мира-1990 и победитель Лиги чемпионов-1998 Бодо Илгнер. А 18-летний Касильяс значился в заявке под номером 27 и начинал сезон третьим, если не четвёртым вратарём. Первый – уже упоминавшийся немец Илгнер. Не старый, но подверженный травмам. Второй – аргентинец Альбано Бидзарри, значившийся под номером двенадцать. Кто такой Оливер Куадрадо, заявленный под номером 28, - не вспомнят сейчас самые фанатичные болельщики «королевского клуба».

Страсти мадридского двора

Немец Юпп Хайнкес выиграл в 1998 году первый за 32 года Кубок чемпионов, счёл свою миссию выполненной и сдал вахту Гусу Хиддинку. Но усатый в ту пору голландец не справился с управлением. Межконтинентальный кубок он выиграл, но уже в феврале Хиддинк покинул Мадрид. Новым тренером стал валлиец Джон Тошак, уже тренировавший «Реал» в сезоне 1989-90 и выигравший чемпионский титул.

Второе пришествие Тошака не принесло ничего хорошего. Клубный чемпион Европы сдал свои полномочия, проиграв в четвертьфинале киевлянам. В чемпионате страны «сливочные», правда, финишировали вторыми, но отставание от «Барселоны» в 11 очков выглядело катастрофическим. И совсем уж позорными смотрелись 0:6 в полуфинале Кубка от «Валенсии». Сам Тошак сетовал, что «в следующем матче на поле выйдут всё те же одиннадцать кретинов». Понятно, что отношения футболистов и тренера были далеки от идеальных.

Летом состав «Реала» пережил большую ревизию. Предраг Митяович перебрался в «Фиорентину», Давор Шукер – в «Арсенал», Кристиан Пануччи стал игроком «Интера». Потери Хосе Антонио Амависки («Расинг»), Роберта Ярни («Лас-Пальмас») и второго вратаря Педро Контрераса («Малага») тоже были весьма ощутимы.

Новичков тоже было много. Из «Арсенала» со скандалом перешёл Николя Анелька, который уже в 20 лет отличался вздорным характером. Приехал из «Ливерпуля» полузащитник Стив Макманаман. Сразу два футболиста были найдены в Турции – боснийский нападающий Элвир Балич («Фенербахче») и камерунский полузащитник Жереми Нджитап («Генчлербирлиги»). Пополнили ряды «королевского клуба» сразу несколько представителей чемпионата Испании – защитники Иван Эльгера («Эспаньол»), Мичел Сальгадо («Сельта»), Жулио Сезар («Вальядолид»). Была привлечена к работе с основой целая группа юных воспитанников клуба, среди которых и был 18-летний Икер Касильяс.

Изначально планировалось, что ворота будет защищать Бодо Илгнер. За правый фланг обороны отвечал Мичел Сальгадо, левую бровку бороздил Роберто Карлос. В центре обороны партнёром Ивана Эльгеры был Фернандо Йерро. И хороший выбор запасных – Айтор Каранка, Иван Кампо, Жулио Сезар и ещё остававшийся в строю Маноло Санчис. Основной опорный полузащитник Фернандо Редондо. Но имелись Кристиан Карамбё и Жереми. Также в средней линии располагались Стив Макманаман, Гути и Савио. Всё реже попадал в основной состав Кларенс Зеедорф, а Перица Огненович и вовсе нечасто появлялся на поле. Основная пара нападающих Рауль и Фернандо Морьентес. Но если мадридцы играли в три форварда, то на поле находилось место для Николя Анелька. А вот Самюэля Это'О в «королевском клубе» не смогли оценить, как следует. А потом и вовсе отправили в «Мальорку». Камерунец затаил обиду и стал одним из самых яростных недругов «Реала». В обойму входили Элвир Балич и Роландо Сарате.

Несостоявшийся полёт свиньи

«Реал» начал чемпионат с двух побед. Сначала обыграл в городе Пальма-де-Майора третий клуб предыдущего первенства 2:1, а потом дома разбил «Нумансию» 4:1. И тут разболелась спина у Илгнера. В Бильбао ворота «королевского клуба» были доверены 18-летнему Касильясу. Бидзарри не лучшим образом выглядел на тренировках, вот Тошак и рискнул.

Юноша старался, пропустил два мяча, но и выручил немало. В итоге ничья 2:2. А потом последовал и европейский дебют. В матче первого группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграл в Пирее с греческим «Олимпиакосом» и добился ничьей 3:3. Премьера Икера на «Сантьяго Бернабеу» завершилась ничьей с «Депортиво», как оказалось, с будущим чемпионом. Сыграл молодой вратарь не лучшим образом. Но дома с норвежским «Мёльде» сыграл достойно, да и сам «Реал» порадовал болельщиков крупной победой 4:1.

У «Порту» в Лиге чемпионов мадридцы выиграли с Бидзарри. Возвращение Илгнера в ворота совпало с домашним проигрышем «Валенсии». Тошака ругали, но сам валлиец держался бодро, выдав несколько фраз, ставших крылатыми. «Скорее свинья пролетит над „Сантьяго Бернабеу“, нежели меня уволят». А ещё сказал журналистке – «я хоть и старый козёл, но ещё весьма симпатичный».

«Реал» добился ничьей в Эль-Классико на поле «Барселоны» 2:2. Проиграл в Лиге «Порту», но разгромил «Олимпиакос» 3:0. Ильгнер снова занемог, и в ворота стал Бидзарри. Аргентинец играл сносно до домашней встречи с «Атлетико». А там пропустил три необязательных мяча в первом тайме, а вскоре после перерыва заработал красную карточку. Как оказалось, Альбано подвёл в первую очередь Джона Тошака. Вскоре валлийца уволили, и ни одна свинья над «Сантьяго Бернабеу» не пролетела.

На этот раз клуб не стал искать именитого тренера, а доверил бразды управления Висенте Дель Боске. В семидесятые Дель Боске был важнейшей фигурой в полузащите «Реала» и считался одним из лучших опорников страны. Завершив карьеру в 1984, Висенте стал работать с молодёжным составом «Реала». В 90-е его пару раз оставляли руководить первой командой. Но ненадолго, на время поиска нового тренера. И осенью 1999 казалось, что обладатель пышных усов поработает немножко, а потом уступит место другому. Но президент Лоренсо Санс утвердил Дель Боске в должности.

Учись, студент

Висенте Дель Боске прекрасно знал Касильяса и считал его одним из самых талантливых вратарей Испании. Но при этом тренер не хотел форсировать события, полагая, что юный вратарь может не выдержать навалившегося на него груза ответственности. Поэтому решил сделать основным Бидзарри. Альбано неплохо отыграл в Киеве, где «Реал» с победы начал второй групповой этап Лиги чемпионов. Но в домашней игре с «Сарагосой» аргентинец изрядно начудил, пропустив пять мячей, и Дель Боске уже решил доверить ворота Икеру. А «Реал» к тому времени находился в сложном положении – два поражения отбросили «королевский клуб» аж на 17 место.

Касильяс почувствовал полное доверие тренера. Это при Тошаке он играл до ошибки. Дель Боске же разрешил юному вратарю ошибаться, набивать шишки, набираться опыта. Всё равно чемпионат был провален, нужно было просто выбраться из низин и занять место в верхней части. На первом розыгрыше клубного чемпионата мира, проходившем в Бразилии, «Реал» занял четвёртое место. Три матча в группе отыграл Икер, а матч за третье, проигранный в серии пенальти мексиканской «Некаксе» – Альбано.

В Ла Лиге «Реал» поправил свои дела, сравнительно быстро поднявшись на четвёртое место. Но дальнейшего продвижения не получилось. Стабильности явно не хватало. И команде в целом, и её молодому вратарю. Касильяс наверняка запомнил матч в Ла-Корунье, где получил пять штук от будущего чемпиона. Зато испытание «Барсой» голкипер выдержал, не дрогнул, а «сливочные» с результатом 3:0 сокрушили своего главного соперника.

Возобновились матчи Лиги чемпионов. В двух матчах с «Баварией» Икер пропустил по четыре мяча – 2:4 в Мадриде и 1:4 в Мюнхене. Но для «Реала» тот групповой турнир завершился удачно. «Реал» и киевское «Динамо» набрали по 10 очков. И хотя у мадридцев разница мячей оказалась хуже – вообще отрицательной, второе место досталось именно им – за счёт преимущества в личных встречах – победа в Киеве 2:1 и ничья на «Сантьяго Бернабеу». «Реал» продолжил европейскую кампанию.

Важнейшими для становления Касильяса стали матчи четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», защищавшим свои полномочия. Тяжёлая ничья 0:0 на «Сантьяго Бернабеу». А в Манчестере гости благодаря автоголу Роя Кина и дублю Рауля вели 3:0 на 52 минуте. Команда Алекса Фергюсона бросилась отыгрываться и наткнулась на блестящую игру 18-летнего вратаря гостей. Два мяча «красные дьяволы» Касильясу всё же забили, но этого оказалось мало. МЮ простился с Кубком чемпионов, а «Реал» шагнул в полуфинал, где ему снова попалась «Бавария».

Ради Лиги чемпионов пришлось пожертвовать Кубком Испании – после возвращения из Манчестера команда Дель Боске проиграла в полуфинале «Эспаньолу». Домашними трофеями «Реал» не удивишь. А тут забрезжила надежда выиграть чемпионский кубок, когда-то считавшийся собственностью мадридцев. Только сначала нужно было пройти в полуфинале «Баварию». Суммарные 3:8 в группе оптимизма не добавляли.

Но на этот раз «Бавария» обломала зубы на «Сантьяго Бернабеу», забив всего один мяч, да и тот в свои ворота. Йенсу Йеремису не повезло. Ранее Николя Анелька распечатал ворота Оливера Кана. А ворота Касильяса остались нераспечатанными. В Мюнхене пришлось очень тяжело. «Бавария» в третий раз за короткий период времени обыграла «Реал». Но счёт 2:1 устроил мадридцев. Николя Анелька оставил не лучшие воспоминания в Мадриде. Однако его голы в ворота баварцев могут считаться оправданием строптивцу.

«Реал» мог закончить чемпионат четвёртым, но в последнем туре проиграл дома «Вальядолиду» и довольствовался пятым местом. Но самое главное, - а именно финал Лиги чемпионов, - был впереди. Арена «Стад де Франс» стала место встречи двух испанских клубов – «Реала» и «Валенсии».

Ожидаемой борьбы не вышло. Дель Боске вчистую переиграл своего оппонента Эктора Купера, разобрав игру «летучих мышей» на винтики. У «Валенсии» ничего не получалось в атаке. Спасти её могли только собственный гол и ворота на замке. Удержишь их, когда на 28 минуте Франсиско Фаринос ошибся вблизи своей штрафной, - наказание в виде гола Морьентеса со «второго этажа» последовало незамедлительно. Во втором тайме Макманаман удачно попал по летевшему мячу – вышел гол на загляденье. Подвёл итог Рауль, обыгравший Сантьяго Канисареса – 3:0. «Реал» снова выиграл Кубок чемпионов, и эта победа стала прекрасным завершением столь тяжёлого и противоречивого сезона.

А Икер Касильяс, внезапно оказавшийся основным вратарём, сдал свой первый экзамен во взрослом футболе. И не только потому, что оказался самым юным стражей ворот, выигравшим турнир. Он не растерялся, не перегорел, а, напротив, показал себя сложившимся мастером. Однако ему ещё только предстояло стать и выдающимся вратарём, и основным стражем ворот «королевского клуба». Об этом - в другой раз.