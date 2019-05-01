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В УЕФА напомнили о пути «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов

01 мая 2019, 18:12

Пресс-служба УЕФА опубликовала нарезку красочных моментов, связанных с продвижением «Ливерпуля» в стадию 1/2 финала Лиги чемпионов.

 


Напомним, что сегодня на стадии 1/2 финала турнира «красные» на выезде сыграют против «Барселоны».

 

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Великий Князь
   386 / 954
вчера в 14:32
После матча все так называемые фанаты середника исчезли ахах, особенно яростные ахах
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Bavaria_M
   386 / 954
вчера в 14:31
А ну да уже переобулся ты др
О матча был с детства за ливер да? А ща с детства за барсу? 0 ох уж эти глоры, ну если бы смотрел матч Мб увидел, но то что ты глор говорит все
Великий Князь
Великий Князь ответил Kirill Erokhin
01 мая в 21:42
Да, комменты фанатов Юве, очень веселят, особенно про то, как они проходили Реал, правда? Что не помню, зато помню как Реал бил Юве в финалах ЛЧ, и за один проход Барсы трофей ЛЧ не дают. Оливер дал чистый пенальти, да, мог бы не удалять Буффона, но там не понятно, что мог сказать Буффон, Оливеру. Фанаты Юве даже проиграть не могут достойно, потому что их постоянный ной насчет арбитров, это вообще не что, даже после поражения Аяксу, просто лол.
После матча наши комменты ещё больше тебя повеселят. Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь ответил Kirill Erokhin
01 мая в 21:41
Да, комменты фанатов Юве, очень веселят, особенно про то, как они проходили Реал, правда? Что не помню, зато помню как Реал бил Юве в финалах ЛЧ, и за один проход Барсы трофей ЛЧ не дают. Оливер дал чистый пенальти, да, мог бы не удалять Буффона, но там не понятно, что мог сказать Буффон, Оливеру. Фанаты Юве даже проиграть не могут достойно, потому что их постоянный ной насчет арбитров, это вообще не что, даже после поражения Аяксу, просто лол.
Реал вас тоже громил в финале, вот только в Ювентусе никто не распускал сопли как Салах. Аха-ха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Bavaria_M
   159 / 954
01 мая в 21:38
Лол Кек чебурек смешно такое читать от глоров пенсов, ахах
Глоров Челси? Ты ошибся я никогда не поддерживал Челси, а раз уж сам написал мне, где Ливерпулю помогли в матчах против Баварии?
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Kirill Erokhin
   386 / 954
01 мая в 21:25
Лол Кек чебурек смешно такое читать от глоров пенсов, ахах
juvenale
juvenale ответил Kirill Erokhin
   38 / 954
01 мая в 21:24
Да, комменты фанатов Юве, очень веселят, особенно про то, как они проходили Реал, правда? Что не помню, зато помню как Реал бил Юве в финалах ЛЧ, и за один проход Барсы трофей ЛЧ не дают. Оливер дал чистый пенальти, да, мог бы не удалять Буффона, но там не понятно, что мог сказать Буффон, Оливеру. Фанаты Юве даже проиграть не могут достойно, потому что их постоянный ной насчет арбитров, это вообще не что, даже после поражения Аяксу, просто лол.
    Dudikoff
    Dudikoff ответил Kirill Erokhin
       467 / 954
    01 мая в 21:24
    Да, комменты фанатов Юве, очень веселят, особенно про то, как они проходили Реал, правда? Что не помню, зато помню как Реал бил Юве в финалах ЛЧ, и за один проход Барсы трофей ЛЧ не дают. Оливер дал чистый пенальти, да, мог бы не удалять Буффона, но там не понятно, что мог сказать Буффон, Оливеру. Фанаты Юве даже проиграть не могут достойно, потому что их постоянный ной насчет арбитров, это вообще не что, даже после поражения Аяксу, просто лол.
    Да, потешные они)
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил fanliverpoolfan
       386 / 954
    01 мая в 21:22
    О да псж обычный середняк , как и мс которых даже кони возят, наполи и разобранную Баварию, с трудом и помощью судей, о да ливер силен
    Dudikoff
    Dudikoff ответил juvenale
       467 / 954
    01 мая в 21:22
    хахаха причем тут коппенгаген?вот к чему ты это написал....Юве ему не проигрывал ,ты хоть смотри что пишешь....с сараем да был косяк,но там все поле решило,на котором нельзя было играть
    Ну вот опять. То Чакыры, то скамины, то поле)) Плохому танцору нагретые шары мешают))
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       159 / 954
    01 мая в 21:22
    Да, комменты фанатов Юве, очень веселят, особенно про то, как они проходили Реал, правда? Что не помню, зато помню как Реал бил Юве в финалах ЛЧ, и за один проход Барсы трофей ЛЧ не дают. Оливер дал чистый пенальти, да, мог бы не удалять Буффона, но там не понятно, что мог сказать Буффон, Оливеру. Фанаты Юве даже проиграть не могут достойно, потому что их постоянный ной насчет арбитров, это вообще не что, даже после поражения Аяксу, просто лол.
    juvenale
    juvenale ответил Dudikoff
       38 / 954
    01 мая в 21:21
    Да хватит эту Рому вспоминать) На Энфилде от неё потроха летали, и если бы не забили болт в конце, приехали бы в Рим U-18. Спорные моменты в матче в Риме, думаю, на руку Роме были)) Иначе, Ливерпуль снова бы взялся за игру и опять погром.
    так то же самое и в Риме было хахаха так же от вас перья летели))и если бы не судьи никуда вы бы не прошли по сумме двух матчах,как минимум два пенальти в ваши ворота не назначили
    juvenale
    juvenale ответил Dudikoff
       38 / 954
    01 мая в 21:20
    А чего Галатасарай с Копенгагеном не вспомнил?)) Мы сейчас говорим о тех, кого прошли, а не от кого вылетели)
    хахаха причем тут коппенгаген?вот к чему ты это написал....Юве ему не проигрывал ,ты хоть смотри что пишешь....с сараем да был косяк,но там все поле решило,на котором нельзя было играть
    Князь Манкунианский 1
    Князь Манкунианский 1 ответил Dudikoff
    01 мая в 21:13
    Да хватит эту Рому вспоминать) На Энфилде от неё потроха летали, и если бы не забили болт в конце, приехали бы в Рим U-18. Спорные моменты в матче в Риме, думаю, на руку Роме были)) Иначе, Ливерпуль снова бы взялся за игру и опять погром.
    Разве только Рому? Из группы в этом году вас тот же Скомина вытащил. Забыл? На месте сквозерни должен был играть Наполи.
    Dudikoff
    Dudikoff ответил Князь вернулся
       467 / 954
    01 мая в 21:06
    Стабильно выбиваем в плейоф Реал и Барсу, если Чакыры с Оливерами не подключаются. А сквозера кого в этом году прошли? А в прошлом? Рому при помощи Скомины. Не смеши народ.
    Да хватит эту Рому вспоминать) На Энфилде от неё потроха летали, и если бы не забили болт в конце, приехали бы в Рим U-18. Спорные моменты в матче в Риме, думаю, на руку Роме были)) Иначе, Ливерпуль снова бы взялся за игру и опять погром.
    Dudikoff
    Dudikoff ответил juvenale
       467 / 954
    01 мая в 21:00
    хахха ничего себе только два)))а ничего что кроме них никто лч за это время не выиграл хахах и еще мы спотыкались об Реал(Оливера надеюсь помнишь) и об топовую Баварию,так что и тут ты мимо
    А чего Галатасарай с Копенгагеном не вспомнил?)) Мы сейчас говорим о тех, кого прошли, а не от кого вылетели)
    Князь вернулся
    Князь вернулся ответил Dudikoff
       47 / 954
    01 мая в 20:57
    Почему же? Барселону прошли в четверти - упомянул. Я ж писал про путь К полуфиналам. Получается, что за всё это время вы прошли только два, по-настоящему, серьёзных клуба. Два противостояния за восемь лет! ДВА
    Стабильно выбиваем в плейоф Реал и Барсу, если Чакыры с Оливерами не подключаются. А сквозера кого в этом году прошли? А в прошлом? Рому при помощи Скомины. Не смеши народ.
    juvenale
    juvenale ответил Dudikoff
       38 / 954
    01 мая в 20:46
    Почему же? Барселону прошли в четверти - упомянул. Я ж писал про путь К полуфиналам. Получается, что за всё это время вы прошли только два, по-настоящему, серьёзных клуба. Два противостояния за восемь лет! ДВА
    хахха ничего себе только два)))а ничего что кроме них никто лч за это время не выиграл хахах и еще мы спотыкались об Реал(Оливера надеюсь помнишь) и об топовую Баварию,так что и тут ты мимо
    juvenale
    juvenale ответил Dudikoff
       38 / 954
    01 мая в 20:45
    Последние пути Ювентуса к полуфиналам Лч: вышли из группы с Атлетико, Олимпиакосом и Мальмё. Восьмуха - Боруссия, четверть - Монако. Вышли из группы с Севильей, Лионом, Динамо Загреб. Восьмуха - Порту, четверть - Барселона. Шли, прям, через тернии))
    хаах вот только Ювентус проходил и Реали и Барселону....да и Монако с мбаппе и всеми непроданными звездами сила + Боруссия,финалист прошлой лч и тут обломаося
    Dudikoff
    Dudikoff ответил Князь вернулся
       467 / 954
    01 мая в 20:33
    Ты видно намеренно не упомянул Реал и Барселону? Аха-ха)
    Почему же? Барселону прошли в четверти - упомянул. Я ж писал про путь К полуфиналам. Получается, что за всё это время вы прошли только два, по-настоящему, серьёзных клуба. Два противостояния за восемь лет! ДВА
    Князь вернулся
    Князь вернулся ответил Князь Всея Турина
       47 / 954
    01 мая в 20:32
    какой героический путь, Проиграли Цервене - ох-хо-хо!!! Попались бы Ювентусу,то и сухого бы места не оставили от этих колбасочек. ПСЖ обычный середняк АПЛа вынес вперёд ногами,при помощи рефери.
    Истину глаголишь, самозванец)
    Князь вернулся
    Князь вернулся ответил Dudikoff
       47 / 954
    01 мая в 20:25
    Последние пути Ювентуса к полуфиналам Лч: вышли из группы с Атлетико, Олимпиакосом и Мальмё. Восьмуха - Боруссия, четверть - Монако. Вышли из группы с Севильей, Лионом, Динамо Загреб. Восьмуха - Порту, четверть - Барселона. Шли, прям, через тернии))
    Ты видно намеренно не упомянул Реал и Барселону? Аха-ха)
    Князь вернулся
    Князь вернулся ответил Rizo1
       47 / 954
    01 мая в 20:24
    Мужики не трогайте князка.. во первых он сразу жалобы бросает... во вторых он глорик...
      Князь вернулся
      Князь вернулся ответил Rizo1
         47 / 954
      01 мая в 20:24
      Куда вообще админы смотрят! у одного только князка ников три... Не сайт а не знаю что.....
      НЕ три, а около дюжины. Аха-ха)
      Rizo1
      Rizo1
         260 / 954
      01 мая в 20:19
        Rizo1
        Rizo1
           260 / 954
        01 мая в 20:15
        Куда вообще админы смотрят! у одного только князка ников три... Не сайт а не знаю что.....
        Dudikoff
        Dudikoff ответил juvenale
           467 / 954
        01 мая в 20:13
        путь который сезон самый легкий.....постоянно Порту и Рома
        Последние пути Ювентуса к полуфиналам Лч: вышли из группы с Атлетико, Олимпиакосом и Мальмё. Восьмуха - Боруссия, четверть - Монако. Вышли из группы с Севильей, Лионом, Динамо Загреб. Восьмуха - Порту, четверть - Барселона. Шли, прям, через тернии))
        Rizo1
        Rizo1 ответил DawnOfDestiny
           260 / 954
        01 мая в 20:11
        Ногами вперёд!
        Князь Всея Турина
        Князь Всея Турина
           574 / 954
        01 мая в 20:03
        какой героический путь, Проиграли Цервене - ох-хо-хо!!! Попались бы Ювентусу,то и сухого бы места не оставили от этих колбасочек. ПСЖ обычный середняк АПЛа вынес вперёд ногами,при помощи рефери.
        fanliverpoolfan
        fanliverpoolfan ответил Великий Государь
           71 / 954
        01 мая в 20:00
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