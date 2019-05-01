В УЕФА напомнили о пути «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала нарезку красочных моментов, связанных с продвижением «Ливерпуля» в стадию 1/2 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что сегодня на стадии 1/2 финала турнира «красные» на выезде сыграют против «Барселоны».
Пресс-служба УЕФА опубликовала нарезку красочных моментов, связанных с продвижением «Ливерпуля» в стадию 1/2 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что сегодня на стадии 1/2 финала турнира «красные» на выезде сыграют против «Барселоны».
О матча был с детства за ливер да? А ща с детства за барсу? 0 ох уж эти глоры, ну если бы смотрел матч Мб увидел, но то что ты глор говорит все
О матча был с детства за ливер да? А ща с детства за барсу? 0 ох уж эти глоры, ну если бы смотрел матч Мб увидел, но то что ты глор говорит все
Очередной и типичный пук в пустоту. Аха-ха)
Очередной и типичный пук в пустоту. Аха-ха)