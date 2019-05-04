«Зенит» - чемпион!

сегодня, 21:40

Это случилось! Для кого-то – ожидаемое, для кого-то – неожиданное. Чемпионство «Зенита» с Сергеем Семаком во главе. «Соккер.ру» - о чемпионских матчах.

Да, именно о матчах, потому что не только от «Зенита» зависело, станет ли он чемпионом прямо сегодня, в субботу, 4 мая. Петербуржцам нужно было успешно сыграть с «Ахматом» на выезде и рассчитывать на «Арсенал» в битве с «Локомотивом». Любопытно, что сам «Зенит» сделал далеко не максимум возможного.

Петербуржцы провели не самый лучший матч в Грозном, где всем играть непросто. Быстрый пропущенный мяч привел к тому, что при отсутствии Артема Дзюбы «Зенит» с трудом шел к отыгрышу и сумел только в концовке усилиями Себастьяна Дриусси вырвать ничью. Но теперь оставалось следить за игрой в Туле, где крепкий дерзкий «Арсенал» принимал ставшего за весну главным преследователем «Зенита» «Локомотив».

И в битве двух клубов, которые в весенней части чемпионата еще не проигрывали, убедительную победу одержали туляки, лишенные своего главного взрывного исполнителя Ризуана Мирзова, который получил травму. По ходу первого тайма «Локомотив» тоже понес потери, лишившись Дмитрия Тарасова и Джефферсона Фарфана. Но у «Арсенала» нашелся другой технарь, блестяще сменивший Мирзова в ролевой нише – Зелимхан Бакаев, который открыл счет в середине первого тайма и сделал чемпионство «Зенита» ближе.

Парадоксально, что права на Бакаева принадлежат «Спартаку». Так что это спартаковский футболист сделал петербургскую команду обладателем титула досрочно. Забавное стечение обстоятельств. Но был еще и второй гол, который заставил болельщиков «Зенита» начать потихоньку раскупоривать бутылочки. Тут тоже не обошлось без пересечений – гол забил Лука Джорджевич, который с петербургским теперь уже прошлым.

Конечно, и перед этим туром все прекрасно понимали, что «Зениту» только чудо помешает стать чемпионом в нынешнем сезоне. Хотя поводов для неверия еще в первой части весенней фазы чемпионата было более чем достаточно. В первую очередь «Зенит» упрекали в невнятной игре в первой части сезона, в том, что команда вымучивает победы, не демонстрируя футбола лидера. Но кто его показал?

Во второй части сезона конкуренты продемонстрировали такую шаткую нестабильность, что как-то неловко стало за критику «Зенита» - он-то на фоне остальных хотя бы очки регулярно набирал. А по ходу того, как осваивались новички, приобретенные в зимнее трансферное окно, «Зенит» и игру стал обретать более разнообразную. Это раскрывало тезис о том, что прагматичный и даже скучный футбол «Зенита» в первой части был обусловлен возможностями состава, которые видел Сергей Семак.

А как только он получил хотя бы несколько игроков «под себя», что называется, возникла вариативность, тренеру дали «поиграться со шрифтами» и набрать уверенный ход – четыре победы подряд к матчу с «Ахматом» подтвердят это. А за нервную ничью в Грозном все сказал сам Семак:

Сложная, тяжелая игра. Ошибались больше обычного, особенно в обороне. Радует, что переломили непростой ход матча. Могли увезти три очка, но чтобы выигрывать, надо забивать больше. Очень много эмоций потратили. Когда до цели рукой подать, любой команде тяжело себя перешагнуть. Идем дальше, одно очко набрали, готовимся к следующей игре. Особых претензий к ребятам нет, двигаемся дальше.

Любопытно, что известие о чемпионстве футболисты «Зенита» встретили в самолете на пути в Санкт-Петербург, как раз пролетая недалеко от Тулы, подлетая к ней, точнее. Так что могли уже со знанием ситуации помахать вниз, «Арсеналу» и его болельщикам.

В российской истории «Зенита» нынешнее чемпионство – пятое. И первое с 2015 года. Еще один любопытный факт – впервые «Зенит» выиграл чемпионат с российским тренером. До Семака дважды это удавалось сделать Лучано Спаллетти (в 2010 и 2012 годах), по разу – Дику Адвокату (в 2007 году) и Андре Виллаш-Боашу (в 2015 году). Возможно, титул Семака один из наиболее сложных с точки зрения того, как формировалась команда.

В предыдущих случаях тренеры располагали как правило куда более внушительными ресурсами на фоне конкурентов. Нынешний же «Зенит» в силу ряда экономических факторов вынужден действовать более экономично. В Европе уже не пугают на трансферном рынке тем, что придет «Газпром» и купит футболиста за десятки миллионов евро, если вы его не купите прямо сейчас. Там пугают ПСЖ , китайцами. Но уже не «Зенитом», как это было раньше. Да и сложно представить, чтобы сейчас «Зенит» купил кого-то наподобие Халка.

Сам тот факт, что Семаку пришлось до зимы ждать того усиления, которое нужно именно ему, был бы немыслим при его предшественниках, которым старались угождать в ту же минуту, как желание возникнет. Семак к тому же стал первым в российской истории, кому удалось взять титул в качестве игрока и тренера. В качестве футболиста он брал золото с ЦСКА , с «Рубином» дважды, с «Зенитом» тем же тоже два раза. А пока в Санкт-Петербурге ждут команду, которая в воздухе стала чемпионом России-2018/19, можно насладиться всеми победными голами команды в текущем сезоне.

#ВКаждомИзНас: все победные голы «Зенита» в сезоне-2018/19

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