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«Зенит» станет чемпионом сегодня в случае поражения «Локомотива»

вчера, 19:01

«Зенит» не смог обыграть «Ахмат» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ, однако всё равно может стать чемпионом уже сегодня.

«Сине-бело-голубым» будут гарантированы золотые медали, если «Локомотив» проиграет тульскому «Арсеналу». В таком случае даже при лучшем для «железнодорожников» исходе оставшихся матчей они сравняются с «Зенитом» по очкам, но уступят по личным встречам.

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Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Бестрофейный
   287 / 1014
вчера в 22:14
Команда, которая не будет позорить страну в еврокубках.
надеемся Спартак не попадет в еврокубки..
kastites
kastites
   55 / 1014
вчера в 21:01
ЗЕНИТ Чемпион!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Требл Наингголона
   13 / 1014
вчера в 20:38
Тебе ставлю, Валерчик. Держи)+++
Да мне без них не холодно, не жарко. И сам не ставлю, баловство это всё...
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил Ангел неБесГрешен
   38 / 1014
вчера в 20:32
Сам сказал, сам посмеялся. Плюсик бы ещё поставить..Не умеешь?
Тебе ставлю, Валерчик.
Держи)+++
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Требл Наингголона
   13 / 1014
вчера в 20:29
Конюшне вы беспринципно сольёте, так же беспринципно, как и распилили с ними трофеи в 2015 году. Аха-ха)
Сам сказал, сам посмеялся. Плюсик бы ещё поставить..Не умеешь?
Требл Наингголона
Требл Наингголона ответил kastites
   38 / 1014
вчера в 20:29
Ну ты понятно ,что руками делаешь ))))
    kastites
    kastites ответил Требл Наингголона
       55 / 1014
    вчера в 20:26
    Зенит всё делает чужими руками. Аха-ха)
      kastites
      kastites
         55 / 1014
      вчера в 20:25
      И ничья нам подходит ))))
      Требл Наингголона
      Требл Наингголона ответил Ангел неБесГрешен
         38 / 1014
      вчера в 20:22
      ПОКА К ЭТОМУ И ИДЁТ, но хотелось бы самим, с конюшней...
        Требл Наингголона
        Требл Наингголона
           38 / 1014
        вчера в 20:22
        Зенит всё делает чужими руками. Аха-ха)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           13 / 1014
        вчера в 20:00
        ПОКА К ЭТОМУ И ИДЁТ, но хотелось бы самим, с конюшней...
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           7 / 1014
        вчера в 19:58
        Арсенал должен дожать!!!
        11-и метровый
        11-и метровый
           811 / 1014
        вчера в 19:33
        Удачи Арсеналу!
        Leningrad 84
        Leningrad 84
           36 / 1014
        вчера в 19:32
        На данный момент (19.30) - Зенит - чемпион!
        Арсенал ведет 1:0...
        Zenit_84
        Zenit_84
           125 / 1014
        вчера в 19:30
        Надеемся, но, думаю, не удержат победу...
        Морозовский
        Морозовский
           4 / 1014
        вчера в 19:25
          ermak6848
          ermak6848
             127 / 1014
          вчера в 19:20
          сложный момент..
          Wolf77785
          Wolf77785
             39 / 1014
          вчера в 19:08
          Очень вероятно!!
          Бестрофейный
          Бестрофейный
             182 / 1014
          вчера в 19:06
          Команда, которая не будет позорить страну в еврокубках.
          Сергей Эпоха
          Сергей Эпоха
             792 / 1014
          вчера в 19:04
          Да всем понятно, что Зенит победитель
          DXTK
          DXTK
             103 / 1014
          вчера в 19:03
          ну и куй с этим с Зенитом и его титулом.
          oncha
          oncha
             276 / 1014
          вчера в 19:03
          Зенит им все равно станет, после следующего тура, даже если Локомотив и не проиграет.
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