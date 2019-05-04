«Зенит» станет чемпионом сегодня в случае поражения «Локомотива»

вчера, 19:01

«Зенит» не смог обыграть «Ахмат» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ , однако всё равно может стать чемпионом уже сегодня.

«Сине-бело-голубым» будут гарантированы золотые медали, если «Локомотив» проиграет тульскому «Арсеналу». В таком случае даже при лучшем для «железнодорожников» исходе оставшихся матчей они сравняются с «Зенитом» по очкам, но уступят по личным встречам.