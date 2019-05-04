Изгнание бесов. Кто лишний в «Спартаке»?

сегодня, 18:05

Последние игры сезона для «Спартака» несут в себе не только турнирный смысл, это еще и кастинг для футболистов, ведь летом ожидается революция. «Соккер.ру» заостряет.

38 футболистов выходили в футболке «Спартака» на поле в текущем сезоне.

30 футболистов сыграли 5 матчей и больше.

22 футболиста провели минимум 10 встреч.

15 футболистов сыграли хотя бы в 50% матчей.

7 футболистов приняли участие в 70% матчей «Спартака».

Эти цифры говорят о жуткой нестабильности состава, одна из бед «красно-белых» в нынешнем сезоне – отсутствие сыгранной основы. Текучесть кадров прямо-таки ураганная. Причины: тренерская чехарда, плохая форма игроков, отсутствие результатов и травмы. В официальном заявлении футбольного клуба «Спартак», которое касалось судеб Наиля Измайлова и Сергея Родионова, говорилось о формировании новой команды уже летом. Но чтобы построить что-то новое, нужно сначала разрушить старое и ненужное, то есть избавиться от игроков, которые исчерпали себя. Ориентируемся на цифру 25 – столько футболистов должно быть в заявке на сезон, естественно, оставляем место для новичков.

«Чёрный список»

От кого нужно избавиться в первую очередь? Правильно – от возрастных и высокооплачиваемых. В составе «Спартака» шесть футболистов старше 30 лет: Ребров, Глушаков, Комбаров, Ещенко, Боккетти и Луис Адриано. По четырем из них вердикт окончательный: 35-летнему Реброву пора заканчивать, сейчас Артем принесет больше пользы, работая в клубном благотворительном фонде. Глушаков и Комбаров перестали проходить в состав только сейчас, но квалификацию потеряли раньше, еще какое-то время играли за «Спартак» по инерции – на выход. Сальваторе Боккетти – возрастной и подверженный травмам защитник-иностранец. Нужно сказать, что у всех них солидные контракты, так что расставание с этой группой поможет разгрузить зарплатную ведомость.

Адриано получает еще больше, но о нем поговорим отдельно. Что же касается Ещенко, то здесь нужно крепко подумать. Во-первых, не стоит оставлять команду совсем без «дядек», во-вторых, в свои 35 лет Андрей физически выглядит хорошо, что доказывает быстрое восстановление после травмы крестообразных связок и самоотверженная игра с «Уралом». Скажу так: есть немало футбольных причин продолжить сотрудничество с Ещенко, если он согласится быть дублером крайних защитников, хотя понятно, что болельщики могут вспомнить историю с «лайками» и интервью защитника, идущие в ногу с «линией партии». С другой стороны, Андрей не входил ни в одну из группировок и дружит со всеми в команде: даже бразильцы его зовут на шураско.

Следующая категория – высокооплачиваемые и не приносящие должной отдачи легионеры. Первым приходит на ум Софьян Ханни, который точно не играет на 2.4 миллиона евро в год. А в последнее время совсем не играет. Пожалуй, нужно расставаться и с Мельгарехо: у парагвайца был хороший отрезок в сезоне 2017/18, но он не может подолгу держать форму и концентрацию. Нет сомнений, что Лоренцо умеет играть в футбол, но найти к нему подходы и найти для него позицию – задачки, которые будут отвлекать от строительства новой команды. На этом этапе «Спартаку» нужны игроки стабильные и надежные.

И еще одна категория – это молодые игроки, которые не оправдали возложенных надежд сходу и/или которым нужно набраться опыта, чтобы снова получить шанс в «Спартаке». Зелимхан Бакаев проводит классный сезон в «Арсенале», он вернется из аренды и должен получить место в команде, а вот Александру Ломовицкому полезно съездить в другой клуб за опытом и уверенностью. Георгий Мелкадзе, чей контракт истекает, тоже получил немало шансов по весне, но ни разу не убедил своей игрой, а получать хочет много. Конечно, нужно еще раз всесторонне оценить перспективы футболиста, но пока ближе всего вариант «До свидания!» Также не думаю, что пригодятся «Спартаку» Джано и Тимофеев, выступающие в «Крыльях Советов» на правах аренды: полузащитники не проявили себя так, чтобы тащить их обратно в состав «Спартака».

Итак, подобьем итоги. «Черный список» москвичей видится таким: Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Артем Ребров, Андрей Ещенко (под вопросом), Софьян Ханни, Лоренцо Мельгарехо, Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий (аренда).

Дилемма Луиса Адриано и Зе Луиша

Нет однозначного решения по форвардам. Можно расстаться с обоими, можно обоих сохранить, можно выбрать в качестве жертвы только одного. У Луиса Адриано самая высокая в команде зарплата, но и мастерство у него соответствующего уровня, поди найди такого нападающего. Но бразилец подвержен травмам, и это серьезная проблема. Зе Луиш – тоже не железный человек, а кроме интересных повреждений его игра меняется в зависимости от успехов и неудач в личной жизни. То есть вроде бы класс форвардов не ставится под сомнение, но при этом оба вносят нестабильность в жизнедеятельность команды своими перепадами, будь то травмы или настроение.

«Белый список»

А теперь о футболистах, с которыми «Спартаку» однозначно по пути. Оставляем вратарей Селихова и Максименко. Джикия, Кутепов и Жиго – хороший по именам центр обороны, наверное, а что касается здоровья двух последних, то нужно строго спросить с медицинского штаба, который списывает все травмы на случайность и стечение обстоятельств. Если все трое здоровы, то больше никто и не нужен, а в крайнем случае можно усилиться за счет внутренних резервов – нашли же Гапонова, когда приперло. Рассказов и Айртон – тоже в команде будущего сезона, как, очевидно, и Зобнин. Считаю, «Спартаку» обязательно нужно сохранить Фернандо, если только он сам не запросится в другую команду – это игрок, вокруг которого можно выстраивать систему. Редкий игрок, чей класс вообще не оспаривается.

Много претензий сейчас к Гулиеву – и по работе на поле, и по событиям вне его. У Аяза должно быть место в составе на будущий сезон, потому что по весенним матчам, где весь «Спартак» играет через пень колоду, сложно делать далеко идущие выводы. Под вопросом персона Ташаева, своими урывочными шансами Александр распорядился не слишком здорово, но я бы не стал рубить концы хотя бы из-за правильного спортивного менталитета Ташаева: он сможет себя перенастроить с тренерской помощью. Есть еще ряд молодых игроков, чья судьба пока не определена – или они остаются, или уходят в аренду. Самая интересная троица: Игнатов, Умяров, Глушенков. Разница с Ломовицким в том, что Александру 21 год, а этим ребятам 18-19, они пока могут прогрессировать, просто находясь в основном составе. А кто-то, быть может, и воспользуется шансом.

Состав «Спартака» на сезон 2019/2020

Вратари (3): Селихов, Максименко + 1 (игрок из дубля/новичок).

Крайние защитники (4): Рассказов, Айртон, Ещенко (?) + 1.

Центральные защитники (4): Джикия, Жиго, Кутепов + 1.

Центральные/атакующие полузащитники (6): Фернандо, Зобнин, Гулиев, Игнатов, Умяров + 1.

Вингеры (4): Ташаев, З. Бакаев, Глушенков + 1.

Центральные/оттянутые форварды (3-4): Зе Луиш (?), Луис Адриано (?) + 1-2.

Не каждое «+1» - это обязательно покупка. Возможно внедрение игроков в основу из резервов. Вратарь, крайний защитник и центрбек для подстраховки найдутся в «Спартаке-2», ведь речь не идет о «первых номерах» на своих позициях. Кого «Спартаку» стоило бы купить на стороне и пригласить на освобожденные места – так это умелого плеймейкера, вингера а-ля Промес и надежного форварда. Обещанную кадровую революцию можно произвести – и качественно, оформив всего три трансфера. Но с ними нужно попасть в «яблочко».