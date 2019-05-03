Кто сыграет в Лиге чемпионов от РПЛ?

сегодня, 17:07

За четыре тура до окончания чемпионата «Соккер.ру» ищет ответ на главный из оставшихся вопросов сезонов: кто будет представлять Россию в Лиге чемпионов?

Вследствие того, что Россия занимает шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА , у нас сейчас три путевки в Лигу чемпионов: два прямых попадания в групповой раунд для чемпиона и вице-чемпиона и билет в третий квалификационный раунд для команды, занявшей третье место. Математические шансы попасть в тройку остаются пока даже у «Ахмата», занимающего девятое место в турнирной таблице РПЛ , а тульский «Арсенал», идущий шестым, все еще формально претендует на вторую строчку. Впрочем, «Ахмат», а также «Ростов» и «Оренбург», набравшие на очко больше грозненцев, с вашего позволения из числа соискателей лигочемпионских путевок вычеркиваем. Шансы этих команд даже не призрачные, как у «Спартака» с «Арсеналом», а фантастические.

1. «Зенит» - 57 очков (+13 очков от четвертого места)

Оставшиеся матчи: «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д).

Сейчас разговор не о чемпионстве, от которого «Зенит» отделяют 4 очка – победа и ничья в оставшихся четырех турах станут гарантией титула, даже если ближайший преследователь выиграет все матчи. Участие в Лиге чемпионов «Зенит» себе уже обеспечил, ведь идущий четвертым ЦСКА отстает от лидирующих санкт-петербуржцев на 13 очков – такое расстояние при всем желании не покроешь за четыре тура. Определенно, есть огромная разница между первым-вторым местом и третьей строчкой – прямая путевка в основную сетку или попадание в жернова квалификации, через которые еще ни одна российская команда с третьего места в РПЛ не проходила. Так вот, «Зениту» достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе старт в группе ЛЧ осенью. Понятно, что возвращение «сине-бело-голубых» в престижнейший турнир Старого Света неизбежно, можно считать, что один участник определен. А как остальные?

2. «Локомотив» - 49 очков (+5 очков от четвертого места)

Оставшиеся матчи: «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д).

«Локомотив» на три очка опережает идущий третьим «Краснодар», и на пять – ЦСКА . Важно подчеркнуть, что у железнодорожников преимущество личных встреч над обеими этими командами, так что 3 и 5 превращаются в условные 3.5 и 5.5 – «быкам» и армейцам нужно набрать больше баллов, чтобы обойти команду Юрия Семина. Таким образом, три победы гарантируют железнодорожникам финиш на второй строчке, а чтобы остаться в лигочемпионской зоне, достаточно взять 7 очков из 12 в оставшихся матчах – это две победы и ничья. Учитывая, что матчей с прямыми конкурентами не осталось, а «Локомотив» по весне не знает поражений, смею предположить, что именно «красно-зеленые» останутся на второй строчке. Соперники у них все крепкие, но есть законный шанс на одну осечку, а, скорее всего, и на большее количество промахов, ведь расчеты выше сделаны из предположения, что «Краснодар» и ЦСКА пройдут последние туры на одном победном дыхании. Но вы сейчас убедитесь, что сделать это будет очень непросто.

3. «Краснодар» - 46 очков (+2 очков от четвертого места)

Оставшиеся матчи: «Ростов» (г), «Енисей» (г), «Арсенал» (г), «Рубин» (д).

Если воспользоваться бритвой товарища Оккама и отсечь лишние сущности, то основная интрига в верхней части таблице такова: в каком порядке финишируют «Краснодар» и ЦСКА ? «Зенит» и «Локомотив» своих мест не отдадут, «Спартак» может сойти с пятой строчки, но вряд ли «красно-белые» или тульский «Арсенал» разобьют первую четверку. А вот в дуэли «Краснодара» и ЦСКА все очень запутанно после поражения армейцев в столице Кубани. При этом обе команды еще обязательно потеряют очки. Я еще могу поверить, что «быки» выиграют у «Енисея» и «Рубина», но 6 очков с двух выездов в Ростов-на-Дону и Тулу – это фантастика. Две ничьи или одна победа будут хорошим результатом. Главное – чтобы ЦСКА не набрал на три очка больше. Да-да, именно на три, потому что у «Краснодара» преимущество личных встреч. Выиграв три матча и сыграв разок вничью (10 очков), команда Мурада Мусаева гарантированно останется третьей.

4. ЦСКА - 44 очков (-2 очка до третьего места)

Оставшиеся матчи: «Динамо» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (д).

У «Краснодара» три гостевых матча при одном домашнем, у ЦСКА – наоборот, за то выезд повышенной сложности в логово «Зенита», причем в этой игре команда Сергея Семака, скорее всего, будет оформлять чемпионский титул, так что армейцев ждет горячий прием на «Газпром Арене». Если предположить, что ЦСКА проиграет «Зениту» и выиграет все домашние матчи, что тоже вилами по воде писано – дерби с «Динамо» придется провести без Влашича, а потом встречать боевой «Ахмат» и сражающиеся за выживание «Крылышки». При таком раскладе команда Виктора Ганчаренко наберет 9 очков, а «Краснодару» хватит 7 баллов для того, чтобы остаться в тройке. ЦСКА в затруднительной ситуации, впервые за долгое время армейцы могут остаться без Лиги чемпионов. Путь в тройку армейцам может открыть только серия из четырех побед в оставшихся турах.

5. «Спартак» - 40 очков (-6 очков от третьего места)

Оставшиеся матчи: «Урал» (г), «Уфа» (д), «Крылья Советов» (г), «Оренбург» (г).

В первом круге «Спартак» в матчах с этими командами набрал только 6 очков – если повторит аналогичный результат, то нужно будет рассчитывать на четыре поражения «Краснодара» и максимум одно набранное очко ЦСКА . Но допустим, Олег Кононов мотивирует своих подопечных на четыре победы кряду (не спрашивайте – с чего бы это вдруг после всего одной победы в последних пяти матчах?) и соберет 100% очков на финише сезона. Даже в таком случае 7 очков «Краснодара» отрезают «Спартак» от лигочемпионской тройки. Вы все и сами понимаете.

6. «Арсенал» - 39 очков (-7 очков от третьего места)

Оставшиеся матчи: «Локомотив» (д), «Анжи» (г), «Краснодар» (д), «Динамо» (г).

«Арсенал» по весне не проигрывает и может вытеснить «Спартак» из первой пятерки, но добраться до зоны Лиги чемпионов – утопия. Во-первых, отставание в 7 очков за четыре тура отыграть нереалистично, во-вторых, взгляните на календарь туляков. Да, есть выезд в Каспийск, где надо брать 3 очка, но все остальные матчи не из легких: тут две встречи с «топами», пусть и на своем поле, а еще гостевая игра с «Динамо», которое может быть мотивировано своими задачами к последнему туру. Могу поверить в пятое место «Арсенала», но не в сказку о волшебном самоваре.