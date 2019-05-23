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«Локомотив» должен дойти до суда

сегодня, 10:30

Победа «Локомотива» в Кубке России оказалась под ударом с неожиданной стороны. Клуб обвинили в «работе с судьями». «Соккер.ру» - о необычной атаке.

В России принято часто говорить о судействе в футболе. Но как правило эти разговоры ограничиваются разделом комментариев под новостью о результате того или иного матча и являются уделом фанатов, расстроенных несправедливым, по их мнению, исходом игры. В футболе действительно много спорных моментов, много неоднозначных решений, а пресловутый «человеческий фактор» при работе арбитра неизбежен. 

И зачастую, разумеется, разгоряченный разум фаната видит в решении, которое принято просто по ошибке или некомпетентности, умысел, признак заговора. Либо же усматривает его в ситуации, когда любое из решений будет неоднозначным – в пограничной обстановке. Но когда о предвзятости говорит человек, имевший пусть и в прошлом высокопоставленный статус именно в сфере арбитража, это уже обращает на себя внимание. 

Речь о Сергее Хусаинове, который некогда был арбитром ФИФА и часто мелькает тут и там с экспертным мнением. После победы «Локомотива» в финале Кубка России с «Уралом» (1:0) он внезапно высказался по тем ошибкам, которые судьи принимали в пользу железнодорожников:

Эти ошибки – не совпадение. Действительно идет работа с судьями, которая практиковалась с незапамятных советских времен. Она медленно перетекает из поколения в поколение. Сухина не вчера вышел из судейского состава. Многие действующие судьи или начинали с ним, или работали с ним. Братская солидарность существует, нельзя отрицать.

Этот выпад лишь показывает, что «Локомотив» сам в какой-то мере подставился под подобные разговоры, назначив на пост администратора команды Станислава Сухину – известного в прошлом арбитра. Слишком велик соблазн у людей, увидевших какую-то несправедливость в работе судей в пользу «Локомотива», связать это в стройную конспирологическую теорию. Очевидно, такая привязка происходит не в первый раз, что и вызвало бурную ответную реакцию президента «Локомотива» Василия Кикнадзе:

Тяжелый вопрос. Я не хотел его трогать, но раз вы тронули.... Вот смотрите, началось все с выступления Евгения Ленноровича Гинера на канале «Матч ТВ» или «Матч Премьер», потом подхватили Василий Уткин и Андрей Червиченко. Была такая кампания, странная, но тем не менее, это тему мусолили. То, что сейчас делается, иначе как травлей это назвать нельзя. Это беспринципно, недоказанно. То, что вчера сделал Хусаинов... Посмотрим, будем ли мы рассматривать судебную историю, он сейчас не может быть подвержен действиям со стороны комитета по этике, поскольку является отдельно взятой личностью. Если есть доказательства – на стол, если нет, нечего языком болтать. Какова цель этой травли? Очень просто. Не думаю, что для того, чтобы демотивировать команду. Мне кажется, что успешный клуб вызывает странную реакцию. Правильнее было бы радоваться, но, видимо, не все эти чувства разделяют.

Таким образом, Кикнадзе намекнул на судебное разбирательство с Хусаиновым. Подобный показательный прецедент был бы полезен сразу с нескольких сторон. Во-первых, он показал бы, что за свои слова следует отвечать. Во-вторых, если в этих словах Хусаинова есть правда, то он бы вскрыл настоящую бомбу в российском футболе – целый пласт – работу с судьями. Это же немыслимо, это же переворачивает основы. Но следующие шаги самого Хусаинова намекают на отсутствие у него конкретной информации, хотя храбриться продолжает: 

Я не боюсь, если «Локомотив» подаст на меня в суд. Пусть подает. Я от своих слов не отказываюсь. Помните, я в прошлом сезоне сказал, что Смолову показали желтую карточку за симуляцию неспроста – она умышленная? Он в итоге не смог сыграть с ЦСКА... Тогда Мутко заявил, что мои высказывания нужно расследовать. Меня вызывали в РФС, побеседовали. Меня спросили, есть ли факт? Я ответил: «Нет, у меня фактов нет, я такими вещами не занимаюсь. А вы по долгу службы, если хотите, займитесь, проанализируйте, проверьте...»

А я и не собираюсь ничего доказывать. Смотрите игры. Вот одна желтая, вот вторая. Почему удалили Бикфалви? Я имел в виду определенную солидарность. Мне нечего бояться. Я в интервью сказал, что это братство началось не с Сухины. А еще с советских времен. Такая практика была и есть. И никто уже ничего не поменяет... Ни один глава РФС. Мне один авторитетный товарищ как-то сказал: «Серега, не лезь. Это не твое. Здесь уже все давным-давно...» Ну вы понимаете.

После такого ответа возникают подозрения, что Хусаинов свое экспертное мнение в первый раз высказал в большей степени для красного словца, поддавшись конспирологической теории, чтобы мелькать и дальше на страницах изданий со своим нестандартным мнением. И уж никак не рассчитывал, что в «Локомотиве» его слова воспримут всерьез и вот так отреагируют. 

К слову, довольно странно в случае работы с судьями, что железнодорожники – в числе рьяных сторонников внедрения видеоповторов в российском футболе. Очевидно, им хочется слезть с хлебной поляны – так что ли? Есть отсутствие логики в этой ситуации. Следует понять, что тут нет защиты «Локомотива». Сами по себе защита или обвинение на основании слов эксперта – занятие нелепое. Есть только желание, чтобы эта история имела продолжение. 

И либо один ответил за свои слова, чтобы неповадно было, либо другие ответили за работу с судьями, если таковая имеет место. Но для этого тому же Хусаинову нужно предоставить реальные доказательства, а не перечислять ошибки арбитров, которые, если так уж анализировать, случаются в пользу или против всех команд в лиге. Конечно, кому-то достается реже, кому-то чаще, но было бы большим совпадением, статистически почти нереальным, чтобы в пользу всех ошибались поровну.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   13 / 850
сегодня в 11:13
Есть такое понятие как женская логика, так вся истерия вокруг удаления Бикфалви похожа на эту самую логику.
Карасёв удаляет Бикфалви на 34 минуте, тем самым даёт Арсеналу шанс вернутся в игру и выйти в финал. Судя по этой логике Локо "проплатил" это удаление, что бы в финале был Арсенал и что бы в финале не сыграл игрок Урала Бикфалви.
Люди Вы хоть сами понимаете какой бред несёте?
Hypnoz
Hypnoz
   351 / 850
сегодня в 11:08
Не понятно ?! Автор сомневается в догах Рфпл, не говоря о низших лигах ?! Или о работе с арбитрами ? У Женьки Гинера спросите, он уголовник со стажем.
kastites
kastites
   104 / 850
сегодня в 10:59
Все команды Москвы работают с судьями
Особенно Спартак и локомотив
sashasokol
sashasokol
   319 / 850
сегодня в 10:53
Правильно автор написал, если есть доказательства, то предъяви, а если нет, то грош цена таким словам и самому человеку, который их говорит. Странно, почему никто не говорит, как в начале сезона Локо пострадал в первых турах, когда отменяли чистые голы, а это в свою очередь, влияло на конечный результат. Причина выпадов понятна, просто Семин (за это ему отдельное спасибо) вернул Локо в ТОП команд, которые ведут борьбу за чемпионство и кубок странны.
Р.S. Собака лает караван идет.
cska1948
cska1948
   100 / 850
сегодня в 10:49
Хусаинов говорит, что работа с судьями ведётся с советских времён. Если это так, то я НЕ поверю, что подобная "работа" не велась и лично с Хусаиновым. Сказав "А", пусть он скажет и "Я". Пусть на ЛИЧНОМ примере разоблачит эту работу. А то Червиченко называет ценник арбитров, но при этом говорит, что он не платил. Хусаинов говорит о "работе" с арбитрами, но не с ним лично. А если не хватает духа признаться, что у самого рыльце в пушку, то нечего воздух сотрясать.
Томик
Томик
   118 / 850
сегодня в 10:49
Бикфалви удалили, Жемалетдинову, за более грубый фол - ничего. Спасибо Карасёву, который удалил Бикфалви, а в финале был арбитром VAR и ничего не увидел. Это просто совпадение, конечно.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   501 / 850
сегодня в 10:46
да ладно?
в России продажные судьи?
быть такого не может, ахаха
Озеров
Озеров
   34 / 850
сегодня в 10:40
Судя по реакции глубоководного любителя клубнички

Всех ставит в игнор

Ни на кого "типа" не обращает внимания

Но прилежно следит за всеми телодвижениями

И аккуратно записывает в особую тетрадочку
Zimka
Zimka
   315 / 850
сегодня в 10:39
Люди просто отвыкли что Локо борется за высокие места постоянно, хотя сейчас по составу Локо уступает только Зениту и то после покупок Ракицкого, Азмуна и Барриоса.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Александр Светличный
   13 / 850
сегодня в 10:34
спартак по судейству чемпион!
Да можешь не писать ему. Он каждую похожую статью про Спартак хаит и наезжает на соккер, мол зачем они такую чушь про Спартак пишут, но сам первым бежит написать про другие клубы.
Я на таких давно внимание не обращаю, просто улыбаюсь с них.
Озеров
Озеров ответил Александр Светличный
   34 / 850
сегодня в 10:27
спартак по судейству чемпион!
Докажи
Александр Светличный
Александр Светличный ответил Озеров
   426 / 850
сегодня в 10:26
Прекрасно Хоть кто то говорит правду А то Егоров после каждого судейского беспредела Вроде как журит свистунов Но на результатах события это никак не сказывается Да и денежки как капали так и капают Ну у всех команд в РПЛ бывают "странные" матчи Но Локо просто рекордсмен
спартак по судейству чемпион!
Александр Светличный
Александр Светличный
   426 / 850
сегодня в 10:24
нужно хусаинова и уткина отправить в кашенко ,подлечиться от бездарности!
Озеров
Озеров
   34 / 850
сегодня в 10:23
Прекрасно

Хоть кто то говорит правду

А то Егоров после каждого судейского беспредела

Вроде как журит свистунов

Но на результатах события это никак не сказывается

Да и денежки как капали так и капают

Ну у всех команд в РПЛ бывают "странные" матчи

Но Локо просто рекордсмен
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