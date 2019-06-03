Роналду в ПСЖ – шикарная идея!

сегодня, 13:30

Громкий слух разрезал футбольный эфир и взбудоражил «Соккер.ру»: ПСЖ претендует на Криштиану Роналду и готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

«Утка» или подсадная идея?

Учитывая источник, сообщивший об интересе ПСЖ к Роналду, информацию не получается воспринимать на полном серьезе, но идея, безусловно, интересная и заслуживает обсуждения. Так вот, DiarioGol – это испанский сайт, специализирующийся на кликбейте, новости с громкими заголовками кормят этих ребят, а в главное меню портала выведены ссылки на теги «Реал» и «Барселона», которые дают больше всего просмотров. DiarioGol – мусорный инсайдер, однако 15 % их предсказаний сбываются – то ли попадают время от времени пальцем в небо, но, возможно, кто-то все-таки сливает информацию через этот сайт.

Информация об интересе ПСЖ к Роналду похожа на «утку», но в ней содержатся идеи, которые понравились бы упомянутым клубам и персонам. Так, Криштиану не отказался бы стать самым высокооплачиваемым футболистом на планете – не столько даже ради денег, как из-за статуса, чтобы обойти Месси в этом рейтинге. «Ювентус» же может заинтересовать продажа португальца за сумму, превышающую сумму покупки. А ПСЖ может сохранить лицо, статус и решить проблемы с финансовым фейр-плей, если Роналду окажется в составе вместо Неймара и Мбаппе. В общем, переход КриРо в ПСЖ заслуживает обсуждения – пока просто как интересная идея.

Выгода для «Ювентуса»

«Старая Синьора» приглашала Роналду ради Лиги чемпионов, но сходу покорить вожделенную вершину не удалось, более того, «Юве» вылетел в четвертьфинале, причем не от «Ливерпуля» или «Барселоны», а от молодого «Аякса». К Криштиану вряд ли могут быть претензии, но в «Ювентусе» догадались, что Роналду – не Супермен, а у команды хватает стертых деталей, нуждающихся в обновлении. При этом португалец стал на год старше – по ходу сезона-2019/20 ему исполнится 35 лет, а его содержание влетает в копеечку. И если оставлять Роналду, то придется летом избавляться от молодого Пауло Дибалы, который закис в последнем сезоне.

В общем, гипотетическое предложение от ПСЖ может стать спасительным для «Ювентуса», тем более мы пока вообще не знаем, что решит новый главный тренер «бьянконери»: может быть, он потребует оставить Дибалу и согласится попрощаться с Роналду? Если из Парижа взамен португальца пришлют 140 миллионов евро, это поможет «Юве» почти полностью покрыть трансфер Криштиану и выплаты по контракту. Чем не успех менеджмента, если год отношений с Роналду принесет клубу только выгоду в финансовом плане? Не забываем о росте акций «Ювентуса» и продаже футболок – у итальянского гегемона будет реальный шанс выйти из сотрудничества с Роналду в большом плюсе. Заманчиво.

Выгода для ПСЖ

Похоже, ПСЖ уже не сможет содержать и Мбаппе, и Неймара вместе. Как минимум, один из них будет продан этим летом, а если уйдут оба, то это может принести парижанам почти полмиллиарда евро. Но в таком случае образуется «звездный вакуум», который можно будет идеально заполнить с помощью Роналду. Приглашение одного Криштиану взамен Неймара и Мбаппе – это реальный способ не уронить статус клуба. И ведь не факт, что это вообще ослабит ПСЖ . Неймар, как выясняется, на роль лидера не тянет, Мбаппе пока слишком молод, а Криштиану – это игрок, который никогда не останавливается. Он сделает все зависящее от себя ради побед и потребует от партнеров, именно такого лидера – и по игре, и по менталитету не хватает «Пари Сен-Жермен» в атаке после ухода Ибрагимовича.

Кстати, в ПСЖ часто поминают Златана добрым словом – та команда была невезучей на международной арене, но таких диких провалов, как в двух последних плей-офф Лиги чемпионов, не случалось. Опять же, удачный опыт сотрудничества с Ибрагимовичем говорит о том, что звездные ветераны в Париже могут быть весьма и весьма полезны. Учитывая не самый высокий уровень конкуренции в Лиге 1, всегда есть шанс варьировать пики формы и набирать лучшие кондиции к решающим матчам сезона в Лиге чемпионов. Роналду – грозное футбольное орудие, по сумме качеств и с учетом поставленных целей он прямо сейчас является идеальным лидером атаки ПСЖ .

Выгода для Роналду

Роналду уже сейчас обладает уникальным достижением: он единственный футболист в истории, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии. Наверное, Криштиану держит в уме возможность до конца карьеры собрать «Большой шлем» из побед во всех топ-5 чемпионатах Старого Света. Остались Франция и Германия. Переход в ПСЖ позволит расширить географию побед, тем более национальные трофеи в составе «Пари Сен-Жермен» гарантированы, а что касается Лиги чемпионов, между «Ювентусом» и ПСЖ не такая уж пропасть, а Роналду будет считать фаворитом команду с собой любимым в составе.