Россия против недооценки и другие бои отбора Евро-2020

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«Соккер.ру» напоминает об интригах Евро, ведь в ближайшие дни сыграют третий и четвертый туры футбольной квалификации.

Отбора Евро-2020 доказывает, что все разговоры, что расширение финальной части турнира до 24 команд «убило» привычные зарубы, не имеют смысла. Хотя бы потому, что сербы, украинцы, датчане, даже норвежцы и точно исландцы располагают талантами, которые могут показать себя на Евро-2020, но рискуют остаться без турнира.

Как та же сборная Боснии и Герцеговины, что никак не может пробиться в финал континентального первенства, хотя там уже и Албания сыграла. В составе звезды Серии А Пьянич и Джеко, и немало крепких ребят с опытом – как Шунич или Враньеш, поэтому нет сомнений, что если боснийцы пройдут отбор – могут сыграть прилично. Как и сборная России, ведь у нее впереди два определяющий расклад поединка.

Недооценка – опасный враг сборной

Не изучая игру Сан-Марино и Кипра, не уважая этих соперников, невзирая на все их осечки и редкие подвиги, можно поплатиться. Когда в календаре два таких матча после длинного клубного сезона, очень важно сыграть хладнокровно и результативно. Победят нежелание видеть в соперниках из Сан-Марино и Кипра солидных оппонентов – в Саранске и Нижнем Новгороде, где пройдут матчи, все сложится успешно. Но во втором случае вряд ли будет просто, киприоты умеют драться, путь это и не Турция со Швецией по классу.

8 июня, суббота. Россия – Сан-Марино, Саранск, начало матча – 19:00.

11 июня, вторник. Россия – Кипр, Нижний Новгород, начало матча – 21:45.

Бельгия должна помочь Черчесову

Уже завтра новая звезда «Реала» Азар – вряд ли сделку сорвут, хотя Переса и потрясли, как Буратино, чтобы выбить больше денег и бонусов, сыграет против Казахстана. И если сломают соперника, что обыграл Шотландию, а потом во вторник во второй домашней битве против сборной победителя ЛЧ Робертсона тоже возьмут три очка, то у фаворита будет 12 пунктов. А у Черчесова, надеемся – 9. Календарь группы I создали, словно учитывали интересы именно Бельгии и России. Летом по два домашних матча, которые могут помочь осенью. Если еще и шотландцы с киприотами ничью сгоняют – будет удачная неделя.

8 июня, суббота. Бельгия – Казахстан.

11 июня, вторник. Бельгия – Шотландия.

Западных соседей ждут экзамены

У Беларуси и Украины летний календарь непростой. Первым сначала играть против Германии дома, а потом тоже в родных стенах принимать Северную Ирландию. Ту самую, что создала проблемы сборной России, а сейчас на первом месте в группе с Нидерландами и Германией, ведь Лев обыграл Кумана в отборе, но у немцев пока один сыгранный матч. Украинцы же принимают дома Сербию – ключевая игра отбора, а затем второй львовский матч – против Люксембурга. Учитывая, как сложно было команде Шевченко в гостях против набирающего мощь футбольного «карлика» - будет весело.

7 июня, пятница. Украина – Сербия.

8 июня, суббота. Беларусь – Германия.

10 июня, понедельник. Украина – Люксембург.

11 июня, вторник. Беларусь – Северная Ирландия.

Турнирные таблицы в зародыше

Восемь сборных выиграли по два матча и могут в ближайшие дни укрепить положение в своих группах. Пока без осечек и уже провели по два экзамена Италия, Бельгия, Франция, Польша, Турция, Испания, Ирландия, Англия и Северная Ирландия. Как видите, в списке нет финалистов Лиги наций – у португальцев две ничьи с сербами и украинцами, а у Голландии поражение от Германии дома 2:3, ведь есть в мире сборных более упрямые команды, чем у Англии. Черногория, Чехия, Сербия, Дания, Нидерланды, Словакия, Венгрия, Хорватия, Словения, Исландия пока ниже вторых мест. Но сыграли мало матчей, нельзя их хоронить. А тот же Израиль, если вдруг обыграет Польшу в гостях – будет лидером группы.

7 июня, пятница. Чехия – Болгария, Дания - Ирландия.

8 июня, суббота. Финляндия – Босния и Герцеговина.

10 июня, понедельник. Польша – Израиль.

11 июня, вторник. Венгрия – Уэльс.

Топовые сборные тоже в деле

Сразу три команды из топ-10 мирового рейтинга ФИФА пропустят 3 и 4 тур отбора, ведь разыгрывают в Португалии кубок Лиги наций. Голландия сыграет против Роналду в финале, швейцарцы и англичане разделят третье место. Но вас, кроме Бельгии, будут развлекать команды Франции, Хорватии, Испании и Германии, которая в мировом рейтинге сейчас ниже Дании. Лев сыграет только против белорусов, а вот у Испании в четвертом туре бой со Швецией дома – за первое место в группе. Турция против Франции в субботу – еще один крутой матч, Дания против Ирландии – любопытное сражение, как и матч Эриксена против Грузии.

8 июня, суббота. Турция – Франция; Хорватия - Уэльс.

10 июня, понедельник. Испания – Швеция.

Ждем парочку неожиданностей

Не от сборной России – тут задача всем понятная и поводов для сдержанного оптимизма хватает, ведь молодые люди из числа игроков Черчесова, как и опытные футболисты, в концовке сезона смотрелись неплохо. Дзюба проснулся, Чалов – не засыпал, Миранчуки в порядке, вратарей много, пусть нет четко первого номера. Но вот какие номера выкинут в остальных матчах? За четыре дня – сегодня, завтра, в понедельник и во вторник, сыграют 49 поединков. И, конечно же, будут сюрпризы. Например, греки с боснийцами – очень непростые оппонента для Италии Манчини, как и валлийцы – для хорватов.

8 июня, суббота. Греция - Италия.

11 июня, вторник. Италия Босния и Герцеговина.

Таблицы всех групп отбора Евро-2020

Расписание ближайших игр квалификации

Отбор Евро-2020 традиционно радует бодрым календарем и множеством интриг. Пусть количество матчей не позволяет увидеть все интересное – поединки идут параллельно, а внимание справедливо приковано к играм своей сборной – у России два домашних матча, где можно развивать атакующий потенциал, будем следить за всем отбором, ведь он важен.

Из каждой группы выходит по две команды. А это значит, что многие из длинного списка - Исландия, Турция, Румыния, Венгрия, Уэльс, Дания, Сербия, Украина или вице-чемпиона мира хорваты, могут не добраться до финальной части. Теоретически сборная Роналду, если сербы и украинцы одновременно удивят, тоже рискует пролететь мимо финальной части. Так что отбор Евро-2020 привычно брутальный, но интересный.