Де Лигт: мимо «Барселоны» и ПСЖ

сегодня, 09:30

Интрига вокруг будущего защитника «Аякса» Матийса де Лигта закручивается. «Соккер.ру» анализирует варианты, которыми располагает юный голландец.

Еще зимой переход де Лигта в «Барселону» казался решенным делом. Особенно когда с каталонцами подписал контракт Френки де Йонг, друг де Лигта и товарищ по «Аяксу» и сборной Нидерландов. Однако для Матийса все не так просто, он ищет оптимальный вариант и не уверен, что «Барселона» сейчас ему подходит:

Сейчас я должен четко понять, пришло ли время переходить в «Барселону». Я хочу играть. Деньги для меня не проблема и также я не боюсь конкуренции. Для меня главное - быть уверенным, что в новой команде я получу достаточно игрового времени.

Основным опасением для де Лигта является угроза не получить игрового времени. Это вполне обоснованно, поскольку у «Барселоны» есть основная пара центральных защитников, а быть игроком «на вырос» де Лигт не хочет, несмотря на молодость. Все-таки он уже добился статуса капитана «Аякса» и одного из ключевых игроков не только в амстердамском клубе, но и в сборной Нидерландов.

Если он окажется в роли условного Клемана Ленгле или Жана-Клера Тодибо, это явно не устроит де Лигта при любой зарплате и дальнейших перспективах. Это будет шагом назад, несмотря на видимое повышение. Но вряд ли Матийс сейчас может получить какие-то гарантии. Поэтому сомнения игрока вполне обоснованы, хотя они создают сомнения уже в «Барселоне», например, их высказал Эрик Абидаль:

Кто сомневается, играть ли за „Барселону“, тот не нужен «Барселоне».

Эта фраза непосредственно не была адресована де Лигту, Абидаль написал ее в своем Инстаграме, однако СМИ быстро сопоставили слова одного и второго. На фоне сомнений де Лигта активизировались конкуренты «Барселоны». Такие как «Ювентус» и ПСЖ . Причем по поводу туринского клуба Матийс успел пообщаться с Криштиану Роналду, который удивил сам переходом в «Ювентус» в прошлом году.

Теперь призывает сделать это и молодого голландца, с которым столкнулся в финале Лиги Наций. Сам де Лигт рассказал, что португалец спросил его прямо, будет ли Матийс переходить в «Ювентус». По словам защитника, отвечать Роналду он не стал. Но если такой вопрос возник, значит, под ним есть основание. Как всегда есть основание думать, что ПСЖ хочет заполучить очередного сильного футболиста, чтобы включить его в свой звездный набор. Но именно этот статус набора, а не команды должен настораживать де Лигта. Его знаменитый соотечественник Рональд де Бур предостерег Матийса от переезда в Париж, где игрок может зарабатывать очень много, но с карьерной точки зрения только потеряет время:

Думаю, ПСЖ был бы не лучшим вариантом для него. Это отличная команда, но не самая лучшая. И стиль игры ПСЖ не сочетается с манерой де Лигта. «Манчестер Сити» или «Барселона» были бы лучшими вариантами для него за счет стиля. Де Лигт очень талантливый игрок. Он провел потрясающий сезон, у него большой потенциал. Его стиль подойдет «Барселоне», потому что философия не слишком отличается от «Аякса». Это будет для него выигрышем.

Действительно, нет смысла переходить в ПСЖ , поскольку сейчас этот клуб воспринимается как золотая клетка или своеобразный Китай или Ближний Восток прямо посреди Западной Европы. Парижане сами упустили момент, когда воспринимались как команда, которая претендует на победу в Лиге чемпионов и делает это главной своей задачей. Сейчас в Париже нет единения, нет общности цели, нет восприятия команды как большого коллектива, который на все готов ради реализации задачи.

Здесь каждый решает свои вопросы, причем связанные в основном не с футболом, а с зарабатыванием денег и личной репутации. Поэтому даже Килиан Мбаппе, который имеет невероятную статистику, задумывается об уходе из ПСЖ , чтобы не портить карму и прогрессировать. Де Лигт, если туда перейдет, тоже сразу же практически захочет сменить обстановку, чтобы не деградировать там. Очевидно, поэтому известный агент Матийса Мино Райола в первую очередь опровергает слухи, связывающие футболиста с ПСЖ :

Это классический пример фейковых новостей. Да, со мной сфотографировался французский журналист, но он просто попросил о совместном снимке, а я не знал, кем был этот джентльмен.

Перед де Лигтом стоит сложный выбор, поскольку существует уже сейчас для юного игрока не так много вариантов, которые его устроили бы. При этом он не скрывает, что предложений несколько, что он выбирает. Наверняка он бы уже давно определился, если бы в «Барселоне» были гарантии, что дадут стабильное игровое время. Это оптимальный клуб для де Лигта по многим критериям, кроме этого, а он для Матийса – решающий.