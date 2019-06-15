За кого болеть на Копа Америка 2019?

сегодня, 16:00

Если у вас нет предпочтений, «Соккер.ру» поможет создать их. Можно пойти по пути наименьшего сопротивления, болеть за персоналии или даже за игроков со смешными именами.

За фаворитов

И в этом нет ничего зазорного: если уж устанавливать эмоциональную связь с какой-то командой, то желательно с той, у которой больше шансов на успех. А на Кубке Америки это как раз две сборные с массой поклонников по всему миру. Так что перед вами такой же сложный выбор, какой Морфеус предоставил Нео, предложив ему две таблетки.

За Бразилию! У меня есть друг, который безошибочно определяет «поклонников сборной Бразилии». Ну, знаете, есть такая категория болельщиков «за красивый футбол», у них в голове засело, что бразильцы – боги футбола, и они в любой непонятной ситуации болеют именно за «пентакампеонов» (хотя, если им сказать конкретно это слово, полезут в драку, скорее всего, так что осторожней!) В общем, Бразилию часто поддерживают даже те, кто смотрит футбол случайно раз в год, но и у нас с вами есть причины пожелать команде Тите удачи.

Во-первых, я уверен, что отсутствие Неймара с его сомнительной репутацией только привлечет на сторону Бразилии адекватных болельщиков. Во-вторых, бразильцев даже как-то жаль, ведь они вдруг превратились в футбольных неудачников: на прошлом Кубке Америки не вышли из группы, а на чемпионатах мира после 2002 года выступают слабо. Так почему бы не поддержать команду танцующей нации на домашнем турнире, ведь это доставит много счастья миллионам людей? Бразилия уже положила победное начало своему пути на Кубке Америки.

За Аргентину! Аргентина подарила миру не меньше ярчайших футболистов, чем Бразилия, в том числе двух настоящих гениев – Марадону и Месси, при этом футбольная «Альбиселесте» в умах людей из всех уголков света все равно остается в тени Бразилии, пять раз побеждавшей на чемпионате мира. Но если мы нынешних «пентакампонов» называем неудачниками, то что сказать об Аргентине?!

За последние 15 лет аргентинцы проиграли пять финалов – один на чемпионате мира и четыре на Кубках Америки. Только в одном из пяти последних розыгрышей команда Серебряной страны не играла в решающей схватке, по совокупности Аргентина заслужила титул. И Лионель Месси – тоже веская причина для поклонников его таланта пожелать успеха сборной Аргентины.

За претендентов второй линии

За Колумбию, Уругвай или Чили! Многим характер не дает болеть за фаворитов – слишком это «попсово», но и откровенным аутсайдерам сочувствовать трудно, тем более их путь может получиться слишком коротким. А вот сборные Колумбии, Уругвая и Чили – прекрасный выбор. Во-первых, в составе каждой из этих команд есть яркие футболисты с мировым именем, во-вторых, все они являются теневыми фаворитами Копа Америка 2019, а сборная Чили на двух предыдущих турнирах демонстрировала, как можно побеждать, не будучи главным соискателем трофея.

За «андердогов»

За Перу, Эквадор, Венесуэлу, Боливию, Парагвай, Катар и Японию! А почему бы и нет, если вам нравятся безобразия. Зато представляете, какой эмоциональный куш можно сорвать, если ставленник из числа «андердогов» выстрелит?! А самое безудержное веселье нас ждет в случае победы на Кубке Америки одной из приглашенных команд. Только представьте ситуацию: в финале играют Аргентина и Япония, Месси и Ко проигрывают. Аргентина проигрывает Кубок Америки, но фактически становится сильнейшей командой на своем континенте. И как тогда считать – стал Лионель обладателем трофея со сборной или нет?

Кого поддержать болельщикам российских клубов?

В Кубке Америки примут участие три действующих футболиста клубов РПЛ , на основании этого с пристрастиями болельщиков «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива» разобраться не сложно. На берегах Невы поддержат сборную Колумбии, за которую сыграет новоиспеченный чемпион России Вильмар Барриос; болельщики «Краснодара» пожелают успехов Эквадору Кристиана Рамиреса; железнодорожники не оставят без внимания и поддержки Перу с Джефферсоном Фарфаном в одной из главных ролей. Если вспоминать бывших игроков российских клубов, то это венесуэльцы Джон Чансельор и Саломон Рондон, перуанец Кристиан Куэва, контрактом которого до сих пор владеет «Краснодар», а также Леандро Паредес и даже Тиаго Силва, который по молодости числился в «Динамо».

За кого будут болеть поклонники великих европейских клубов?

«Барселона» - за Аргентину! Представители «Барсы» есть в сборных Бразилии (Коутиньо и Артур), Уругвая (Суарес) и Чили (Видаль), все они получат частичную поддержку, но больше всего флюидов удачи «блаугранас» отправят Лео Месси и сборной Аргентины.

«Реал» - за Бразилию! Только два «сливочных» примут участие в Кубке Америки 2019 – полузащитники Каземиро и Вальверде. Думаю, первым выбором будет Бразилия. Во-первых, Каземиро ближе – дольше и успешнее играет за «Реал», во-вторых, шансы на успех «пентакампеонов» выше, в-третьих, это такой противовес «каталонской» Аргентине с Месси.

«Бавария» - за Колумбию! Хамес Родригес возвращается в «Реал» после двухгодичной немецкой командировки, но на Кубок Америки он еще заявлен в качестве игрока «Баварии». И он единственный представитель гегемонов Бундеслиги на турнире.

«Ювентус» - за всех понемногу! У «Старой Синьоры» есть представители в составах четырех главных претендентов на Кубок Америки: Алекс Сандро (Бразилия), Бентанкур и Касерес (Уругвай), Дибала (Аргентина) и Куадрадо (Колумбия). Сложный выбор, не возьмусь здесь выбирать за болельщиков «Юве». Что они сами скажут?

«Манчестер Юнайтед» - за Эквадор! На турнире два «красных дьявола» - чилиец Алексис Санчес и эквадорец Антонио Валенсия, который покидает «Олд Траффорд» этим летом. Естественно, манкунианцы поддержат легенду, а не того другого.

«Ливерпуль» - за Бразилию! Выбора у «красных» нет – оба полпреда на южноамериканском турнире, Фирмино и Алиссон, выступают за Бразилию. А ведь их могло быть трое: Тите проигнорировал Фабиньо.

«Манчестер Сити» - и все-таки за Аргентину! Разрыв шаблона для болельщиков – три футболиста в Бразилии, два в Аргентине. Но если Фернандиньо, Эдерсон и Габи Жезус не основные в составе хозяев турнира, то Агуэро и Отаменди – важные ребята в «Альбиселесте». За тех, кто играет!

«Тоттенхэм» - за Колумбию! У «шпор» защитники в сборных Аргентины (Фойт) и Колумбии (Санчес). Вероятно, выбор будет сделан в пользу Давинсона, которого можно будет увидеть на поле.

«Арсенал» - за Уругвай! Единственный «канонир» на Копа Америка – уругваец Лукас Торрейра.

«Челси» - за Бразилию! «Синие» могли вообще остаться без футболистов на южноамериканском футбольном форуме, но после травмы Неймара в сборную Бразилии подъехал Виллиан.

ПСЖ – за Бразилию, Уругвай и Аргентину! В обороне сборной Бразилии парижане Силва, Маркиньос и Алвес, в полузащите Аргентины – Ди Мария, а в нападении Уругвая – Кавани. И как тут выбрать?

«Атлетико» - за Уругвай! Хоть Диего Годин и покидает «Атлетико», «матрасники» будут болеть за него и Хосе Хименеса. Хотя, есть еще Ариас в Колумбии и Филипе Луис в Бразилии.