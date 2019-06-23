Новые Рибери и Роббен для «Баварии»

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«Соккер.ру» следит за пока неудачными поисками чемпионов Германии. Не удалось подписать многих футболистов на замену легендам.

Торган Азар и Юлиан Брандт перешли в «Боруссию» из Дортмунда, Пулишич – еще один человек, коим интересовалась «Бавария», с нового сезона будет выступать за «Челси». Йович ушел в «Реал», хоть по позиции это и не замена Рибери и Роббену, как и Вернер – еще один форвард. Не так много из тех, кем изначально интересовались Хенесс и его напарники, если верить ведущим немецким СМИ , остались на радаре.

Зато возникают новые фигуры и обсуждают тех, кто действительно способен заменить или Роббена, или Рибери, или двух сразу дуэтом. Конечно, есть рискованные предложения – например, некоторые эксперты советуют «Баварии» забрать у МЮ Санчеса и реанимировать карьеру. Но помним историю Хамеса – пытались сделать из Родригеса настоящего лидера, но в итоге бросили затею. Зато в списке есть Товен, Пепе и Фекир. Хотя не они кажутся самыми любопытными кандидатурами, а два других вингера.

Лерой Сане («Манчестер Сити», 23 года)

Сане часто оценивают так, словно ему 27 лет. Словно не у него на всю спину «партак» со своим портретом в полный рост. Понятно, что в голове у Лероя пока не очень много качественно работающих нейронных связей, ведь только своеобразный человек в юном возрасте изобразит на своем теле коллаж в стиле бандитских памятников с «бумером» и пистолетом, только на футбольную тематику со стадионом.

Но смешные решения Сане не значат, что этот парень бесталанный на футбольном поле. В «Манчестер Сити» хватает людей, способных закрыть фланги атаки – Бернарду Силва и Стерлинг справятся не хуже, чем Марез и Сане. Не говоря о том, что Зинченко и Давид Сильва легко могут выйти на двух флангах атаки, а Жезус – как один из тройки рядом с Агуэро. Так что Лерой достаточно хорош для ротации в составе чемпиона Англии, но Гвардиола может не видеть в нем железного игрока основы.

А отсылка к татуировке была не случайной – Сане хочет выделяться. Умеет перечить наставникам и заявлять, что его недооценивают. Лев ведь не взял вингера на чемпионат мира в Россию. А поскольку немцы провалились, то многие увязали то решение с неудачей, словно Лерой из тех, кто спасает от вылета в сложных турнирах. Его вернули в сборную, и разве выиграли Лигу Наций? А в эпичной бойне с «Тоттенхэмом» в ЛЧ вышел со скамейки и не забил, хотя Льоренте с похожей задачей справился.

Но вернемся к возрасту. Если в 23 Сане может показать футбол уровня чемпиона Англии, то почему бы ему не вернуться в Бундеслигу? У «Баварии» есть место на левом фланге атаки, где не будет больше Рибери. А поскольку даже Йоахим Лев признал, что немецкий игрок чуточку взрослее и меняется – заслужил возвращение в сборную, то мюнхенцы не прогадают, подписав сейчас Лероя. Другое дело, что «Манчестер Сити» может быть против такой идеи.

Или же заломит цену – под 100 млн евро. С другой стороны, и Румменигге, и Горецка, и Левандовски публично высказываются об интересе к конкретному игроку, что немцы делают крайне редко. «Бавария» развернула информационную кампанию, чтобы Лерой видел – в Мюнхене его ждут с нетерпением и готовят стабильное место в основе. Тогда как Гвардиола, поговаривают, согласился, что без Сане его «Манчестер Сити» не развалится. Лерой успешно провел сезон – 20 голов и 14 ассистов за клуб и сборную, хочет продолжения банкета. Возможно, уже на «Альянц Арене».

Хаким Зийех («Аякс», 26 лет)

У Тадича могут возникнуть проблемы при поиске нового клуба, поскольку Душану скоро 31 год, а успешный сезон не позволит ван дер Сару и Овермарсу отдать серба за копейки со скидкой на возраст. Тогда как Зийех – названный лучшим игроком «Аякса» в сезоне, в 26 лет является желанным лотом на летних торгах. И хотя все покупатели знают историю бывшего вингера «Твенте» - были перепады формы и неудачу, Хаким впечатлил.

Если добавит успешное выступление с командой Марокко на КАН-2019, то «Бавария» легко может вернуться к его кандидатуре. Сане и Зийеха объединяют общие оценки – были спады и перепады, есть характер, наблюдали мелкие конфликты и «звездная болезнь» мешала. Но возраст кандидатов и порядки в самой «Баварии» позволяют ставить на ярких звезд прошлого сезона в надежде заменить Роббена и Рибери настолько безболезненно, насколько это вообще возможно.

Конечно, помним, что у «Баварии» есть Мюллер. Гнабри вообще назвали игроком сезона. Притягивает титулы Коман. И все могут закрыть правый фланг. Но Томас заметно сбавил. У французского Кингсли проблемы со здоровьем – допускал завершение карьеры после всех травм. А Гнабри перспективный, немецкий и интересный игрок, но явно не Зийех по работе с мячом, опыту, последнему пасу или даже нацеленности на ворота. Крепкий Серж повоюет за «Баварию», но раз боссы клуба грозились вкладывать хорошие деньги в летнюю кампанию, то останавливаться не стоит.

Рибери и Роббен стали такими же символами успешной годами «Баварии», как Нойер, Швайнштайгер или Лам. И раз команда нуждается в обновлении состава, то перестановки точно будут. К конкурентам ушел Хуммельс, еще может покинуть клуб Боатенг, ведь новичок Эрнандес играет не только слева в защите, где прописался и пока никуда не перешел Алаба, но и в центре, где главенствующая роль сейчас у Зюле. В центре поля важны Акальнтара и Киммих, если Йозуа не играет справа в обороне. А еще Горецка может заметно прибавить в новом сезоне.

Но фланги по сравнению с золотыми годами Роббена и Рибери оголены. У «Баварии» главной задачей является выход в финал Лиги чемпионов, а поскольку Сане и Зийех в прошедшем сезоне жажду «ушастого» трофея не утолили, но показали умение играть результативно за «Сити» и «Аякс», то кажутся крутыми интересными кандидатами. Это классические вингеры, коими всегда были сами Арьен и Франк. Конечно, можно упомянуть Фекира – «Ливерпуль» его год назад не забрал из-за проблем со здоровьем, попытаться завербовать Пепе – открытие сезона в Лиге 1, автора множества умных передач, или даже о Депае вспомнить, хоть такой игрок тактически вряд ли по зубам тренеру Ковачу.

Не исключено, что обычно прижимистые немцы могут подписать только одного человека на фланг, оставив правую бровку для Гнабри. Но опыт прошлого сезона показывает, что для успеха нужны и Мане, и Салах – как у «Ливерпуля». Сане и Зийех такие же хулиганистые и порой не в меру самодовольные, как были молодые Рибери и Роббен. А поскольку «Бавария» никогда особо не переживала, связываясь с непростыми по характеру людьми – от Беккенбауэра через Эффенберга и Кана до Левандовски, то вряд ли чем-то сильно рискуют.

Чтобы угнаться за новыми правилами рынка, придется выкладывать куда больше денег, чем привыкли. Но клуб, подписавший за 80 млн евро Эрнандеса, найдет примерно такую же сумму на контракт Сане и чуть меньше денег, чтобы Зийех попробовал себя в Бундеслиге. Связка таких вингеров с Левандовски вполне может сработать, хотя и трио Сержа Гнабри, Роберта и Лероя способно порадовать большим количеством голов в очень результативном чемпионате Германии и Лиге чемпионов.