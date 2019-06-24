Кто приютит легенд «Спартака»?

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ищет работу через «Инстаграм», а , кажется, определился. «Соккер.ру» - о судьбе спартаковских отставников.

Они – легенды

На прошлой неделе «Спартак» объявил о расторжении контрактов с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Не сочтите за троллинг обозначение в заголовке, Денис и Дмитрий – действительно легенды «Спартака». Не с большой буквы, но все-таки. Во-первых, оба – основные игроки в чемпионском составе «красно-белых» из сезона 2016/17. Это кое-что значит, учитывая, что у «Спартака» один титул за последние 18 лет. Во-вторых, в нынешнем составе Глушаков и Комбаров были лидерами по числу проведенных встреч, а Дмитрий со своими 274 матчами и вовсе владеет завидным достижением: никто не выходил чаще него в футболке «Спартака» в XXI веке, он гвардеец №1. В общем списке по числу матчей за московский клуб Комбаров занимает 16-е место, Глушаков – 59-е.

Другое дело, что отношение к легендам может быть разное. Взять хотя бы хрестоматийный пример с Паоло Мальдини – уж, казалось бы, трудно представить более заслуженного и верного своему клубу футболиста, однако миланская «Курва Сюд» не считает его примером для подражания, фанаты «россонери» не сумели забыть о распрях с вечным капитаном даже в день прощания Мальдини с «Миланом» и испортили ему праздник. Если даже личность такого масштаба с невероятным перечнем заслуг и побед осталась без истовой любви, то что говорить о Глушакове с Комбаровым, которые чемпионством и Суперкубком разбавили долгие годы лузерства в «Спартаке». Но слов из песни в любом случае не выкинешь: они хотя бы надолго задержались в команде и стали соавторами мига счастья, в отличие от десятков футболистов, прошедших через «Спартак» за последние два десятилетия.

Дмитрий Комбаров

Да и между Комбаровым и Глушаковым тоже не стоит ставить знак равенства, ведь они разные люди, и отношение болельщиков к ним разное. В адрес Дмитрия постоянно прилетали критические стрелы, его тоже называли одним из лепестков пресловутой «Ромашки», но в основном Комбаров вызывал недовольство уровнем игры. С другой стороны, не сам же он ставил себя в стартовый состав при разных тренерах, которые тренировали его в «Спартаке»: Карпин, Эмери, Якин, Аленичев, Каррера. При Кононове пришел Айртон, который стал основным левым защитником этой весной, и Комбаров сразу ушел.

Привезли бы сильного конкурента раньше – глядишь, Дмитрий меньше мучил бы впечатлительную публику, но все это время он за редким исключением был в форме, профессионально выполнял свои обязанности и молча тянул лямку. Да, вполне очевидно, что «Спартак», как и в случае с Глушаковым, некоторое время ехал на мертвой лошади, но это скорее проблема клуба, не сумевшего или не захотевшего своевременно подготовить замену, нежели самого футболиста. Комбарова, как и Глушакова, активно сватали в «Сочи», ветеранов даже заметили на контрольном матче новичков РПЛ , но их наверняка отпугнул странный черноморский проект: у клуба нет бюджета, задач на сезон и команды.

Да и судьба, вероятно, разведет Дениса и Дмитрия по разным командам. И раньше говорил, что Комбарову будет легче найти новую работу: он профессионально относится к своим обязанностям, его уровень известен, левые защитники всегда в почете из-за того, что редко встречаются в природе, и скандального бэкграунда, как у Глушакова, нет. Последние новости подтверждают догадку: Комбаров отправился на сбор с «Крыльями Советов», и есть уверенность, что контракт будет подписан, тем более в Самаре эта позиция требует усиления после ухода Виталия Денисова. На 99% Дмитрий Комбаров начнет следующий сезон в «Крыльях Советов».

Денис Глушаков

Глушакову придется не так просто, и Денис зря иронизирует, выкладывая в «Инстаграм» ироничный пост, в котором сообщает о поиске работы. Такое ощущение, что Глушаков по-прежнему не осознает, насколько мусорная у него сейчас репутация, образовавшаяся по совокупности демонстрируемого уровня футбола и всей той грязи, в которую втаптывалось его имя в последние месяцы. Денис может сколько угодно рассказывать, как его карьеру разрушили недружественные агенты, но причины сейчас мало интересуют потенциальных работодателей.

Кроме того, Глушаков действительно должен значительно сократить свои аппетиты по зарплате, чтобы хотя бы получить шанс устроиться. А вообще, если у Дениса будут предложения из-за рубежа – из условной Турции, к примеру, то нужно ехать, чтобы выйти из атмосферы ненависти и перезагрузиться. В России не будет избытка стоящих предложений, так что шанс всплыть в непонятном «Сочи» действительно велик. Ну, это если Глушаков ищет работу именно футболистом, вот в комментариях под его постом не все в этом уверены.

Впрочем, Дениса позвали в московское «Торпедо», «Факел», «Крылья Советов», «Ростов» и даже в «Рубин» из Камешкира (Пензенская область) и «Металлург» из Выксы (Нижегородская область). Список, конечно же, не полный. Защитник сборной России Ксения Коваленко пригласила Глушакова в женский футбол, в шутливых и злых предложениях и пожеланиях недостатка не было. Конечно, Денису посоветовали стать банщиком, также озвучивались следующие варианты: охранник в «Пятерочке», бармен, таможенник с собакой, доставщик пиццы, дегустатором самогона и так далее. Куда же подастся Денис Глушаков?