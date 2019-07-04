Поиски «Ростова»

сегодня, 19:00

Предсезонная подготовка российских клубов этим летом стремительна. «Соккер.ру» отмечает «Ростов», который выделяется на общем фоне.

В межсезонье мы привыкли следить с замиранием сердца за трансферами, за перипетиями вокруг кадровой политики. И только фанаты конкретных клубов смотрят на то, как их любимая команда набирает форму и готовится вступить в баталии за очки в чемпионате. Если же посмотреть на результаты и на игру по ходу нынешней предсезонной кампании, назовем ее так, то на себя обращает внимание «Ростов». И не только яркими как обычно комментариями Валерия Карпина, но и самой игрой.

Ростовчане выглядели наиболее слабым звеном в раскрученном турнире, где помимо них принимали участие «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Однако «Ростову» удалось обыграть две московские команды, и только «быки» подобрали правильные ключи к команде Карпина, одолев ее. Своими результатами «Ростов» показал, что даже с уходом легендарного Тимофея Калачева команда сохранила стержень, лицо. Об этом говорит и сам Карпин, которого спрашивали о перестройке в составе:

Сейчас команда не обновленная. Она была зимой обновленная. Остались все те, кто должен был остаться. Добавились Козлов, Саплинов, Чистяков. Три новых лица. А зимой по семь-восемь новых человек в составе было. Удовлетворение есть от того, что остались все, кого мы хотели оставить.

При этом Карпин не особо обольщается по поводу результатов, показанных на сборах, поскольку в основном тренерским штабом была получена техническая информация, касающаяся не столько того, как с точки зрения мастерства подобраны футболисты – тут с учетом минимальных изменений в составе все как раз ясно.

А с точки зрения физического состояния и способности проявлять гибкость в игре. Любопытно, что наиболее показательным был как раз матч с «Краснодаром», вроде как проигранный по всем статьям в отличие от игр с московскими клубами. После того матча тренер был очень доволен, что могло кому-то показаться странным:

Дали во втором тайме ребятам поиграть после травм, дали поиграть молодым. В первом тайме все очень понравилось. Были ошибки, которые можно было увидеть в игре с «Краснодаром». Пробовали высокий прессинг как раз, чтобы понять, с какими проблемами можем столкнуться при таком футболе. Мы получили много информации, первый тайм добавил оптимизма. Все сделали, о чем договаривались. Даже если что-то не получалось, это хорошо. При такой жаре не хотели никому играть давать даже часа. Нужно было дать всем поиграть. На сто процентов физически готовы только два человека. Остальные не в лучших кондициях, что и логично.

Это наглядная иллюстрация того, что судить по предсезонным матчам о том, как будет команда выглядеть в официальных встречах, категорически противопоказано. В игре с «Краснодаром» «Ростов» попытался отказаться от закрытой и контратакующей модели, к которой привыкли все в исполнении подопечных Карпина.

Сам тренер прекрасно понимает, что команде необходимо развитие, движение вперед, обретение разнообразия и тактической гибкости. В какой-то степени он специально «подставил» команду во встрече с «Краснодаром», против которого играть в прессинг весьма опасно, ведь это одна из наиболее слаженно и быстро атакующих команд лиги.

Матч с «Краснодаром» для «Ростова» был эдаким критическим испытанием, когда на какой-то элемент для тестирования подают заведомо завышенную нагрузку, с которой в реальности он может никогда и не встретиться. А еще ведь эта перегрузка проходила в условиях невероятной жары, физической неготовности многих к сезону.

В общем, натурально жесткий краш-тест, который действительно показал, что «Ростов» будет способен в следующем сезоне обрести новую компетенцию и заиграть креативнее, сделав интеллектуально-техническим центром Романа Еременко. Он уже показал в первой части матча с «Краснодаром», что порох в пороховницах не отсырел.

Вторую часть того поединка, когда собственно «Краснодар» и сделал результат, ростовчане уже играли в совсем другом составе, предоставив просто практику ряду футболистов. Как видим, по ходу одного матча Карпин решал несколько задач, не связанных с исходом встречи. Следует понимать на этом примере, что и другие клубы не стоит оценивать по их результатам на данном этапе подготовки. Допустим, победой над ЦСКА Карпин был меньше доволен, чем поражением от «Краснодара»:

Доволен ли я выступлением? Понравились некоторые вещи, в частности, сегодня, многое не понравилось. Высокий прессинг не получился по понятным причинам. По причинам, понятным мне - говорить об этом я не буду. Понравилось, что есть желание делать эти вещи, пусть и с ошибками. Это значит, что результат придет.

Так или иначе «Ростов» как минимум интригует. В прошлом сезоне на каком-то этапе ростовчане вполне казались претендентами на места в еврокубках. Однако не хватило сил, опыта и разнообразия, чтобы бороться до конца – сдали на финише. Очевидно, что теперь Карпин работает над этими аспектами, в частности, над гибкостью – с теми ресурсами, которые имеются.

Безусловно, в значительной степени успешность креативной составляющей игры «Ростова» будет зависеть от формы единиц – того же Еременко. Это и сильная, и потенциально слабая зона – когда все запитано на конкретных лидеров, могут случаться осечки. Поэтому к данной добавке «Ростов» должен сохранить надежность, которую демонстрировал на ряде отрезков в прошлом сезоне. В умелом сочетании прививаемых идей с сохранением баланса в обороне будет заключаться путь к успеху и реализации задачи, поставленной тренером: