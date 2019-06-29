«Спартак» vs ЦСКА. Кто победит в дерби?

вчера, 21:48

Статус матча на резкие оценки фанатов не повлияет. «Соккер.ру» готовится к сражению двух белорусских тренеров.

Вопрос по двум командам. Кто окажется худшим на турнире?

Упоминать предыдущие матчи, высчитывая статистику, не имеет смысла, ведь поединок товарищеский. Разве что вспомним, что ЦСКА зимой не участвовал в похожем турнире – предпочитают испанские сборы, а «Спартак» его выиграл. Как знаете по содержанию последующих серий, это слабо помогло в официальных соревнованиях - по пути в финал Кубка России и зону Лиги чемпионов. Но поскольку в Австрии сыграли лишь один тур, то турнирное значение у дерби есть. ЦСКА и «Спартак», невзирая на стартовые поражения, не потеряли шансы на успех. Если «Ростов» и «Краснодар» сыграют вничью, а в битве Ганчаренко и Кононова будет победитель, то трофей разыграют в последнем туре.

Вопрос по «Спартаку». По какой схеме сыграет Кононов?

Тренер выступил в игре против «Ростова» буднично для спарринга. В перерыве сделал невероятно много замен. Зато приблизительно понятно, какие схемы может использовать Кононов, исходя из составов по таймам. Например, «4-3-1-2», ведь Джано и Ханни – племейкеры, эти самые «единицы». Вместо Мелкадзе впереди могут играть Луис Адриано или Понсе, и тогда будет пара форвардов. Но есть большие сомнения, что Рассказов так же хорошо обеспечит правый фланг атаками, как Айртон – левый. Поэтому Ташаев, Мельгарехо, Ломовицкий и Бакаев сейчас проходят кастинг в состав и основу. Будут ли у «Спартака» основные вингеры и схема «4-3-3»? Покажет в том числе матч против ЦСКА .

Вопрос по ЦСКА . Сколько защитников будет у Акинфеева?

Ганчаренко в игре против «Краснодара» использовал футболистов, пока незнакомых широкой публике, вроде Марадишвили. Изначально выбрал схему «4-1-4-1» с переходом в «4-3-3». И вряд ли появятся причины, раз Бекао ищет себе новый клуб в Италии – хотя может вернуться в состав москвичей, а Фернандеса ждали уже в Австрии в расположении команды, что-то менять. Скорее всего, Дивеев, Васин и Магнуссон не сыграют как трио (новичок Шалия, Чернов и Набабкин тоже могут выйти в центре) с первых минут против «Спартака». В такой схеме нет смысла, ведь куда лучше подумать, нужен ли ЦСКА новый левый защитник? Схема с четверкой лучше покажет, как смотрится эта зона, и может ли Чернов или любой другой справиться с нагрузкой?

Вопрос по «Спартаку». Заработает ли атака команды?

«Ростов» забил дважды, а «Спартак» не забил ни разу. Сухой остаток не порадовал фанатов «красно-белых», но у них есть люди, которые должны добавить драйва. Зе Луиша и Луиса Адриано разбавили мастером прыгающих бутылок Мелкадзе и новичком Понсе. Кроме того, сотый по счету шанс у Джано, который в роли нового Попова, и Ханни никуда не уехал. Ломовицкий и Ташаев могут отбыть в аренды, но из Тулы выписали Бакаева. Логично давать им шанс, ведь людей много – голов мало. Зато почти все молодые, в отличие от молодого разве что душой Луиса Адриано. Так что энергичное дерби могут себе позволить. Плюс Айртон – тоже оружие атаки, как и предпоследние пасы Зобнина и Фернандо.

Вопрос по ЦСКА . Как остановить Марио Фернандеса?

Гинер так четко сказал, что Марио не продается. Будто уже попробовал и не получилось. Марио присоединился к сбору в Австрии, и завтра ждем очень любопытное столкновение на поле, раз Айртон тренировался в основной группе «Спартака» и может сыграть против бывшего соотечественника. Схватку бразильцев на фланге посмотреть всегда интересно. А если у «Спартака» будет схема «4-3-1-2» или похожие без четких краев впереди, то давление Марио будет двойным. И тогда посмотрим, качественно ли Гапонов или Джикия страхуют зону в защите, если Айртона обыграли или латераль пошел вперед?

Вопрос по «Спартаку». На поле у команды есть лидеры?

Если вожаком команды является Ребров, то у нас для «красно-белых» плохие новости. Артем не обязательно будет на поле, проиграет или Селихову, или Максименко, или потенциальному новичку. Так что у Жиго, Джикии, Понсе, Айртона или Фернандо с Зобниным все шансы показать себя в роли вожака или вожаков, ведь не обязательно строить временами успешную команду вокруг одного человека. Пока заметно, что команда в плане характера – ни рыба, ни мясо. Дмитрий Комбаров не успел зайти в раздевалку – передали капитанскую в Самаре. Так и в «Спартаке» пора выяснить, кто официальный и неформальные лидеры? Дерби – идеальный момент.

Вопрос по ЦСКА . Ганчаренко использует основных хавов?

Серьезность намерений «армейцев» увидим по выбору состава. Если справа Марио, в центре – Ахметов, Обляков и Бийол, то это будет явный намек, что собираются обойтись без экспериментов. Не сказать, что Марадишвили разочаровал наставника, тем более, хавбек сыграл весь матч, но у ЦСКА такая длинная обойма из молодежи, что логично поставить против «Спартака» и тех, кто уже показывал себя в прошлом сезоне. Если функционально готовы, конечно же. Влашич был на Евро-2019, где забил англичанам в день веселой ничьей 3:3 – вместе вылетели из группы, но сейчас Никола в отпуске. А вот Обляков, Ахметов и Бийол могут добавить «Спартаку» проблем.

Вопрос по тренерам. Кто проведет матч качественнее?

Два белорусских наставника. Одному всецело доверяют – иногда даже излишне, ведь положение позволило Ганчаренко совершить парочку ошибок. И за третье место в группе ЛЧ стоило вцепиться, «Виктория» ведь не «Реал», и в РПЛ могли финишировать выше. А Кононов в «Спартаке» на правах невестки – виноват практически во всем. Поскольку ему важно подавать сигналы о том, что есть намеки на качественно новый футбол, то вряд ли стоит проигрывать при многоуровневом сравнении с Ганчаренко. Сопоставим стартовые планы на игру, качество запасных вариантов и оперативные перемены по ходу матчей. Спарринги – отдельное искусство, и художники себя покажут.

Вопрос по двум командам. Матч будет похожим на дерби?

Зе Луиш уверен, что статус противостояния скажется. Хочется в это верить, пусть количество замен явно испортит представление. Пойдут игры разума тренеров на такой скорости, что связную картинку, скорее всего, не увидим. Зато уже 19 августа сыграют в официальном поединке. К тому времени «Спартак» проведет первые матчи по пути в группу Лиги Европы, где ЦСКА гарантировал себе место. Интересно сравнить между собой двух представителей России в еврокубках, ведь «красно-белые» сейчас должны быть свежее – на шаг ближе к пику формы из-за квалификации ЛЕ , и мотивации не проиграть весомее. Весной Сигурдссон дублем подкосил команду Кононова. Что же увидим в новом дерби?