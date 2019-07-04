«Краснодар» - чемпион, ЦСКА - последний

сегодня, 21:30

«Соккер.ру» делает выводы после летнего кубка в Австрии, где «быки» в решающем матче обыграли «Спартак».

ЦСКА понравилось проигрывать

Гриль-зона на встрече с болельщиками 7 июля – хорошая идея, с нотками иронии по отношению к любимым соседям, ведь будут жарить свинину, вне всякого сомнения. Но также очень забавно, как «армейцы» сами одели три подряд поражения на кубке в Австрии в обертку «Полезный опыт». Посыл «злее будем» использовали Ганчаренко и Чалов, но шесть пропущенных мячей скорее говорят в пользу непростого официального сезона, чем указывают на легкость бытия молодого состава. Летом не вылечили болячку весны – ошибки в защите, а поскольку новой линии обороны пока нет – Ганчаренко перебирает исполнителей в центр, и слева проблемы, то «ощущения опасности» ему на старте сезона точно хватит. В третьем туре РПЛ – дерби с «Локомотивом», в шестом – со «Спартаком».

«Ростов» в поисках вдохновения

Карпин уже не шутит, что задача на сезон – чемпионство. Что не мешает его команде быть брутальной и интеллигентной одновременно. Ведь победы «Ростова» над ЦСКА и «Спартаком» означают, что дайте в РПЛ деньги не тем, у кого они давно и не обязательно приносят пользу (толстый намек на «красно-белых») – можете получить куда более веселый футбол в чемпионате в целом. Но равномерного распределения быть не может. Зато ошибки соперников – вроде того, что «Локомотив» не подхватил, а «Спартак» упустил Еременко, позволяют Карпину со сдержанным оптимизмом смотреть в будущее. Одна из самых популярных команд РПЛ по аудитории на трибунах нормально откатала австрийский кубок. А разгром от «Краснодара» - результат рвения молодежи «быков», дожавших соперника после массовой смены состава.

Новички постепенно адаптируются

Тонни Вильена не готов физически, хотя заметно, что футболист высокого класса. Намли старается адаптироваться, но парням, которые играют в его стиле, надо «чувствовать» напарников – а для этого нужно время. А вот кто точно выделялся и понравился – Руслан Камболов. Опытный центральный полузащитник и в опорной зоне был важен, и в атаке отличился четким ударом. У «Спартака» один новичок не вписался пока – Понсе, а вот Бакаев, вернувшись из аренды в Туле, играет правильно и грамотно. Новичок ЦСКА Шарлия смотрелся нормально – снова пытаются найти крутого защитника в аренду за копейки, как получилось с Бекао. А новичкам «Ростова» надо поработать, чтобы быть ближе к основе. Бакаев и Камболов выделились – если выбирать самых ярких.

Молодежи много, она талантливая

Раз уж вспомнили о команде, где в составе есть не только опытные Мартынович и Камболов, но и молодые – Сафонов, Уткин, Голубев, Сулейманов, Халназаров и Игнатьев, то логично поговорить об общем векторе для тройки участников кубка. «Ростов» не имел материальной базы, чтобы построить академию, как у «Краснодара». Карпин не полагается на 5-6 парней моложе 22 лет с прицелом на первый состав. А «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» показали – к новому лимиту готовятся, доверяя молодым. Голы Уткина и Халназарова, проходы Сулейманова, сэйвы Сафонова фиксируем. Также выход Марадишвили, как и игру Чалова, Бийола или Ахметова, уже основных для ЦСКА . У «Спартака» Игнатов голову включает вовремя, Рассказов и Максименко – игроки основы. Как и еще один не старый игрок.

Бакаев – лидер нового «Спартака»

Джикия злится, поскольку не обрел легкость, как и Зобнин. Фернандо в нормальной для себя физической форме, но ему футбольная бразильская религия не велит выкладываться в товарищеских матчах, хотя велит размахивать локтями. Жиго пока не готов выделяться, как год назад, судя по решениям Кононова. Понсе, как и Ханни, не играют круто, хотя аргентинца не спешите ругать – есть в нем что-то от качественного футболиста, по ходу сезона может начать забивать мячи. Кто же тогда лидер этого «Спартака»? Точно не Денис Глушаков, а вот Зелимхан Бакаев, судя по поведению на кубке, метит в основу. Благодаря живости мысли и движения, когда наберет оптимальную официальную форму, легко может быть в центре внимания.

Летние спарринги - для тренеров

Карпин понял, что состав не глубокий. Кононов – что пока не играют, как «Ливерпуль». Мусаев – что конкуренции станет больше. Ганчаренко – что аргумент «команда у нас молодая» не индульгенция от Папы Римского. Но нельзя также переоценивать сами результаты, забывать ключевое различие обычного матча между ЦСКА и «Спартаком» и товарищеского. Победа 3:1 в любом случае значима – потому что дерби, но дело ведь и в подходе. Ганчаренко играл для фанатов до тех пор, пока судья не удалил одного из двух, кто наработал на красную. А дальше махнул рукой. И поступил неверно, как и против «Ростова», где снова была задача обыграть тренера-оппонента, но с ней не справился. Как видите, полезный опыт наставник, не раз игравший в ЛЧ , может получить даже летом после спаррингов. И хотя в этом случае конечный результат не так важен, как общие впечатления от действий команд, нельзя не отметить победителя.

«Краснодар» - обладатель кубка

А неплохо готовы, хотя «доводку» и сделают позже, в первых турах РПЛ . Но задача на лето сформулирована прошлым сезоном. Раз упустили идеальный шанс на прямую путевку, ведь «Локомотив» был догоняющий в борьбе за второе место, а «Краснодар» одно время даже метил в главные соперники «Зенита», пока в очном матче не уступили, то теперь надо пробираться в группу ЛЧ через квалификацию. Путь крайне сложный и опасный – можно нарваться на «драконов», а это подталкивает к плавному, не всегда сразу заметному, но форсированию подготовки. «Быки» спокойно реагировали на чужие попытки поиграть первым номером, а потом дожимали. Важно, что «Краснодар» на кубке в Австрии показал умение быть рациональным.