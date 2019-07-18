«Кайрат» - «Широки Бриег»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 11:38

«Кайрат»

Подопечные Алексея Шпилевского в национальном первенстве действуют не лучшим образом. В активе команды после 19 сыгранных матчей только третья позиция. Отставание от лидера «Тобола» - четыре балла. При грамотно подходе к оставшимся встречам «Кайрату» вполне по силам добиться успеха.

Что касается первой игры с «Широки Бриег» в рамках Лиги Европы команда добыла выездную победу 2:1. Теперь остается сосредоточится на стабильной игре в обороне на домашнем стадионе и шансы на выход в следующий раунд турнира будут чрезвычайно высокими.

«Широки Бриег»

Подопечные Гоце Седлоски заняли третье место в Чемпионате Боснии и Герцеговины. Это позволило команде сыграть в квалификации Лиги Европы. Игроки «Широки Бриег» не справились с давлением и на домашней арене не сумели проявить свои лучшие игровые качества и уступила «Кайрату».

Теперь нужно сосредоточится на том, чтобы в выездной встрече продемонстрировать свою лучшую игру и быть готовы к реализации своего максимального потенциала.

Котировки от БК Pinnacle:

Победа Кайрата – 1,75

Ничья – 3,50

Победа Широки Бриег – 4,50

Интересные факты

«Кайрат» проиграл только 1 из 9 последних официальных матчей

«Широки Бриег» не знает вкуса побед в гостях в пяти последних играх - 2 ничьи и 3 проигрыша

Прогноз

«Кайрат» сумел найти слабые места в обороне соперника в первом противостоянии. Наверняка гости с первых минут встречи бросятся вперед, так как им нужно забивать минимум дважды, чтобы претендовать на выход в следующий раунд Лиги Европы.

На домашней арене должны хозяева сосредоточится на том, чтобы проявить свои лучшие игровые качества и продемонстрировать свой лучший футбол, который поможет «Кайрату» триумфовать в поединке перед своими болельщиками. Сыграть победу «Кайрата» можно в букмекерской конторе Pinnacle с коэффициентом 1,75.