Не то время и не то место. О конфликте между Кононовым и Шалимовым

вчера, 14:19

25 июля на Троекуровском кладбище состоялась трогательная церемония в честь 60-летия со дня рождения легенды московского «Спартака» и всего нашего футбола Фёдора Черенкова. В этот день на кладбище были родственники Фёдора, его школьные товарищи, великие советские футболисты Никита Симонян, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Александр Мирзоян, Сергей Шавло. Была там и делегация нынешних футболистов «Спартака» во главе с Олегом Кононовым, в которую вошли Роман Зобнин, Георгий Джикия, Сергей Ребров и ряд других игроков. Ради этого мероприятия тренерский штаб красно-белых перенёс запланированную утреннюю тренировку.

Среди прочих выступил с речью и Кононов: «Поздравляю Федора с 60-летием. Всех его друзей, всех болельщиков „Спартака“. Все мы знаем какой игрок и какой человек он был, - сказал Кононов.- Редкость, когда сочетается и простота душевная, и ум, и интеллект. Такие игроки – единицы. В мире, наверное, была недооценка Федора. Есть такие звезды, как Кройф и Платини, Федор находится наравне с ними. Мы должны всячески говорить об этом. Не только у нас, но и во всем мире. Должны ценить своих ветеранов, смотреть их игры». Вскоре после этого знаменитый в недавнем прошлом спартаковец Игорь Шалимов в одной из соцсетей назвал Кононова «дебилом». Затем, правда, свой пост Шалимов удалил, но сделанного не воротишь. И теперь так или иначе этот инцидент будет обсуждаться, хотя, учитывая, на каком фоне он произошёл, возможно, делать этого бы и не следовало.

Что можно сказать по существу случившегося? Да, Олег Георгиевич в своей речи подобрал, возможно, не совсем удачные слова (хотя наряду с поздравлением Черенкова с 60-летием там ведь была и фраза про то, что Черенкова можно поставит в один ряд с Платини и Кройфом). Но, во-первых, Кононов никогда не славился выдающимися ораторскими качествами, что, к слову, не сильно бросалось в глаза в период его работы в «Краснодаре» или «Арсенале», но в «Спартаке» стало очевидным. Во-вторых, неправильно подобранные слова не дают кому бы то ни было права оскорблять другого человека. Тем более в день, когда проходят памятные мероприятия в честь такого великого человека, как Фёдор Черенков.

Да, к Кононову есть много вопросов по его работе в «Спартаке». Но к его личным, человеческим качествам вопросов нет и никогда не было. А к Шалимову, памятуя «письмо 14-ти», эти вопросы есть. И ещё один нюанс: Шалимов, в отличие от Кононова, не нашёл времени на то, чтобы приехать на кладбище и отдать дань памяти бывшему партнёру по команде. Это о многом говорит. И после этого у Шалимова, каким бы классным игроком он ни был, нет вообще никакого морального права и основания говорить что-либо нелицеприятное в адрес Кононова или кого-либо ещё из тех, кто был на могиле Черенкова.

Есть в этой истории ещё ряд интересных моментов. Во-первых, Кононов и Шалимов какое-то время вместе работали в «Краснодаре», и тогда, насколько известно, никаких конфликтов между ними не было. В-вторых, в пламенно-оскорбительной речи Шалимова в адрес Кононова подспудно витает желание повторно подсидеть своего коллегу, хоть он и оговаривается в интервью, что критикует Кононова как человека, а не как тренера. Но вместе с тем прозрачно намекает, что с Кононовым «Спартаку» ничего не добиться, предлагая вместо него, видимо, свою кандидатуру. Но соль в том, что как тренер Шалимов пока совершенно не состоялся. За исключением его работы в «Краснодаре» на багаже как раз-таки Кононова, все остальные его тренерские опыты кончались плачевно. Так что на роль спасителя Отечества Шалимов явно не тянет.

А вообще, эта история прекрасно ложится в канву предыдущих похожих инцидентов между Александром Мостовым и Леонидом Слуцким или между Андреем Канчельскисом и Станиславом Черчесовым. Все эти случаи объединяет одно - замечательные, выдающиеся в прошлом футболисты, по сути не состоявшиеся в постигровой жизни, начинают оскорблять людей, которые добились определённых результатов и сейчас занимают определённое место. Причём по сути их высказывания вполне имеют право на жизнь, но только форму для обличения своих мыслей в слова и предложения они выбирают совершенно неприемлемую.

Шалимов - знаковая фигура в истории нашего футбола, и, безусловно, имеет право говорить и быть услышанным. Но всё должно быть в разумных рамках и пределах, выходить за которые не дозволено никому. Жаль, что некоторые этого не понимают.