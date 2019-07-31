Перенос дерби - дикость. РПЛ нельзя прогибаться

вчера, 13:30

Лига работает для клубов и зрителей, но раз извне хотят испортить московское дерби, то «Соккер.ру» аргументирует слабость позиции.

Надеемся, переноса не будет, однако случай показательный, а реакция РПЛ – вода без конкретики. Снова охрана футбольных мероприятий пробует диктовать условия организаторам. И важно объяснить, почему позиции фанатов рушить чужие планы слабые.

Жалобы на нехватку полицейских в России? Звучит забавно, но точно не проблема футбола. В ГУ МВД рекомендовали РПЛ перенести дерби «Спартака» и «Динамо», хотя публично отказались от комментариев, понимая общественную реакцию.

Причина понятная. На 3 августа в столице запланированы митинги в связи с отказом допустить отдельных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу 2019 года. Само решение провоцировать людей удивляет, ведь в 2014 году явка была всего 21 %.

Не самые популярные выборы в столице, а партии власти в прошлый раз собрали 100 % голосов. Теперь полицейские свинтили более 1 000 человек и перепугались массовости новой акции. Поэтому попросили пожертвовать дерби «Динамо» и «Спартака» - сместить на пятницу или понедельник.

Не первый случай, когда полиция пытается диктовать РПЛ расписание, а раньше Прядкин соглашался. В МВД ожидают, что не хватит сил на митинги и охрану футбольного матча. Самое время процитировать Андрея Сергеевича Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы». А теперь по пунктам.

1. Не все россияне на содержании

На бюджетном содержании многие футбольные клубы, правоохранительные органы и чиновники. Им порой без разницы матч в пятницу, на выходных или в понедельник. А фанатам «Динамо» и «Спартака», которые собрались на футбол, крайне важно, чтобы игра проходила в удобное время. В субботу в 19:00 – идеально, особенно с учетом, что люди уже взяли билеты и распланировали именно этот день, а не другие. В рабочие дни многим неудобно посещать футбольные матчи, даже москвичам, не говоря о приезжих.

2. Дерби – символ российского футбола

Такие матчи не переносят с бухты-барахты. «Динамо» Москва - 11 чемпионских титулов, «Спартак» - 22 победы в союзные и российские времена. Ключевые чемпионские команды в истории страны. Если кто-то может вот так просто за несколько дней до важнейшего футбольного события для фанатов двух исторически великих клубов перекроить календарь, что это скажет о весе «Динамо» и «Спартака»? Пусть первые сменили руководство, но разве можно так легко приказывать клубу, за который болеют генералы?

3. Еврокубковые интересы «Спартака»

Сыграют третьего числа. Не отдохнули нормально после «Тамбова», у «Динамо» и так маленькое преимущество, ведь свой матч провели почти на сутки раньше и победили, что добавило мотивации. Плюс Кононов потерял на неделе несколько игроков основы – их продали, так что в «Спартаке» команда в непонятном моральном и кадровом состоянии. Но недельный цикл подготовки спланирован с учетом игры в субботу, а потом битвы с «Туном» в ЛЕ . «Красно-белые» не могут играть в понедельник, ведь уже в четверг поединок в Швейцарии.

4. Аргументация переноса очень слабая

Никто не знает, насколько массовой будет акция и чем завершится. Судя по новостям, митинги и 10 августа будут. Предлагаете убрать футбол из столицы на полмесяца или на месяц? А ничего, что каждый четвертый клуб РПЛ из Москвы? Почему РПЛ должны волновать проблемы полицейских? Если будут оттеснять протестующих, не применяя силу и не задерживая всех подряд, то хватит людей, чтобы про митинг в Москве забыли, как о десятках предыдущих. Ну, отвлекутся некоторые полицейские на пару часов на футбол, ничего это существенно не меняет.

5. Дерби давно проходят без стычек

Драку фанатов «Зенита» и «Динамо» можно представить, как и волнения на трибунах в таком матче. Можно представить, что фанаты «Спартака» разозлятся на собственных игроков – или шарфы на поле бросят, или начнут скандировать оскорбительные кричалки. Однако давненько не было никаких стычек на стадионе между поклонниками двух московских клубов. Потому что нет причин портить людям праздник. «Динамо» и «Спартак» не делили титулы, футбол в этой паре важнее насилия, и это круто.

6. Клубы нанимают охранников

Кто кому, собственно, подчиняется? Если думаете, что ОМОН и полицейские в пределах стадионов это альтруизм, то ошибаетесь. В ростовском коридоре людей сначала довели до возмущения – провоцировали давку, не объясняя суть таких действий, а потом избили дубинками люди, которых клуб «Ростов» нанял для организации порядка на игре. Со своей работой не справились, причем не в первый раз. В результате на днях был подписан указ, который перекладывает ответственность за порядок на стадионах даже на контролеров. Как видите, ОМОНу и полиции не очень интересен футбол, особенно если он мешает их основным задачам.

7. РПЛ нет смысла сейчас прогибаться

Репутационные потери – раз, потери рейтингов матча – два, поединки в пятницу и понедельник всегда смотрят хуже, чем в прайм-тайм для футбола. Финансовый риск для «Спартака» – три. Не исключено, что часть болельщиков не сможет прийти на матч, особенно иногородние. Для них поездка на субботнее дерби – долгожданное событие, но праздник могут испортить. Что о РПЛ подумает человек из другой области, который взял билеты на поезд и везет сына на футбол?

У РПЛ нет ни одной внятной причины, чтобы прогибаться после просьбы полицейских, тем более такой робкой и пока неофициальной. Если у них возникают внештатные ситуации, то должны спрашивать с тех, кто такие заварушки спровоцировал. Ведь есть мнение, что никого в Москве не пугают никакие местные выборы, а просто используют ситуацию для тестирования возможностей МВД на всякий случай. И те запаниковали, раз требуют посягнуть на дерби «Динамо» и «Спартака».

Пожелаем Прядкину, Белкину и Цорну при поддержке ВТБ и «Лукойла» победы в споре, поскольку нет сомнений, что дерби может пройти без эксцессов, независимо от количества полиции рядом со стадионом. Просто потому, что это очень важный матч для Хохлова и Кононова, «Динамо» и «Спартака». А также каждого из фанатов, которых не должны волновать чужие проблемы в конкретном случае. После ростовского инцидента РПЛ выгородила полицейских, а через две недели пришли с новой просьбой.

Вернее, с мягким требованием, ведь нет сомнений, что полицейским вправду нужно, чтобы дерби «Спартака» и «Динамо» не состоялось в субботу в 19:00. Но поскольку в воскресенье окон нет – разве что играть очень рано, а пятница и понедельник – ужасные варианты, то полицейским нужно самим выкручиваться, а футбол трогать нельзя. У РПЛ нет ни одной веской причины, чтобы чужие опасения закрывать собственной репутацией. Тем более что сезон стартовал с судейскими скандалами, а полицейские уже «отличились» на футболе в нескольких городах.