В МВД хотят перенести матч «Динамо» - «Спартак» из-за митинга

Сообщается, что 30 июля в МВД России прошло большое совещание по поводу предстоящего матча 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».
По итогам совещания представители МВД обратились к руководству РПЛ. Они настоятельно рекомендовали перенести дерби на другую дату.
Подобную идею руководители полиции аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник – 5 августа.
До сей поры мораторий на выезд к кавказским командам.
И что за дурь оправдывать уместность жестокости,неумение 45и профессионально работать ?
До сей поры мораторий на выезд к кавказским командам.
И что за дурь оправдывать уместность жестокости,неумение 45и профессионально работать ?
чтобы прокормить себя и семью,
а на митинги уходит время, деньги
и отчасти здоровье. Вот и причина.
чтобы прокормить себя и семью,
а на митинги уходит время, деньги
и отчасти здоровье. Вот и причина.
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