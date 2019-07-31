В МВД хотят перенести матч «Динамо» - «Спартак» из-за митинга

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Сообщается, что 30 июля в МВД России прошло большое совещание по поводу предстоящего матча 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».

По итогам совещания представители МВД обратились к руководству РПЛ . Они настоятельно рекомендовали перенести дерби на другую дату.

Подобную идею руководители полиции аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник – 5 августа.