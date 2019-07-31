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В МВД хотят перенести матч «Динамо» - «Спартак» из-за митинга

сегодня, 12:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо03.08.2019 в 19:00 Не начался

Сообщается, что 30 июля в МВД России прошло большое совещание по поводу предстоящего матча 4-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо».

По итогам совещания представители МВД обратились к руководству РПЛ. Они настоятельно рекомендовали перенести дерби на другую дату.

Подобную идею руководители полиции аргументировали предстоящим митингом, который, предварительно, должен состояться как раз 3 августа. Матч было предложено перенести либо на пятницу, 2 августа, либо на понедельник – 5 августа.

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Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   45 / 826
сегодня в 15:28
Назар,тебе напомнить как ваши дикари камнями автобус с болельщиками закидывали ? До сей поры мораторий на выезд к кавказским командам. И что за дурь оправдывать уместность жестокости,неумение 45и профессионально работать ?
Тебя уже майдауны лайкают)))))
spartach n1
spartach n1 ответил NAZAR 007
   15 / 826
сегодня в 15:27
Серый, ответь на один вопрос. Почему такие проблемы возникают стабильно исключительно у вас, зенитонов, коней ? У южан были локальные случаи, но они так и остались локальными. А у вас почему-то в порядке вещей.Точнее, не конкретно у тебя лично, а у фанатских движей. Отчасти сам отвечу тебе : много болельщиков и много околофутбольщиков, которым футбол по сути до лампочки. А если ты за персональную ответственность, так получается что страдают обычные болельщики за счет чего ? Как обычно, за счет того, что кто-то из единичных спровоцировал ситуацию, а попало сразу невинным до кучи. В таком случа, легч вычислить своего провокатора и не дать ему довести до такого, чтобы поаали под общий замес те, кто к этому непричастны .
Назар,тебе напомнить как ваши дикари камнями автобус с болельщиками закидывали ?
До сей поры мораторий на выезд к кавказским командам.
И что за дурь оправдывать уместность жестокости,неумение 45и профессионально работать ?
Ген Геныч
Ген Геныч ответил spartach n1
   45 / 826
сегодня в 15:26
Предлогаю,таким сторонникам мусарского режима Ещё раз повысить пенсионный возраст и не мелочиться ввести крепостное право !
Ты что думаешь мне нравится Путин?!!!!!!!))))))))))))Яб его век не видел!!!!!!!!Тут дело в другом совсем!!!!!Эти б...и хотят устроить у нас тут второй 93-й год!!!!!!Кто б... управляет этими митингами то?!!Навальный и его компашка-это по твоему оппозиция?!!!Да с такой оппозицией и другого врага не надо!!!!!!!!!!!Тут дело не в режиме,которому осталось то 4 года.а в том что б....ь 5% населения(а это тот контенгент,который за Навального и его шоблу) не может решать за остальные 95%!!!!!Пусть приходит реальная оппозиция,а не пиндосские шавки,тогда я лично с ними выйду на митинг!!А это е.....я клоунада!!!!!!!!!!!
galem72
galem72 ответил Van Vanovich
   169 / 826
сегодня в 15:25
я смотрю, судя по местным комментаторам в России тоже много "зомби" которые думают, что все в стране замечательно)
Благо данной кремлеваты становится всё меньше в стране и холодильник начинает побеждать зомбоящик. Но всё же нужно отметить тех, которых реальные факты и происходящее вокруг не пугает и даже устраивает. Такие супер "патриоты" просто пропитаны насквозь советской пропагандой: им нужны лишь петарды и залив про "загнивающий" Запад, даже еды не надо.
spartach n1
spartach n1 ответил Ген Геныч
   15 / 826
сегодня в 15:19
Вообще предлагаю ОМОНу поступать так же как и в Европе,эти б...и все кричат о западных ценностях,так пусть наши правоохранители покажут эти западные ценности!!!!!!
Предлогаю,таким сторонникам мусарского режима Ещё раз повысить пенсионный возраст и не мелочиться ввести крепостное право !
Ген Геныч
Ген Геныч
   45 / 826
сегодня в 15:15
Вообще предлагаю ОМОНу поступать так же как и в Европе,эти б...и все кричат о западных ценностях,так пусть наши правоохранители покажут эти западные ценности!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Nick Ch
   45 / 826
сегодня в 15:12
Закон, требующий "согласовать" митинг, вообще-то противоречит Конституции и здравому смыслу. Меньше смотрите киселевщину
Митинг на Уолл-Стрит тоже был таким-скажи это своим кумирам б... из США о гуманности!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил GooSe25
   45 / 826
сегодня в 15:11
Конечно, власть начинает очень сильно боятся массового скопления людей. Лучше бы уровень жизни поднимали, а не налоги с пенсионным возрастом. Бестолочи.. и футбол не пришлось бы переносить. «Настоятельно рекомендуют» они ....
Бояться кого кучки из 10 тыс человек?!!!Давно на Эхе то сидишь?!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Nick Ch
   45 / 826
сегодня в 15:10
Закон, требующий "согласовать" митинг, вообще-то противоречит Конституции и здравому смыслу. Меньше смотрите киселевщину
)))))))смешно слушать))))))))))))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Van Vanovich
   176 / 826
сегодня в 15:03
Не думают, а заняты работой,
чтобы прокормить себя и семью,
а на митинги уходит время, деньги
и отчасти здоровье. Вот и причина.
GooSe25
GooSe25
   323 / 826
сегодня в 14:57
Конечно, власть начинает очень сильно боятся массового скопления людей. Лучше бы уровень жизни поднимали, а не налоги с пенсионным возрастом. Бестолочи.. и футбол не пришлось бы переносить. «Настоятельно рекомендуют» они ....
Nick Ch
Nick Ch
   773 / 826
сегодня в 14:53
Это они боятся, чтобы фаны не присоединились к митингующим: это посложнее будет уже, чем женщин бить дубинками.
Кошк 47
Кошк 47
   307 / 826
сегодня в 14:50
Пора уже запретить все эти митинги!
Nick Ch
Nick Ch ответил Ген Геныч
   773 / 826
сегодня в 14:50
Закон, требующий "согласовать" митинг, вообще-то противоречит Конституции и здравому смыслу.
Меньше смотрите киселевщину
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   246 / 826
сегодня в 14:40
Ага, сибирь сожгли, дальний восток смыло, а они Соловьева слушают что у них только США враг)))
Van Vanovich
Van Vanovich
   396 / 826
сегодня в 14:27
я смотрю, судя по местным комментаторам в России тоже много "зомби" которые думают, что все в стране замечательно)
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   44 / 826
сегодня в 14:18
Все через одно место.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Роман Устов
   45 / 826
сегодня в 14:15
Ну такая бы даже в мужском чемпе не затерялась бы))))Ван Бастен в юбке !
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Юрниекс
   45 / 826
сегодня в 14:15
Да пошли они нахер..Сегодня митинг,завтра гей- парад захотят провести.. Или разогнать их на 66, или выделить место, где бы они никому не мешали.
Эти шествия служат только одной цели-провоцировать силовиков любыми методами,а потом бежать на Эхо,Медузу,Дождь и жалобно блееть,что их обижают ну и естественнно жаловаться США ))))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Юрниекс
   45 / 826
сегодня в 14:12
Да пошли они нахер..Сегодня митинг,завтра гей- парад захотят провести.. Или разогнать их на 66, или выделить место, где бы они никому не мешали.
Так им его постоянно выделают,но они не хотят там миинговать,им подавай центр Москвы !!!!!!Парадокс в том,что власти Москвы им постоянно выделяют на их шествия территории и не запрещают это шествие,а эти дауны отказываются от этих мест и идут по центру Москвы,а это уже несанкционированное шествие(митинг)!!!!!
Юрниекс
Юрниекс
   269 / 826
сегодня в 14:09
Да пошли они нахер..Сегодня митинг,завтра гей- парад захотят провести.. Или разогнать их на 66, или выделить место, где бы они никому не мешали.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   45 / 826
сегодня в 14:05
А что не существует мирных гражданских шествий, с минимальной поддержкой силовиков? А тут футбол отменяют. Вдумайся
Так и то шествие было мирным и ОМОН сопроваждал ,пока кто то не начал швырять газовые шашки и не прорывать оцепление!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   45 / 826
сегодня в 14:03
А что не существует мирных гражданских шествий, с минимальной поддержкой силовиков? А тут футбол отменяют. Вдумайся
Ну правильно!!!!!!!!!До этого не было таких инцендентов!!!!Раньше было спокойно,задерживали немного т.к не было газовых шашек и ОМОН брал только буйных!!!!!!Сейчас же после этого случая,ясное дело что будет точно также,а может вообще кто нибудь из этих бакланов пневматику или травмачи принесут!!!!То уж тогда придется всю эту толпу паковать.Это тебе б.... не стадион,где сб стадиона может вычеслить нарушителя по камерам,Это б... толпа народа и ты хрен выявишь в реальном времени кто что бросил!!!!!Придется идти и забирать всю толпу,отсюда и людей много надо!!!!!!!!!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Ген Геныч
   107 / 826
сегодня в 13:58
Ты видел хоть раз митинги без сопровождения силовиков?Приведи мне пример хоть один и любую страну мира,где такое возможно!!!
А что не существует мирных гражданских шествий, с минимальной поддержкой силовиков? А тут футбол отменяют. Вдумайся
Союзник противников
Союзник противников
   65 / 826
сегодня в 13:58
Митинг прихлопнуть,матч начать вовремя,в назначенный день.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил NAZAR 007
   45 / 826
сегодня в 13:57
В Африке ) В сопровождении слонов )))
Ну если только там)))
Морозовский
Морозовский
   6 / 826
сегодня в 13:56
Митинг отмените или перенесите! Так скоро митинги вообще футбол отменят! Я в интернете читал, что у россиян скопилось много лишнего бабла в подушках! Живём сытно, чё митинговать-то?! Или по поводу покупок зулусских в "Зенити" народ хочет высказать своё ФЭ?! 🐦
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   45 / 826
сегодня в 13:56
Как по мне то пускай бы себе горланили митингующие, мало ли не адекватов на свете. Нормальные люди на дурачков внимание не обращают. А володька боится и созывает полицию, омон, потому что погряз в лжи, грязных под коверных играх, тотальной коррупции,
Ну о чем еще говорить,если они первые запустили газ в ОМОН а потом естественно за это отгребли!!!!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ген Геныч
   176 / 826
сегодня в 13:56
Ты видел хоть раз митинги без сопровождения силовиков?Приведи мне пример хоть один и любую страну мира,где такое возможно!!!
В Африке ) В сопровождении слонов )))
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   45 / 826
сегодня в 13:54
Как по мне то пускай бы себе горланили митингующие, мало ли не адекватов на свете. Нормальные люди на дурачков внимание не обращают. А володька боится и созывает полицию, омон, потому что погряз в лжи, грязных под коверных играх, тотальной коррупции,
Ты видел хоть раз митинги без сопровождения силовиков?Приведи мне пример хоть один и любую страну мира,где такое возможно!!!
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