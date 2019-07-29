Матч «Краснодар» - «Рубин» был перенесен по инициативе «быков»

В пресс-службе РФС сообщили, что «Краснодар» стал инициатором переноса начала матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» с 16:30 на 19:00. Встреча состоится 10 августа на стадионе «Краснодара».

В связи с обращением «Краснодара» и в соответствии с пунктами 6.4.1 и 6.5 регламента Российской Премьер-Лиги, матч 5-го тура между «Краснодаром» и «Рубином» перенесен на 19:00 мск.