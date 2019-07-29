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Матч «Краснодар» - «Рубин» был перенесен по инициативе «быков»

сегодня, 14:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин10.08.2019 в 16:30 Не начался

В пресс-службе РФС сообщили, что «Краснодар» стал инициатором переноса начала матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» с 16:30 на 19:00. Встреча состоится 10 августа на стадионе «Краснодара».

В связи с обращением «Краснодара» и в соответствии с пунктами 6.4.1 и 6.5 регламента Российской Премьер-Лиги, матч 5-го тура между «Краснодаром» и «Рубином» перенесен на 19:00 мск.

Пункт 6.4.1 дает возможность перенести ближайший матч чемпионата в связи с участием в отборочной стадии еврокубков. Пункт 6.5 учитывает возможность того, что в день матча за час до изначально назначенного времени, в 15:30 мск, температура может быть выше разрешенных регламентом РПЛ 35 градусов тепла.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   59 / 805
сегодня в 15:30
Правильно подстраховались,с погодой всё может быть.
Казанский
Казанский ответил dino-hsv
   60 / 805
сегодня в 15:28
ну в краснодар и правда холода не придут, как подсказывают синоптики. там печь будет как в европе
Не знаю как там с синоптиками(самая халявная профессия,т.к. никогда не угадывают и их за это наказать нельзя,потому что ПРИРОДА НЕ ПРЕДСКАЗУЕМА),но если я заказал столик в ресторане на 19.00,то перенос ужина на 21.00 меня не устраивает по причине того,что повара немного пьяные и погода не вдохновляет на кулинарные подвиги...
nikoladolgov
nikoladolgov
   162 / 805
сегодня в 15:18
А при чем здесь Еврокубки ?
Тогда надо переносить на пораньше, а не позже .
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 805
сегодня в 15:17
Что скажет Валера по этому поводу?
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 805
сегодня в 15:14
В РПЛ не знали, что Краснодар в Еврокубках участвует.
dino-hsv
dino-hsv ответил Казанский
   151 / 805
сегодня в 15:01
Пункт 6.5 учитывает возможность того, что в день матча за час до изначально назначенного времени, в 15:30 мск, температура может быть выше разрешенных регламентом РПЛ 35 градусов тепла. ------------------------ Т.е. по всей территории России синоптики на следующей неделе обещают похолодание и только Галицкий спрогнозировал в отдельно взятой области жару ))
ну в краснодар и правда холода не придут, как подсказывают синоптики. там печь будет как в европе
Казанский
Казанский
   60 / 805
сегодня в 14:51
Пункт 6.5 учитывает возможность того, что в день матча за час до изначально назначенного времени, в 15:30 мск, температура может быть выше разрешенных регламентом РПЛ 35 градусов тепла.
------------------------
Т.е. по всей территории России синоптики на следующей неделе обещают похолодание и только Галицкий спрогнозировал в отдельно взятой области жару ))
Don trambon
Don trambon
   70 / 805
сегодня в 14:45
админресурс подключает Галицкий, небось с федуном пообщался(((9
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