Матч «Краснодар» - «Рубин» был перенесен по инициативе «быков»

В пресс-службе РФС сообщили, что «Краснодар» стал инициатором переноса начала матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» с 16:30 на 19:00. Встреча состоится 10 августа на стадионе «Краснодара».
В связи с обращением «Краснодара» и в соответствии с пунктами 6.4.1 и 6.5 регламента Российской Премьер-Лиги, матч 5-го тура между «Краснодаром» и «Рубином» перенесен на 19:00 мск.
Пункт 6.4.1 дает возможность перенести ближайший матч чемпионата в связи с участием в отборочной стадии еврокубков. Пункт 6.5 учитывает возможность того, что в день матча за час до изначально назначенного времени, в 15:30 мск, температура может быть выше разрешенных регламентом РПЛ 35 градусов тепла.
Тогда надо переносить на пораньше, а не позже .
Тогда надо переносить на пораньше, а не позже .
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Т.е. по всей территории России синоптики на следующей неделе обещают похолодание и только Галицкий спрогнозировал в отдельно взятой области жару ))
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Т.е. по всей территории России синоптики на следующей неделе обещают похолодание и только Галицкий спрогнозировал в отдельно взятой области жару ))