«Арсенал» поставил рекорд. Ищут нового Санчеса

вчера, 16:00

У Эмери теперь трио уроженцев Франции в атаке, клуб не поскупился. «Соккер.ру» оценивает новичка и его перспективы, ведь ставка любопытная.

Лондонцы держат курс Венгера?

Формально не вся тройка атаки из французских футболистов, ведь двое выступают за африканские сборные. Но Обамеянг родился в Европе и является гражданином не только Габона. Ляказетт - игрок сборной Дешама, пусть и не чемпион мира. И Николя Пепе тоже родился во Франции, играл только в тамошних клубах, хотя пошел к ивуарийцам в сборную.

С одной стороны, отсутствие у этой тройки медалей в составе команды Франции времен Дешама объясняет нынешний статус «Арсенала» - к ним не идут Мбаппе и Гризманн, как шли Анри и Вильтор раньше. И одновременно африканские паспорта не влияют на класс исполнителей. Речь о тех, кого воспитали во французских клубах. По статусу это не покупки чемпионов мира, а по классу игроков – сильные трансферы. И дорогущие.

«Канониры» снова обновили рекорд?

Долгое время самым дорогим трансфером «Арсенала» был Хосе Антонио Рейес, за которого «Севилья» получила 20 млн евро много лет назад. Но теперь погибший испанец на 15-й строчке в списке самых дорогих новичков. Ведь Ляказетт уже побил рекорд Озила. За хавбека «Реала» отдали 47 млн евро, а форвард «Лиона» обошелся через четыре года в 53 миллиона.

Приехал Обамеянг за 64 млн евро и заиграл. А контракт Пепе стоит 78.5 млн евро, из которых 22 млн «Лилль» получит авансом. У Эмери вырисовывается франкоговорящая атака, где каждый может играть в оттяжке. Ляказетт в глубине поля или по центру, а Обамеянг и Пепе – на флангах. Будут меняться местами, а хорошие друзья Александр и Пьер-Эмерик явно ждут новичка. Первыми сообщили о трансфере, когда в сториез использовали празднование Пепе – приложили ладони ко лбам, вглядываясь вдаль.

Почему цена трансфер так взлетела?

Боятся упустить появление стабильного результативного игрока атаки. Каждый мнит себя первооткрывателем, все хотят заполучить если не Мбаппе – только Килиан забил в Лиге 1 больше, чем Пепе в прошлом сезоне, то хотя бы Салаха. Вот только для аналогии с переходом Мохамеда из «Ромы» в «Ливерпуль» у Николя слишком высокий ценник. «Доги» сумели раскрутить «Арсенал» из-за конкуренции на рынке.

ПСЖ присматривался – не очень активно, у них полно других вариантов и денег хватает, а вот «Наполи» вправду интересовался нетипичным форвардом, что подтвердил Анчелотти. Почему Пепе - неординарный снайпер? Если посмотреть на карту перемещений и ударов Пепе, то увидите, что это результативный нападающий в штрафной. 21 из 22 голов в Лиге 1 забил из пределов вратарского прямоугольника. А по позиции тут игрок правого фланга, вернее, полуфланга.

Новички вернут клуб в Лигу чемпионов?

Себальос может стать человеком, который изменит игру «канониров» в центре поля. Судя по его форме на молодежном Евро-2019, Дани очень хочет оказаться в команде, где можно руководить игрой. Например, в стиле Сеска, Артеты или Касорлы. И «Арсенал» для него подходит не только потому, что футбол у лондонцев атакующий, или команду возглавляет испанский Гарри Поттер – у Эмери смена имиджа, новые круглые очки.

Круглые счастливые глаза сделают фанаты «канониров», если этот состав зацепится за четвертое место, но именно сейчас лучший шанс для атаки. Сульшер в МЮ и Лэмпард в «Челси» - молодые тренеры, которым нужно время, «Тоттенхэм» очень мощный, но может оказаться в финальной тройке. То есть еще одно место в Лигу чемпионов поделят между собой МЮ и два лондонских клуба, если «Лестер» и «Эвертон» не вмешаются. Себальос и Пепе – интересные новички.

Пепе точно заиграет в «Арсенале»?

Николя – переоцененный футболист, когда говорим о ценнике. За 24-летнего парня, который по классу не подошел в юности для приглашения в сборную Франции, отдали сумасшедшие деньги. Провел пока один сильный сезон – на что многие способны, не только топовые игроки. Кроме того, «Лилль» играл дерзко, в Лиге 1 им оставляли много свободного пространства, чего не будет в Англии.

Эмери сможет формировать атаку из Обамеянга, Ляказетта и Пепе – это если первый не уходит в МЮ , что теоретически возможно. Однако Пепе в прошлом сезоне просто реализовал созданные шансы в составе вице-чемпионов Франции, ничего более. Крутая игра, но не феноменальная. Ему будет сложнее под давлением АПЛ , и хотя вырос – с 13 голов и 4 ассистов подскочил к 22 мячам и 11 голевым передачам, когда за человека платят под 80 млн евро, то ждут прорыва.

Николя сможет стать новым Санчесом?

Можно вспомнить, что «Лилль» подарил АПЛ Азара. Но Пепе старше, не такой самостоятельный в игре, даже в сборной не показал ничего на КАН-2019. Фактически «Арсенал» подписывает Мареза, который чаще в чужой штрафной. В «Сити» Рияд не играл так, как в лучших матчах за «Лестер», и здесь можем увидеть аналогичную картину. А Заха не перешел в «Арсенал», хотя обстрелян в АПЛ , поэтому берут Пепе. Состав Эмери не стал хуже – нет критических потерь за последние годы, но и Николя не похож на нового Анри.

Ему бы для начала стать новым Анелька. Риск пролета мимо ЛЧ высокий, ведь конкуренты невероятно мощные, «канониры» не умеют удивлять на длительной дистанции, а взяли Себальоса, который не смог заиграть в «Реале» - хотя талантливый. Но Пепе всего два года назад играл за «Анжер» и забивал тогда 3 мяча за чемпионат. Остается надеяться, что аналитики и селекционеры хорошо изучили Николя, его характер, достали необходимые данные о функциональной готовности и знают, как внедрить его в схему «Арсенала».

В «Лилле» Пепе стягивал на себя все – навесы, пенальти, выходы на ворота. В «Арсенале» ему надо сыграться с Обамеянгом и Ляказеттом, делиться моментами, чувствовать напарников. Причем если ставить всю тройку сразу, то надо думать, хватит ли сил Джаки и Торрейры для качественного прессинга? В идеальном случае получите второго Санчеса разлива 2017 года – не центрального форварда с высокой результативностью и большим количеством голевых передач.