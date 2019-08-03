Кононов против Хохлова: розыгрыш отставки

вчера, 18:00

Обыграть соперника тактически, раскусить морально – задача для успешного тренера. «Соккер.ру» предвкушает определяющую дуэль.

Все сложилось шикарно для сторонних зрителей и непросто для фанатов клубов и самих команд. У Кононова сегодня дерби против «Динамо», а потом «Тун», «Ахмат», «Тун» и второе дерби – против ЦСКА .

У Хохлова, если останется на посту, после «Спартака» серия, которую врагам не желают. «Динамо» ждут «Зенит» и «Локомотив» дома. Три теста на амбиции подряд! А у Олега Георгиевича целых четыре, хотя оценивать будут скорее по двум дерби.

И поскольку «Спартак» в силу резких, как неудача после встречи с плохой уличной едой, перестановок сам себя боится, давайте оценим тренерско-тактические интриги, ведь и у «Динамо» достаточно перестановок в составе.

Кто сможет лучше гнуть свою линию?

Тактически «Спартак» старта сезона это «4-2-3-1», так что уход Фернандо и Луиса Адриано вряд ли изменит саму схему. У «Динамо» та же расстановка – два центральных, три атакующих, один форвард. Соседи были бы похожи еще сильнее, играй «красно-белые» лучше.

Проблема в том, что Кардозу, Панченко, Жоаозиньо и Шейдаев выдавали удачные отрезки, а Бакаев, Джано, Понсе и Мирзов, пусть последний и сыграл пока двадцать пять минут, не порадовали Кононова. Да и нет пока четкой четверки в атаке, как и нового плеймейкера – ждут Тиля.

Учитывая, что «Динамо» пытается работать дерзко – больше ударов, чем у соседей, то можно предположить, что получится такая игра по рисунку, как в прошлом матче против «Урала». Тем более, даже по владению у них в среднем меньше 50 %, а у «Спартака» бестолковые 56.7. Хохлов может отдать мяч Кононову со злым умыслом.

Каборе и Юсупов переиграют Зобнина?

Гулиев пытался притвориться плеймейкером в стиле Еременко из «Ростова» - не получилось, хотя видимость активности создавал. Теперь Аяз важнее в опорной зоне, где точно не будет Фернандо – уже играет за клуб старших китайских братьев.

В центре поля суть матча? Селюк точно пытался всучить Каборе «Спартаку» - очевидно, что мог выбить больше денег, но Шарля забрали «динамовцы». Вовремя, ведь Соу не в лучших отношениях с Хохловым, а Юсупов не чистый разрушитель, как и Зобнин. Но их драка крайне важна!

Учтите, что Фернандо это 81 пас за матч, Зобнин – 46, Гулиев – 35. У «Динамо» руководит игрой некто Каборе – 65 передач за игру, а Юсупов работает в стиле коллег из «Спартака» - всего 35 передач. Получаем проблему для Кононова, он лишился диспетчера. В матче, где соперник играет вертикально, это важная деталь.

У соседей проблемы на флангах защиты?

Кто заявит, что Паршивлюк, Плиев, Рассказов и Айртон однозначные герои старта сезона, тот явно пропустил первые матчи «Динамо» и «Спартака». Не всегда работают плохо, но Хохлов подключил Рауша и Морозова, а Кононов планировал использовать ветерана Ещенко до травмы, ведь шикарно сыграть другие латерали не сумели.

При этом вся четверка крайних беков, независимо от имен, может работать лучше. А поскольку речь о дерби – Айртон проснется, не встанет столбом, когда надо двигаться. С учетом, что при желании тренеры наводнят составы чистыми фланговыми игроками атаки, в том числе речь о новых именах, зоны в защите растут в цене, как и ошибки на краях поля.

Стартовых туров мало, чтобы сочинить полную картину мира, но 38 % атак «Спартака» через левый фланг. А у «Динамо» вообще классическая игра краями – 40 % через зону Плиева-Рауша, а 34 % - через фланг Паршивлюка-Морозова. Команды стараются быстро выйти из обороны, и если того же Рассказова уничтожат на фланге – «Спартак» пропустит через его зону.

У «Спартака» выявили слабое место?

И чем больше перестановок – тем вылечить эту болезнь сложнее. «Сочи», «Ростов» и «Тамбов». Что объединяет два клуба из ФНЛ и боевитую команду лучшего тренера июля в РПЛ ? Умение и желание вести борьбу. Что объединяет «Арсенал», «Рубин» и «Урал»? Аналогичный ответ. Московские соседи встретили настоящих бойцов.

И что мы видим? Хохлов настроил «Динамо» на 22 отбора за матч и по 12 перехватов, а у «Спартака» лишь 12 отборов и 10 перехватов. Разным временем с мячом такую большую разницу не объяснить, отрыв колоссальный. У «Динамо» лучше работал прессинг в стартовых турах, а «Спартак» бездарно возвращал себе мяч, за что и поплатился.

Вспомните матчи против «Сочи» и «Тамбова» - новички не боялись фаворита. Впрочем, все соперники Кононова действовали так, как «Динамо» в лучших эпизодах поединка против «Урала» - резко выходили в атаку, используя вертикальный пас, чтобы потом сделать прострел. Когда нет прессинга, стоит удивляться, что Максименко вдвое чаще вступал в игру, чем Шунин?

«Спартак» заметно хуже, чем «Динамо»?

Нет ощущения, что «бело-голубые» настолько явные фавориты, как думают многие. Хотя бы потому, что тактически похожие, что всегда сложно. И «Спартак» прижат к стенке, чем опасен. Футболистам, может, и плевать на судьбу тренера Кононова, но ведь люди гордые, в дерби сыграют как минимум для себя. Слить тренера можно и позже – поводов хватит.

С другой стороны, если рисовать графики, то «Динамо» медленно набирало – реализовали в кои веки моменты, хотя и раньше их создавали, а «Спартак» застрял в болоте. Не борется, не радует командной работой, потеряли ключевого игрока центра поля, не успели наиграть новичков, хотя Шюррле должны бросать в бой, независимо от степени готовности немца.

У «Динамо» тоже есть и будут перестановки, но обратите внимание на разницу в качестве моментов. «Спартак» - 15-я, предпоследняя команда РПЛ по качеству подходов соперников, с ними середняки делали, что хотели. А Хохлов сыграл против «Урала» и «Рубина» - команд из первой пятерки на старте, но «Динамо» на высоком шестом месте по допущенным моментам.

По сумме атакующих порывов банда Хохлова вообще третья после «Зенита» и «Краснодара», а «Спартак» всего на 12 месте. Как видите, и тактически, и функционально, и морально стартовые позиции Хохлова не хуже, чем у Кононова. Другое дело, что это дерби, так что факты перед матчем важны для понимания игры соперников, но не мешают допускать победу эмоций.

Возможна ли сегодня отставка тренера?

Если «Спартак» проиграет в одни ворота – Кононов уйдет. Если будет ничья или поражение без унижения, то могут оставить, ведь «Тун» близко. Стоит сначала отыскать нового тренера, а потом увольнять действующего, пусть и нелюбимого толпой.

По Хохлову та же история, только кредит доверия от руководства больше. Достойное поражение простят, тем более, впереди сложный отрезок и матчи против фаворитов. Но вода камень точит, и если одна из команд сегодня провалится – наставник поплатится, ведь оба на «испытательном сроке».

Клубы вкладывают деньги и хотят видеть результат. Вряд ли фанаты учтут, что в дерби можем увидеть буквально десяток человек, пришедших летом - или новички, или вернулись из аренд, как Джано или Бакаев. Но публика нетерпеливая, ставки высоки. Безобразная игра «Спартака» утомила болельщиков, изначально настроенных скептически.

У «Динамо» проклевывается футбол, но никак не вылупится, что превращает матч в особенный для их тренера. Любой неверный ход скажется. Хохлову, например, надо выбрать правильную тройку под нападающим, и объяснить Шимански, что он в прошлых турах делал неверно. А Кононов, если план «А» не сработает, должен удивить грамотными перестановками.

Объективно команда Жоаозиньо, Шунина, Шунича и Каборе симпатичнее на старте, но «Спартаку» нечего оправдываться продажами, ведь соперники пока не были самыми сложными – средний уровень оппонентов Хохлова выше будет. А игры у «Спартака» нет совершенно, хотя за тактику «4-2-3-1» держатся свято.

«Красно-белые» банальные, и хотя сегодня могут выжать результат на характере, главное, чтобы все было справедливо. Пусть победит схема, тактика, стратегия, индивидуальное мастерство, но никакого влияния арбитров или роковых случайностей вопреки логике матча. Хохлов и Кононов должны то, на что наработали.

А если вдруг оба приятно удивят в ближайшие месяцы и останутся на посту до конца сезона – тоже отличный сценарий, ведь наставники его получат благодаря игре в футбол. Сегодня встречаются соседи в таблице, у команд по четыре пункта, поэтому желаем обеим сторонам отыскать смелость и сыграть на победу.

Прелесть ситуации в том, что новые «Спартак» и «Динамо» точно будут. У первых с учетом Тиля и нового опорника шесть новичков, у вторых – восемь, но ждут еще одного форварда. Другими словами, на дерби жизнь не заканчивается. Но есть и плохая сторона – не исключено, что нынешние главные тренеры не подходят этим новым командам и клубным амбициям.