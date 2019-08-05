От 50 и дороже. 10 самых дорогих защитников

вчера, 20:00

Харри Магуайр установил трансферный рекорд среди защитников. «Соккер.ру» шокирует читателей ценникам самых дорогостоящих игроков обороны в истории футбола.

Еще буквально десять лет назад самым дорогим защитником планеты считался Дани Алвеш, который вообще-то не только защитник и за которого «Барселона» заплатила 35.5 миллионов евро. Если говорить о центрбеках долгое время лидерство удерживал 30-миллионный Пепе, купленный «Реалом» у «Порту». Чтобы попасть в десятку самых дорогих защитников в истории футбола сейчас, нужно стоить как минимум 50 миллионов евро.

10 место. Эдер Милитао (Бразилия) — 50 млн евро

Трансфер: из «Порту» в «Реал» в 2019 году.

Первый, но не последний трансфер этого лета в «горячей десятке защитников». Всего лишь год назад «Порту» выкупил трансфер Эдера у «Сан-Паулу» за 7 миллионов евро, а «Реал» раскошелился на все 50. Хороший бизнес для «драконов», но оправданная ли это трата для «Королевского клуба»? Если Эдер проявит себя, как Пепе, который в 2007-м был куплен «Мадридом» у того же «Порту» за 30 миллионов евро, чтобы 10 лет верой и правдой служить «сливочным», то это будет большая удача.

9 место. Кайл Уокер (Англия) — 52.7 млн евро

Трансфер: из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» в 2017 году.

Тот, кто смотрел вчерашний матч за Суперкубок Англии, знает, как Кайл Уокер отработал часть затрат на свой трансфер: спасение защитника сборной Англии в концовке основного времени помогло «Манчестер Сити» выиграть трофей. Кайл определенно пришелся ко двору «горожанам», за два предыдущих сезон он провел 100 матчей в составе команды Гвардиолы и рассчитывать, что новая кампания получится еще успешнее. Начало положено знатное.

Still can't get over Kyle Walker's goal line clearance.

Congrats Man City pic.twitter.com/KRsW6vQzgJ — Trend Amplifier || RT & I'd Followback (@queeninghere) 4 августа 2019 г.

8 место. Аарон Ван-Биссака (Англия) — 55 млн евро

Трансфер: из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году.

Может быть, вы еще даже не видели ни одного матча с участием этого парня, а, между тем, МЮ уже заплатил за него 55 миллионов евро. Англичанин с конголезскими корнями переехал на «Олд Траффорд» после всего лишь одного мощного сезона в составе «Кристал Пэлас». С его помощью Оле Гуннар Сульшер рассчитывает закрыть позицию правого защитника. Таким образом, в десятке самых дорогих защитников всех времени и народов на данную минуту два новичка «красных дьяволов», купленных этим летом.

7 место. Джон Стоунз (Англия) — 55.6 млн евро

Трансфер: из «Эвертона» в «Манчестер Сити» в 2016 году.

Если взглянуть на этот рейтинг, можно подумать, что англичане — лучшие защитники на планете. Это не совсем так, просто английские клубы любят переплачивать за английских игроков. Стоунз был нужен Гвардиоле, Хосеп обещал, что Джон вырастет в особенного защитника, но я бы не сказал, что процесс формирования Стоунза за эти три года завершен.

6 место. Бенджамен Менди (Франция) — 57.5 млн евро

Трансфер: из «Монако» в «Манчестер Сити» в 2017 году.

Если лучшие матчи Стоунза все еще впереди, то Менди надежд Гвардиолы не оправдал, по крайней мере, в два первых года в Манчестере. Вечно травмированный француз сыграл за «горожан» всего лишь 22 матча, а на позиции левого защитника с удовольствием играет Александр Зинченко, чей трансфер из «Уфы» обошелся «Ман Сити» в 2 миллиона евро. Дорогой — не всегда лучший.

5 место. Эмерик Ляпорт (Франция) — 65 млн евро

Трансфер: из «Атлетика» в «Манчестер Сити» в 2018 году.

Дорогие защитники стали фетишем «Манчестер Сити» при Гвардиоле. У Ляпорта до переезда в Англию не было ни одного трофея в карьере, а после полутора сезона на «Этихаде» у него уже шесть командных титулов. В кампании 2018/19 Эмерик стал незаменимым защитником в схемах Гвардиолы.

4 место. Лукас Эрнандес (Франция) — 80 млн евро

Трансфер: из «Атлетико» в «Баварию» в 2019 году.

Французскую диаспору дополняет Лукас или Люка, если говорить на французский манер, Эрнандес, который в это трансферное окно сменил «Атлетико» на «Баварию». Новичок мюнхенцев может сыграть слева в защите или в центре, прошлым летом он играл в основе сборной Франции на победном чемпионате мира.

3 место. Вирджил ван Дейк (Нидерланды) — 84.65 млн евро

Трансфер: из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в 2018 году.

Ключевой трансфер в современной истории «Ливерпуля», полтора года Вирджил был самым дорогим защитником в истории футбола, но этим летом его опередили два коллеги. Впрочем, ван Дейк из-за этого точно переживать не станет, ему интересны новые победы с «Ливерпулем», кроме того, в этом год голландец может выиграть «Золотой мяч».

2 место. Матийс де Лигт (Нидерланды) — 85.5 млн евро

Трансфер: из «Аякса» в «Ювентус» в 2019 году.

В топ-3 два голландца! После яркого сезона «Аякса» было ясно, что Матийс не задержится в Амстердаме, правда, ждали его в Барселоне и Париже, но талантливый центральный защитник перебрался в «Ювентус», где будет играть рядом с кумиром детства — Криштиану Роналду.

1 место. Харри Магуайр (Англия) — 87 млн евро

Трансфер: из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019 году.

10 лет назад «Манчестер Юнайтед» почти за такую же сумму продал Криштиану Роналду в «Реал», а теперь покупает защитника Харри Магуайра из «Лестера». Это красноречивое свидетельство того, как изменился футбольный мир за эти годы. Да здравствует новый самый дорогой защитник в истории футбола! Интересно, как долго Харри продержится на вершине?