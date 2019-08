От 50 и дороже. 10 самых дорогих защитников

Харри Магуайр установил трансферный рекорд среди защитников. «Соккер.ру» шокирует читателей ценникам самых дорогостоящих игроков обороны в истории футбола.

Еще буквально десять лет назад самым дорогим защитником планеты считался Дани Алвеш, который вообще-то не только защитник и за которого «Барселона» заплатила 35.5 миллионов евро. Если говорить о центрбеках долгое время лидерство удерживал 30-миллионный Пепе, купленный «Реалом» у «Порту». Чтобы попасть в десятку самых дорогих защитников в истории футбола сейчас, нужно стоить как минимум 50 миллионов евро.

10 место. Эдер Милитао (Бразилия) — 50 млн евро

Трансфер: из «Порту» в «Реал» в 2019 году.

Первый, но не последний трансфер этого лета в «горячей десятке защитников». Всего лишь год назад «Порту» выкупил трансфер Эдера у «Сан-Паулу» за 7 миллионов евро, а «Реал» раскошелился на все 50. Хороший бизнес для «драконов», но оправданная ли это трата для «Королевского клуба»? Если Эдер проявит себя, как Пепе, который в 2007-м был куплен «Мадридом» у того же «Порту» за 30 миллионов евро, чтобы 10 лет верой и правдой служить «сливочным», то это будет большая удача.

9 место. Кайл Уокер (Англия) — 52.7 млн евро

Трансфер: из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити» в 2017 году.

Тот, кто смотрел вчерашний матч за Суперкубок Англии, знает, как Кайл Уокер отработал часть затрат на свой трансфер: спасение защитника сборной Англии в концовке основного времени помогло «Манчестер Сити» выиграть трофей. Кайл определенно пришелся ко двору «горожанам», за два предыдущих сезон он провел 100 матчей в составе команды Гвардиолы и рассчитывать, что новая кампания получится еще успешнее. Начало положено знатное.

Still can't get over Kyle Walker's goal line clearance.

Congrats Man City pic.twitter.com/KRsW6vQzgJ