Комличенко: «„Млада Болеслав“ в Лиге Европы останавливаться не собирается»

Российский нападающий «Млада Болеслав» прокомментировал победу его команды над «Ордабасы» (3:2) в ответном поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Футболист забил по голу в каждом из матчей.

Получилась очень непростая игра, погода внесла свои коррективы. Всё-таки не часто играешь в «+40». Выиграли мы по делу. Имели ряд хороших моментов, половину из которых реализовали. Сейчас в команде все довольны, хорошие эмоции. В то же время останавливаться не собираемся. Загадывать ничего не будем, но постараемся пройти как можно дальше.

Впрочем, пока о Лиге Европы нам нужно забыть. Прилетев в Чехию, сразу переключились на чемпионат и начинаем готовиться к ближайшей игре, которая у нас в воскресенье.