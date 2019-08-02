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Комличенко: «„Млада Болеслав“ в Лиге Европы останавливаться не собирается»

сегодня, 10:34
ОрдабасыЛоготип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)2 : 3Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада БолеславМатч завершен

Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал победу его команды над «Ордабасы» (3:2) в ответном поединке 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Футболист забил по голу в каждом из матчей.

Получилась очень непростая игра, погода внесла свои коррективы. Всё-таки не часто играешь в «+40». Выиграли мы по делу. Имели ряд хороших моментов, половину из которых реализовали. Сейчас в команде все довольны, хорошие эмоции. В то же время останавливаться не собираемся. Загадывать ничего не будем, но постараемся пройти как можно дальше.

Впрочем, пока о Лиге Европы нам нужно забыть. Прилетев в Чехию, сразу переключились на чемпионат и начинаем готовиться к ближайшей игре, которая у нас в воскресенье.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 843
сегодня в 11:30
Удачи.
beefs
beefs
   99 / 843
сегодня в 11:30
Так держать, успехов в дальнейшем...
ДСА
ДСА
   279 / 843
сегодня в 10:49
Когда есть такой забивной форвард - все возможно.
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