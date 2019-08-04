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Руни хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:30

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед» после завершения игровой карьеры и войти в тренерский штаб Оле-Гуннара Сульшера. Об этом рассказал источник из окружения игрока.

Уэйн смотрит в будущее и хочет остаться в игре. Он также желает быть рядом с семьей и выбирает то, что будет лучше для жены и его сыновей.

Так что работа в «Юнайтед» будет наилучшим вариантом. Уэйн хочет однажды стать тренером. Ему хочется стать частью того, что строит Оле.

Ранее сообщалось, что Руни намерен вернуться в Англию ради жены

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