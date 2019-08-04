Руни хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед» после завершения игровой карьеры и войти в тренерский штаб Оле-Гуннара Сульшера. Об этом рассказал источник из окружения игрока.

Уэйн смотрит в будущее и хочет остаться в игре. Он также желает быть рядом с семьей и выбирает то, что будет лучше для жены и его сыновей.

Так что работа в «Юнайтед» будет наилучшим вариантом. Уэйн хочет однажды стать тренером. Ему хочется стать частью того, что строит Оле.