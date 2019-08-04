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Ван Дейк впервые за полтора года позволил себя обыграть

сегодня, 20:56
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился после серии пенальти

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк впервые с марта 2018 года был обыгран при помощи дриблинга.

Случилось это в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Пройти голландца удалось бразильскому нападающему «горожан» Габриэлу Жезусу.

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y6uBaHTo
y6uBaHTo ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 21:25
Дал обыграть, не дал обыграть, какая разница?? Ван дейк официально проиграл пять трофеев за год! Пяяяяяять!!!!!!! Какой нафиг золотой мяч ему???? Если бы не сумасшедшие сейвы Алиссона Беккера в ответке с барсой то Вани дейку не видать было ЛЧ как ушей своих. Какой недалёкий ляпнул что то и все давай повторять за ним. Ван дейк проиграл очередной трофей но он заслужил ЗМ))) 😂😂 Почему он заслужил ЗМ??? Потому что проиграл 5 турниров и выиграл ЛЧ где не был лучшим игроком и не сделал что то невероятное.
Ну и что, что проиграл? Даже если б не выиграл ЛЧ, на данный момент - он лучший ЦЗ в мире. И это на столько весомо, что перекрывает все достижения форвардов, которые меряются голами всяким Осасунам, Алавесам или Спалам, Эмполи или Генгамам, Аяччо. Что будет через полгода, неизвестно, но в сию минуту ВВД заслуживает ЗМ, даже больше чем Модрич в 2018.
Neymar 10
Neymar 10
   232 / 838
сегодня в 21:23
подумаешь ... ВанДырк все равно я думаю будет в тройке номинантов на ЗМ , но не выйграет его .
Тео Джонс
Тео Джонс
   276 / 838
сегодня в 21:11
И не раз причем, в этом матче обо76ся он жестко в паре с Гомесом)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   412 / 838
сегодня в 21:11
Дал обыграть, не дал обыграть, какая разница??
Ван дейк официально проиграл пять трофеев за год! Пяяяяяять!!!!!!!
Какой нафиг золотой мяч ему????
Если бы не сумасшедшие сейвы Алиссона Беккера в ответке с барсой то Вани дейку не видать было ЛЧ как ушей своих.
Какой недалёкий ляпнул что то и все давай повторять за ним. Ван дейк проиграл очередной трофей но он заслужил ЗМ))) 😂😂
Почему он заслужил ЗМ???
Потому что проиграл 5 турниров и выиграл ЛЧ где не был лучшим игроком и не сделал что то невероятное.
Galaxy real way
Galaxy real way
   819 / 838
сегодня в 21:10
Защитник он конечно топовый, в Реал бы его.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 838
сегодня в 21:09
Я бы его обвел на изи во дворе после полторашки пенного
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Zlatan35
   412 / 838
сегодня в 21:06
Бывает). ван Дейк-топ. Главный претендент на Золотой мяч, заслуживает больше всех.
Ахахахахах тебе сколько лет?? Только честно!
Zlatan35
Zlatan35
   69 / 838
сегодня в 21:00
Бывает). ван Дейк-топ. Главный претендент на Золотой мяч, заслуживает больше всех.
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