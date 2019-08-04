Ван Дейк впервые за полтора года позволил себя обыграть

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк впервые с марта 2018 года был обыгран при помощи дриблинга.
Случилось это в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Пройти голландца удалось бразильскому нападающему «горожан» Габриэлу Жезусу.
|Ливерпуль1 : 1Манчестер Сити
|Закончился после серии пенальти
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк впервые с марта 2018 года был обыгран при помощи дриблинга.
Случилось это в матче за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». Пройти голландца удалось бразильскому нападающему «горожан» Габриэлу Жезусу.
Ван дейк официально проиграл пять трофеев за год! Пяяяяяять!!!!!!!
Какой нафиг золотой мяч ему????
Если бы не сумасшедшие сейвы Алиссона Беккера в ответке с барсой то Вани дейку не видать было ЛЧ как ушей своих.
Какой недалёкий ляпнул что то и все давай повторять за ним. Ван дейк проиграл очередной трофей но он заслужил ЗМ))) 😂😂
Почему он заслужил ЗМ???
Потому что проиграл 5 турниров и выиграл ЛЧ где не был лучшим игроком и не сделал что то невероятное.
Ван дейк официально проиграл пять трофеев за год! Пяяяяяять!!!!!!!
Какой нафиг золотой мяч ему????
Если бы не сумасшедшие сейвы Алиссона Беккера в ответке с барсой то Вани дейку не видать было ЛЧ как ушей своих.
Какой недалёкий ляпнул что то и все давай повторять за ним. Ван дейк проиграл очередной трофей но он заслужил ЗМ))) 😂😂
Почему он заслужил ЗМ???
Потому что проиграл 5 турниров и выиграл ЛЧ где не был лучшим игроком и не сделал что то невероятное.