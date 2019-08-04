Великан для «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:25

Бьют рекорд «Ливерпуля», а «Соккер.ру» пытается понять, стоило ли платить столько за стокилограммового защитника?

Магуайр не дороже, чем был Роналду

«Реал» десять лет назад выкупил за 85 млн фунтов у МЮ контракт молодого Криштиану Роналду. Португалец позже забьет за «сливочных» больше голов, чем сыграет матчей и четыре раза возьмет ЛЧ . Сейчас «Манчестер Юнайтед» платит 85 млн фунтов, если верить самым авторитетным изданиям Англии, чтобы получить 26-летнего центрального защитника для игры в Лиге Европы.

Но не забывайте об инфляции, когда проводите такие параллели. 85 миллионов фунтов 2009 года в современных деньгах «растут в цене», это уже свыше 105 млн. Еще два года назад провели корректировку рекордных трансферных сумм в АПЛ с учетом экономических колебаний. В итоге оказалось, что Рио Фердинанд, когда переходил в «Манчестер Юнайтед» из «Лидса», обошелся в 136 млн фунтов в современных деньгах.

Вот где мировой рекорд для центрального защитника? Только если вникать в нюансы, ведь куда чаще оценивают сами ценники без пересчета с учетом инфляции. В таком случае ван Дейк оказывается после нового трансфера вторым по цене оборонцем в истории футбола. Харри Магуайр выходит на первое место, ведь за голландца «Ливерпуль» заплатил «всего» 76 млн фунтов, а вот британец оказывается на девять миллионов дороже с учетом бонусов.

А чтобы эта история приобрела трагикомичность, описывающую «мастерство» менеджеров МЮ , просто добавим один факт. В 2013 году некто Дэвид Мойес предлагал отдать 4 миллиона фунтов за юного защитника Харри Магуайра, но его идею высмеяли – посчитали, что слишком дорого. Что же, спустя шесть лет заплатят в двадцать раз больше.

«Плитоголовый» со вторым именем

На самом деле Магуайра зовут Джейкоб, но все вокруг с детства называли его вторым именем - Харри. Видать, считали первое слишком вычурным, слишком модным. Парень всегда выделялся ростом еще в школе, а учителя отмечали, что ребенок рос башковитым. Легко давалась учеба, а благодаря габаритам всегда участвовал в различных спортивных соревнованиях – от регби до футбола.

Джейкоб мог стать предпринимателем или бухгалтером, но поскольку вместе с двумя братьями мечтал именно о футболе, то не удивительно, что все уроженцы Шеффилда оказались теперь профессиональными игроками. Братишки играют намного хуже, на низком уровне, а Харри пошел вверх. Дебютировал за «Шеффилд Юнайтед» очень рано – в 2011 году, но уже тогда его выделяли.

Перешел из опорной зоны в центр защиты, прогрессировал, попал в «Халл Сити», где пересекался с тем же Робертсоном – защитником «Ливерпуля». «Тигры» прокачали парня, затем был «Лестер» и вызов в сборную Англии. Если на Евро-2016 защитник ездил с друзьями как болельщик, то уже через два года в России играл в основе команды Саутгейта и шутливо подписывал фотографию со своей девушкой: «Попроси соседей выбросить мусор, Англия не едет домой».

Магуайра полюбили фанаты, ведь предложили изобразить его на надувном единороге на 50 фунтах. Но подобную честь не заслужил. Как и полагается «Трем львам», они сначала умудрились вылететь от Хорватии в полуфинале, а потом уступили Бельгии в матче за третье место. Но первый для британцев полуфинал с 1990 года на чемпионате мира Магуайр отпраздновал душевно, ведь спустя девять месяцев, в начале апреля, его девушка и невеста Ферн родила защитнику дочурку – Лилли Сейнт.

Будем надеяться, что малышка пошла в мать, а не в отца, ведь Джейми Варди не случайно придумал для Харри прозвище – «Плитоголовый». У новичка МЮ вправду огромная голова и широкое лицо. Да и сам крупный, весит 100 килограммов, как огромный вратарь. Из-за габаритов смешно двигается, грации в его действиях нет, но массой многих может испугать.

Магуайр не играет на уровне ван Дейка

Фанаты «Манчестер Юнайтед» из-за искренней любви к «Ливерпулю» сейчас используют табличку, где сравниваются отдельные показатели в игре Харри и Вирджила, чтобы поставить между ними знак равенства и объяснить сумасшедшую сумму трансфера. И болельщики великого клуба ошибаются.

Во-первых, «Лестер» не «Ливерпуль», а у ван Дейка в АПЛ вообще посредственная личная статистика – не очень часто вступает в игру, что не мешает ему быть реальным претендентом на «Золотой мяч», выиграть ЛЧ и оказаться в финале Лиги Наций, куда Англия не прошла. Во-вторых, никто не оспаривает мастерство Магуайра – рослый, мощный и сильный центрбек.

Оспаривают вероятность, что Харри сможет так сильно повлиять на «Манчестер Юнайтед», как ван Дейк уже повлиял на «Ливерпуль». Но в пользу голландца отработал Клопп – опытный тренер с большими финалами, приход Алиссона помог, как и наличие поставленной игры в атаке через Салаха, Мане и Фирмино. А бедняга Магуайр приехал в клуб, где вратаря приковали золотой цепью в штанге, и куда не пошли ни Кулибали, ни Варан.

«Манчестер Юнайтед» в таком состоянии, что один, пускай и неприлично дорогой защитник, вряд ли сделает их претендентами на титул чемпионов Англии. Даже если Эшли Янг будет капитаном со скамейки, Ван-Биссака сыграет феноменально, Погба останется и будет показывать максимум, а не как обычно, то Магуайру не светит успех ван Дейка, поскольку «Ливерпуль» не МЮ , а МЮ – не «Ливерпуль».

А если уйти от сравнений, то в «Лестере» Харри аккуратно делился мячом, не лез в каждую драку – по отборам и перехватам держался скромно. Зато был предпоследним рубежом, ведь часто выносил мяч от ворот. И дальний пас отдать может, что тоже пригодится на новом месте, как и умение «перевисеть» соперников в воздухе у чужих ворот – от Харри будут ждать голов.

Харри, как все звезды МЮ – заложник

Заложник ситуации, которую создали без его участия руками владельцев и Вудворда. А во всем остальном, если забыть о переплате, речь о прекрасном трансфере. «Челси», МС , «Ливерпуль», «Тоттенхэм», не говоря об «Арсенале», не отказались бы от Магуайра, поскольку он не старый и адаптированный к британскому футболу защитник. Правда, без серьезного опыта в еврокубках. Хотя МЮ не в ЛЧ , а ЛЕ новичок осилит. Жизнь у Де Хеа налаживается – Магуайр и Ван-Биссака являются усилением обороны.

Одновременно стоит отметить, что у МЮ могут быть проблемы в атаке, если план с Рэшфордом в центре без альтернативы не сработает, а Лукаку успеет улететь в Италию, куда давно мечтает отбыть. Рассказы о Манджукиче это хорошо – Дибала сорвался, поскольку владельцы его имиджевых прав подали в суд, но Сульшер - это не Фергюсон, чтобы покупка самого дорогого защитника в истории – как когда-то был Фердинанд, означала возвращение в финалы Лиги чемпионов и получение трофеев в АПЛ .

Но это не вина Магуайра, хотя изъяны у него тоже есть. Харри какой-то слишком добродушный для классического образа выдающегося центрального защитника из АПЛ , которые обычно более суровые в игре, как Видич, Фердинанд, Кэмпбелл или Терри, и явно не самый быстрый в мире футбола. В МЮ не обязательно покупают лидера и ведущего в паре, как ван Дейк в «Ливерпуле». Опасный момент в карьере защитника: люди видят 85 млн фунтов на ценнике и потребуют феноменальный футбол.