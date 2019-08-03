Самый дорогой футболист в истории «Спартака»

вчера, 15:15

В трансферные сети «красно-белых» попался необычный новичок. «Соккер.ру» рассказывает о дерзком футболисте, планирующем снять проклятие.

Новичок, похожий на легенду

Что отличало Рауля и Индзаги от многих других выдающихся нападающих? Естественность голевого чутья. Природой дано шестое чувство. Кому-то приходится включать дикую скорость, чтобы забить – как Мбаппе, например, хотя Килиан тоже понимает правила выбора позиции, как понимал их бразилец Роналдо двадцать лет назад.

Месси нужны напарники для голевой комбинации, важно выиграть миг для удара. Роналду умеет бежать быстро, бить сильно и прыгать высоко. Но есть такие футболисты, что визуально не прикладывают серьезные усилия, но с феноменальной легкостью оказываются именно там, где будет мяч в штрафной площади соперника.

Гуус Тиль – один из такой породы. Двенадцать мячей забил 21-летний капитан АЗ в прошлом сезоне в Эре, причем все голы были разными по точкам встречи с мячом, но очень легкими по исполнению. Работал как «стервятник» - классическая футбольная позиция, которая лучше описывает форвардов, чем хавбеков.

Молодой голландец – атакующий полузащитник, а хорошая новость в том, что Гуус напоминает в чужой штрафной Томаса Мюллера. У немца в юности получалось быть неуклюже-беспощадным. Тиль худой парень, смело работает правой ногой, подбирает ее под себя при ударе характерно, как Томас лет девять назад.

Можно провести еще одну параллель, но сразу оговоримся – Тиль как футболист намного ниже классом, чем тот, с кем его можно сравнить именно по выбору позиции. Речь о Егоре Титове. У легенды «Спартака» был заметно сильнее удар с двух ног, Ильич выше и крепче. Но когда говорим конкретно о чутье, то плеймейкеры похожи.

Не худшее сравнение, хотя нужно понимать, что у самого Титова в «Спартаке» Кононова могло не получиться, как у Широкова и Еременко раньше – опытных футболистов с призами «Игрок сезона в РПЛ ». А Тиля может спасти молодость, ему будет проще подстроиться.

Сын оценщика конфликтов

Родился в Замбии, поскольку его отец-голландец работал в программе по развитию, оценивал конфликтные проекты. Не обязательно речь о военном или «солдате удачи», но старший Тиль до сих пор катается в Африку – был в Мозамбике, например. И мать участвует в волонтерских программах, раз может улететь на полгода из дому.

Следовательно, дети-погодки самостоятельные. Стоит отметить смелость родителей Тиля. Воспитывать крошечных детей – три сына и дочь, мотаясь в страны третьего мира, не каждый белокожий европеец решится. С другой стороны, Гууса с детства учили, что помогать людям важнее, чем жить во имя денег и эгоизма. И он эту мысль много раз повторял в интервью.

Так что себе купит на зарплату в «Спартаке» крутые кроссовки и кеды – личный фетиш, но о других не забудет. Африку плохо помнит, но бедность видел. Денег у семьи волонтеров, видать, сначала было немного, поэтому после возвращения на родину поселились в амстердамском квартале для иммигрантов.

Гуус родился недалеко от арены «Аякса», но в детстве не играл настолько круто, чтобы оказаться в великом клубе. Зато получал школу жизни. Как шутит: «Я был единственным белым на районе, кто играл наравне с остальными». В неблагополучном районе, вроде Бейлмера, всякое можно увидеть, хотя Гуус в каждом интервью повторяет: «Дома нормально».

Но когда снимали сюжет в его родных местах, то над головой пролетел полицейский вертолет, а вдалеке слышалась стрельба – в гараже за углом, как сообщили позже полицейские. Но что показательно – семья Тиля до сих пор живет в своем районе Амстердама. Родители вообще футбол не очень любят, их смущает пафос и роскошь в жизни игроков.

Поэтому Гууса заставляли хорошо учиться. Проходил в университет по оценкам, изучая экономику, но когда начало получаться в АЗ , то отписался от курсов. Зато мог не раз бросить спорт, поскольку валялся на диване и прибавлять в физике не желал. Но тренеры убедили, что пора заняться собой. Довольно быстро хавбек стал лидером АЗ , дебютировал за сборную и получил капитанскую повязку.

«Спартак» готовится к новой эпохе

Многострадальный чемпион мира Шюррле – последние годы в футболе у него были кошмарными, заслужил команду, где в него поверят и все получится. Авансы Джордану Ларссону не на пустом месте. «Спартак» провел аналогию с кумиром новичка, а сам швед согласился, чтобы его в России называли на английский, а не на шведский манер.

Но Тиль, который в дороге – есть фото из самолета, в этой тройке самый интересный футболист. У него есть легкость, которую нельзя натренировать. Пугает, что есть штрихи игры Пашалича и Еременко, которых «Спартак» не смог сделать собственными козырями на годы, но голландец другой. И забивает, и отдает передачи – 4 ассиста в прошлом сезоне Эре.

Новичок «Спартака» даже мяч отбирает – в прошлом сезоне здорово прибавил в прессинге. Есть ли подвох? Секрет еще предстоит раскрыть. Почему в 21 год капитан АЗ со смешным по европейским меркам ценником не оказался в «Лестере» или «Эвертоне», а подписывается «Спартаком»? Вряд ли кто-то в топ-5 до сих пор боится связываться с худощавыми ребятами.

Но у активности «Спартака» может быть объяснение без подключения голландских скелетов в шкафах. Если сумма перехода Гууса с бонусами вырастает с 15 до 18 млн евро, то это немало за парня с одной игрой в составе сборной Нидерландов. Другими словами, АЗ решил продать капитана, устроил аукцион и «Спартак» предложил больше всех, попутно поставив новый клубный рекорд.

АЗ отдает игроков тем, кто больше платит, а в результате ни Янссен в «Тоттенхэме» не заиграл, а теперь оказался в Мексике, ни у Джаханбакша в «Брайтоне» сразу ничего не получилось. Но Тиль моложе и уехал не в АПЛ . Но откуда у Федуна желание ставить рекорды? Учтите встречу руководства с фанатами. Говорят, до празднования столетия клуб сменит владельца.

Круг инвесторов при такой крупной сделке тесный, фамилии Авен и Усманов будут звучать не раз. Если через пару лет «Спартак» должен достаться в руки другому миллиардеру, то нужен перспективный состав и хороший имидж. Например, уже можно похвалить за первые перемены в подаче – тему Майкла Джордана подключили для представления Ларссона.

Поскольку шведу 22 года, Тилю будет столько же в декабре, а Понсе того же возраста, то вектор понятен. Собирают состав, который не стыдно продавать как команду в новые руки. Также Цорн анонсировал нового центрального хавбека – Норманн недостаточно разрушительный, могут найти кого-то более агрессивного на позицию Фернандо в пару к Зобнину.

А Гуус Тиль остро нужен в атаке. Проблема диспетчера не решалась годами, у десятка футболистов не получилось – это прямо «проклятие». Вообще, сработают трансферы или нет – вопрос к главному тренеру, скорее к будущему, чем нынешнему. Но если оценивать строго перспективы новичков, то когда набираешь команду 22-летних, то все очевидно.

Тиль после прохождения медосмотра и подписания контракта станет самым дорогим новичком в истории «Спартака». Ответственность и одновременно намек, что в клубе поняли – в скучную команду инвестор не придет. Нынешний спонсор мечтает хотя бы немножко отбить вложенные деньги, а поэтому в составе появляется находчивый голландец.

Если заиграет, то сможет вырасти в цене и уехать в топ-5, ведь спортивной наглости Гуусу не занимать. Как и неординарности, ведь Тиль – футболист с легко узнаваемой и сложно читаемой соперниками манерой. Настолько необычных игроков в «Спартаке» давно не было.