Хроническая болезнь и мистический Зе Луиш

вчера, 23:30

«Краснодар» не лучшим образом играл против «Порту», но ничья была близко, пока «быки» по дурной привычке пропустили на последних минутах. «Соккер.ру» - о дебюте в ЛЧ .

Нервозность и брак

Недаром перед игрой столько говорили об отсутствии у «Краснодара» лигочемпионского опыта, это действительно важная штука, которую нельзя натренировать. Вот у «Порту» нет никаких проблем, даже если меняется состав, совокупный опыт не убывают. И здесь имеются в виду не только футболисты, но и тренерский штаб, технические работники — всю люди, с которыми непосредственные участники матча находятся в тесном контакте. А теперь представьте, какие эмоции клокотали в «Краснодаре» накануне дебюта в Лиге чемпионов! В такие моменты нетерпеливое ожидание пробегает морозом по коже и сменяется самокопанием и сомнениями («А может быть надо было сделать вот так, а не вот так?»), радость от грядущего праздника сопровождается высоким давлением и небывалой ответственностью.

В общем, сложилось полное ощущение, что «Краснодар» перегорел эмоционально, что отложило огромный отпечаток на всю игру. Особенно заметны трясущиеся коленки были в дебюте, который остался за «Порту», а Мусса Марега уже на 12-й минуте должен был выводить «драконов» вперед: сенегальский форвард вывалился на рандеву с Сафоновым, бил в дальний угол, но промахнулся на счастье «Краснодара». Впоследствии «быки» взяли себя в руки, но невынужденные оставались их спутниками до конца матча, просто стали встречаться несколько реже: кто-то из футболистов пришел в себя по ходу игры, а кто-то так и не избавился от тремора. Например, Руслана Камболова взбодрила желтая карточка, а его напарник по центру поля Вильена чередовал успешные действия с откровенными ляпами.

Отсутствие баланса в атаке

А еще у «Краснодара» совсем не пошла игра в атаке. Решение выпустить с первых минут Маркуса Берга, очевидно, ошибочное, потому что швед на протяжении всего часа, который он провел на поле, был отрезан от команды. На самом деле, вообще есть большие сомнения, что Берг впишется в игру «Краснодара», это форвард крайне зависимый, прямолинейный, совсем не под стиль «быков». И уж тем более не в матче с «Порту» - может быть, для взлома «автобусов» в РПЛ Маркус еще сгодится, как нападающий-функция, но против Пепе и Маркано он смотрелся жалко. Конечно, можно говорить, что Берга плохо «кормили» передачами, но ведь и он дал мало движения атаке своей команды, заменивший его Ари заметно обострил игру. Русский бразилец не уступает по части борьбы, но он может и в оттяжке сыграть, и функции плеймейкера на себя взять, если того требует игровая ситуация.

Впрочем, не только и не столько Берг был главной проблемой «Краснодара». Его выход себя не оправдал, но разве сыграли, как следует, те, чей выход в основе не был сюрпризом? Реми Кабелья пока ищет себя в схемах «Краснодара», против «Порту» быки, к слову, играли 4-2-3-1, во многом из-за француза приходится отказываться от традиционной расстановки 4-3-3. Намли, действовавший слева, пришел в себя одним из первых и несколько раз обострил игру во второй половине первого тайма, однако после перерыва пропал с радаров и был заменен. Вандерсон провел на поле весь матч. И весь матч бразилец путался в ногах, терял мячи и принимал ошибочные решения. Так, мог вывести Кабелью на ударную позицию во втором тайме, но затянул с передачей и дождался, пока партнера поймали в офсайдную ловушку.

Летние встречи с Зе Луишем - «похороны» для «Краснодара»

Тут попахивает мистикой. «Краснодару» лучше не встречаться с Зе Луишем во второй половине лета, четвертый год подряд это приносит «быкам» разочарование. Во-первых, команды Зе Луиша никогда не проигрывали «Краснодару», после сегодняшнего матча статистика такова: 7 побед и 2 ничьи. Во-вторых, сам форвард из Кабо-Верде в составе «Спартака» пять раз поражал ворота «Краснодара». На этот раз не забил, но сыграл важнейшую роль в победе «Порту».

Почти август (26 июля) 2015 года. «Спартак» выигрывает 1:0 у «Краснодара» (гол забил Мовсисян), Зе Луиш сыграл последние полчаса и ловко снимал мячи после угловых у ворот «Спартака».

Почти август (31 июля) 2016 года. В начале своего чемпионского сезона (4-й тур) «Спартак» выиграл у «Краснодара» 2:0, оба мяча забил Зе Луиш.

Август 2017 года. «Спартак» снова выиграл 2:0, а Зе Луиш заработал оба стандарта — пенальти и штрафной, с которых забили голы Квинси Промес и Фернандо.

Август 2018 года. Зе Луиш на 88-й минуте забил после углового и принес «Спартаку» выездную победу в матче с «Краснодаром» - 1:0.

Август 2019 года. Зе Луиш вышел на замену и на 88-й минуте заработал штрафной, с которого «Порту» забил победный мяч «Краснодару».

Совпадение? Конечно. Но какое удивительное!

Перспективы перед ответной игрой

Не питаю иллюзий по поводу продолжения «Краснодаром» борьбы в Лиге чемпионов. Если перед сегодняшним матчем шансы были 70% на 30% в пользу «Порту», то теперь соотношение еще более пугающее — 90% на 10%. И «быкам» некого винить в этом, кроме самих себя. Есть объективные трудности: потеря ряда лидеров, неустоявшиеся игровые связи, отсутствие главного тренера на мостике. Однако налицо и ошибки во время подготовки: и тактические — выход Берга, и в разрезе психологии — ментальная готовность команды к старту в Лиге чемпионов оказалась не на должном уровне.

Отсюда и нервозность, и неспособность показать фирменный футбол. Есть и другие нюансы. Лично меня покоробила фраза формально главного тренера Сергея Матвеева перед игрой, когда он комментировал выход Берга: мол, мы мыслим стратегически, впереди много матчей, на игре с «Порту» жизнь не заканчивается. По факту все верно, но кощунственно в день дебюта клуба в Лиге чемпионов приберегать лучшие силы и думать о светлом завтра. Футбол обожает щелкать по носу таких «стратегов», в чем мы очередной раз убедились.