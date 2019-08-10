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Черчесов в «Спартаке». Глупость или гениальный ход?

вчера, 23:30

Потенциальный владелец «красно-белых» указывал на ошибки в управлении клубом, а «Соккер.ру» допускает, что готовят еще одну.

Последний официальный матч «Спартака» и киевского «Динамо» состоялся в столице Украины в конце августа 2008 года. На стадионе имени Лобановского команда уже не Черчесова получила счет 4:1, зеркальное отражение результата первого матча – победа украинцев 1:4 в Москве, после которой Станислава Саламовича отстранили от работы.

Через двенадцать лет официальные матчи в Лиге чемпионов между старыми врагами исключены, но тренером «Спартака» снова может стать постаревший Черчесов, у которого за десятилетие после провала с родным клубом есть ровно два ощутимых успеха – чемпионство в Польше с «Легией» и четвертьфинал ЧМ-18.

Но сразу две поправки. Варшавский клуб выиграл пять из семи последних чемпионатов Польши, а сборная России после домашнего турнира, где реально светил полуфинал – вот что было бы сказочным успехом, не смогла выйти в высший дивизион Лиги Наций. Не сказать, что Черчесов раз и навсегда перевел сборную в список главных команд зоны УЕФА или себя в списки лучших в мире.

При этом именно в него вцепился Федун как в тренера на будущее – накануне столетия и передачи «Спартака» в добрые руки нового владельца.

Черчесов в «Спартаке». Почему прекрасная идея?

1. Хуже Кононова работать сложно. Спорный аргумент, но справедливый. Очевидно, что Олег Георгиевич каким-то чудом может провести успешный сезон в «Спартаке» Шюррле и Тиля, но не благодаря тренерским талантам. Не попал он в колею, не убедил толпу, а в этом случае это важно, как и умение рулить сложным коллективом. Обновлений много, футбол придет, но Черчесов вряд ли сработает хуже.

2. Авторитарного тренера давно не было. А что, если «Спартаку» вправду не хватает дисциплины? Понабирали родственников и знакомых в структуру клуба, ошибок – выше крыши, селекция – полный Педро Роша. Черчесов на антитезисе может оказаться правильным вариантом. От Карпина и Эмери до Карреры и Кононова – все были не настолько жесткими. А Якин - скучный тренер. Станислав Саламович веселее.

3. Работать придется с другим «Спартаком». Каррере не дали право менять состав так сильно, как делают это сейчас. Но Цорну выделили деньги, он продает и покупает. Буквально несколько недель назад справедливо отмечали, что один Шюррле – как  мертвому припарка. Но если до прихода Черчесова будет совсем другой состав и ему самому выделят деньги – шансы выплыть выше, чем с Глушаковым и Комбаровым.

4. Руководство доверяет Черчесову. Федун общается с тренером сборной, ведь сидят рядом на матчах «Спартака» - былые обиды забыты, и поскольку статус Станислава Саламовича вырос настолько, что в правительстве вежливо попросили «красно-белых» подождать окончания Евро-2020, чтобы грешным делом никого не разозлить, отобрав у сборной главного тренера. У вас может быть своя оценка Черчесова, но для российских миллиардеров он тот, кому лично звонит глава РФ.

5. Идеальных вариантов не существует. Возвращение Карреры может скорее подставить Массимо – в случае провала Федун бросит в спину о «сбитом летчике» и «я же вам говорил», Бердыев, похоже, исключен, и не совсем его формат работы – любит клубы, где больше хитрого кочевого порядка. Получается, что Черчесов хорош как тренер «Спартака», поскольку Клопп и Гвардиола не рвутся, как Симеоне или Аллегри с Моуриньо. У Черчесова хотя бы личная мотивация железная.

Черчесов в «Спартаке». Почему ужасная затея?

1. Незакрытый гештальт. В прошлый раз тренер ушел с позором – 8:2 от киевлян в те времена равноценны разве что 8:2 в одном отдельно взятом матче против «Зенита». Счет 5:2 еще можно пережить, как помните, но там был позор, причем тренер активно участвовал – например, отлучая лидеров. Прошло много лет, но Черчесов не идет в «Спартак» на повышение, а марширует мстить прошлому. А это чаще всего ведет к неудаче.  

2. Черчесов – погонщик. Не педагог. Праздник на ЧМ-18 был крутым для России, но это счастье на один раз. Если суммировать работу до и после турнира, то в тренере не увидите мудрого учителя. Черчесов мотивирует, орет, имеет на все ценное мнение. Подкорректировал подход, но сам не изменился. И если начнет отстранять от тренировок «спартаковцев» и «учить жизни» молодых, то все завершится скоро и бесславно.

3. Наставник без своих идей. Где была бы сборная, не вернись по приказу свыше в команду Игнашевич? Или Дзюба не поехал бы в Тулу – в атаке играл на ЧМ Смолов. А без Черышева где были бы? Черчесову везло, хотя всю дорогу в сборной копирует наработки клубов и выжимает максимум из личностей, подготовленных до и для него. В клубах нужно работать иначе, а Черчесов быть гибким не умеет. Тактически в сборной есть люди, которые предлагают идеи, и в «Спартак» они с тренером перейдут, но команда России не пример атакующей команды.  

4. Сложный характер тренера. Черчесов может быть не таким, как ему удобно, когда все получается. Но в «Спартаке» ни у кого не получалось все со времен Романцева. И у Станислава Саламовича не получится. А в критические моменты Черчесов это самовлюбленный, высокомерный, наглый, с довольно неуместными ремарками и шутками бывший вратарь, который считает себя невероятным. «Спартак» не готов к такому наставнику, как не был готов 11 лет назад.

5. Разница клубов и сборных. Черчесов подходит сборной, ведь не факт, что с любым другим человеком увидели лучшие результаты. Все неплохо – могут выйти на Евро-2020, но переговоры наставника со «Спартаком» не только мешают команде, ведь отвлекают, но и подчеркивают, что клуб – не сборная. Количество проблем в «Спартаке» на порядок больше, чем в команде Дзюбы, Фернандеса и Черышева. Начиная с того, что конкуренты мощнее. В группе Евро одна Бельгия, а в РПЛ «красно-белые» 4-5 по силе. Пока, ведь есть еще «Динамо» с деньгами.

Мнение читателей. Хотите увидеть Черчесова в «Спартаке»?

Прийти должен летом 2020. Но стоит ли затевать массовые перестановки, тратить деньги на интересных новичков, перестраиваться клуб – полно сокращений и увольнений, много новых людей, чтобы поручить новый проект потенциально другого владельца тренеру Черчесову? На клубном уровне у него никаких серьезных успехов, и хотя глупо отрицать – в сборной превзошел ожидания, «Спартаку» мало быть командой второго эшелона.

А ни один свой клуб Станислав Саламович на самую вершину не поднял, ведь «Легию» лишь удержал на высоте, а «Динамо» вывел в Лигу Европы, но не более. Большие сомнения, что такой странный клуб, как «Спартак», заметно прибавит с таким жестким наставником. Тем более, кто гарантировал сборной успех на Евро-2020? А если случится провал, то какой смысл целый год ждать именно этого тренера? У «Спартака» всегда сто идей, но все указывает на решение довериться Черчесову. Если наставник вырос – получится терпимо, хотя вряд ли с чемпионством, если нет, то новый владелец начнет с назначения тренера.

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Все комментарии
Т34
Т34
   128 / 865
сегодня в 11:40
Бред автора, который он высосал из пальца на основе каких-то догадок разных мутных источников и выдаёт за действительность.
Багров-брат
Багров-брат
   94 / 865
сегодня в 11:07
Вознесённый волной ЧМ2018, Саламыч теперь самый топовый в России тренер. Ему уже и делать ничего не надо...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил Bastardo
   94 / 865
сегодня в 11:06
Тренер медийно-подкрученный после чм, но для атакующего футбола это плохой вариант. Спартаку этот тренер не нужен.
Кого бы ещё интересовало мнение болельщиков...(((
mugik1973
mugik1973 ответил Красно Синий воин
   125 / 865
сегодня в 10:44
По твоим словам игорьку нужно звезду героя давать. А тогда чем наградить игорька за 43 игры?
Сп62
Сп62
   135 / 865
сегодня в 10:41
Старшина а Армии, это его призвание. После Черчеса у команд, как правило, долгое психологическое восстановление.
злой зануда
злой зануда
   506 / 865
сегодня в 10:33
Спартак - это будущее Зенита.

Высшие клубы (не топ клубы) погрязли в кумовстве. Спартак - как вся наша страна: народ смеется над бездарными действиями, фанаты - как силовики клуб защищают, и горстка надеющихся болельщиков еще во что-то верят, по инерции.

Зенит ждет тоже самое. ЦСКА уже подвинули. Так, пусть резвятся ребята.

Белое пятно - Краснодар.

Локо - еще одна.. Ладно, не буду, ато опять забанят за правду. Админы это любят.
Sаshа
Sаshа
   303 / 865
сегодня в 10:18
Вратарь не может быть хорошим тренером ни в сборной, ни в клубе
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил mugik1973
   155 / 865
сегодня в 10:00
А Игорёк лично принимал участие в победе над сборной Испании и выхода нашей сборной в 1/4 финала чемпионата мира!)))

А теперь вспомни в каком позоре принимал участие Селихов и Максименко, если память подведёт я напомню.
leopit
leopit
   388 / 865
сегодня в 09:53
Там и так команда переполнена-вспомним Безбородова,Мешкова ,Карасёва и ЗВЕЗДУ Спартака-Кухуяна!
1asss
1asss
   555 / 865
сегодня в 09:36
    Bastardo
    Bastardo
       310 / 865
    сегодня в 09:06
    Тренер медийно-подкрученный после чм, но для атакующего футбола это плохой вариант. Спартаку этот тренер не нужен.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       223 / 865
    сегодня в 08:48
    Ни один аналитик не может предугадать кого Спартак пригласит, кого уволит
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       76 / 865
    сегодня в 07:41
    Цитата: "Большие сомнения, что такой странный клуб, как «Спартак», заметно прибавит с таким жестким наставником."
    И на х... все это надо было так долго и подробно выше излагать?
    МапС
    МапС
       112 / 865
    сегодня в 07:15
    Самовлюбленный, высокомерный, наглый. Я бы добавил исчо - злопамятный. Не нужен он Спартаку! Тем более влюблён в иуду Дзюбу.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Красно Синий воин
       125 / 865
    сегодня в 07:05
    А игорек в каком позоре принемал участие?
    МКС
    МКС
       19 / 865
    сегодня в 06:48
    Даже обсуждать нечего

    Что паралельного читать

    Что Багрова
    yasukuni
    yasukuni
       352 / 865
    сегодня в 06:21
      МапС
      МапС ответил Tostao
         112 / 865
      сегодня в 05:58
      "И если начнет отстранять от тренировок «спартаковцев» и «учить жизни» молодых..." Тем же самым он и в "Динамо" занимался:
      Классно!
      Со вчерашней победой тебя над Лучом, дружище!
      Sаshа
      Sаshа
         303 / 865
      сегодня в 05:48
      После Кононова в Спартаке даже Черчесов тренер неплохой))
      Баба Яга против
      Баба Яга против
         454 / 865
      сегодня в 03:54
      Газаева тренером в Спартак!
      А вось и будет как с Аланией...
      zim289
      zim289
         457 / 865
      сегодня в 03:20
      С ним Спартак будет занимать те же места в чемпионате России, что сборная РФ на последнем ЧМ)
      Caniggia
      Caniggia
         47 / 865
      сегодня в 01:27
      Главное чтобы этот тупой, упёртый индюк свалил из сборной!
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         50 / 865
      сегодня в 01:08
      Не актуально и не своевременно. Ну и топорно слегка.
      Коля58
      Коля58
         450 / 865
      сегодня в 01:05
      Мы не против! Все-равно с кем Спартак уйдет в ФНЛ )
      Tostao
      Tostao
         56 / 865
      сегодня в 01:00
      "Черчесов это самовлюбленный, высокомерный, наглый... который считает себя невероятным."
      Tostao
      Tostao
         56 / 865
      сегодня в 00:55
      "И если начнет отстранять от тренировок «спартаковцев» и «учить жизни» молодых..." Тем же самым он и в "Динамо" занимался:
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответил Юрниекс
         155 / 865
      сегодня в 00:40
      И 0/0/1:18, Черчесов лично принимал в этом участие, в качестве вратаря.
      Tostao
      Tostao
         56 / 865
      сегодня в 00:35
      Совмещать две должности - путь в никуда. И там и там будет провал, давно и сто раз доказано.
      Армейская душа
      Армейская душа
         96 / 865
      сегодня в 00:20
      Давай Федун - не упусти Черчесова, топ-тренер для спартака! )))
      Дима Головашич
      Дима Головашич
         111 / 865
      вчера в 23:44
      Черчеров в Спартке это заведомо плохая идея.
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