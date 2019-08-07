«Никто не поверит, что „Спартак“ сыграл вничью с ЦСКА». Газзаев, жги!

Газзаев — неоднозначная фигура. Известный нападающий и успешный тренер, ставший функционером и депутатом без эпитетов. Слово Валерию Георгиевичу в его 65-й день рождения!
Комментарий после победы над «Спартаком» (при Газзаеве «Спартак» почти 8 лет не мог выиграть у ЦСКА): «Сегодня ЦСКА показал футбол очень хорошего уровня. Единственное упущение — несколько раз позволили соперникам подойти к нашей штрафной».
О работе итальянского арбитра Массимо Ди Сантиса на дерби ЦСКА - «Спартак»: «Ему бы в России надо вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним гении! Впрочем, сегодня ведь первое апреля, и никто всё равно не поверит, что „Спартак“ сыграл вничью с ЦСКА».
О другом арбитре, французе Лоране Дюамеле, который тоже судил московское дерби в РПЛ: «Команды показали спектакль, а судья выглядел настоящим клоуном. Видимо, этого арбитра специально выписали из-за границы веселить Россию. Наши судьи по сравнению с ним просто ангелы».
Рождение афоризма: «В первом тайме на поле в форме ЦСКА вышли академики с тросточками, а во втором тайме я уже увидел профессиональных футболистов».
Анекдот от Газзаева о «виртуально»: «Кроха-сын к отцу пришел, и спросила кроха: что означает слово „виртуально“? Отец посоветовал: „Иди к маме и старшему брату, спроси у них, отдались бы они за две тысячи долларов?“. Малыш спросил. Оба ответили утвердительно. Младший доложил об этом отцу. Тот сделал вывод: „Вот видишь, сынок, виртуально мы с тобой разбогатели на четыре тысячи баксов, а реально мама твоя — проститутка, а братец — педераст“».
Самые яркие эмоции за спортивную карьеру: «Главная положительная эмоция — конечно же, победа в Кубке УЕФА. Высшее достижение нашего футбола за всю его историю – такую радость каждой клеткой тела чувствуешь. А отрицательная… Любой проигрыш – душевное потрясение для меня. Но и такие эмоции нужны. Жизнь без гаммы разных чувств мертва».
О необходимости расширения РПЛ: «Однозначно считаю, что Премьер-Лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчёркиваю – российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. Нужно вовлечь в систему профессионального футбола все регионы Российской Федерации. Давно говорю о том, что мы должны находиться в едином европейском календаре и соответствовать в том числе рекомендациям УЕФА, в которых сказано, что европейские чемпионаты в идеале должны иметь не меньше 18 и не больше 20 участников. В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион. А у нас всё время пытаются изобрести велосипед, хотя его давно уже придумали».
О натурализации игроков для сборной России: «Я думаю, что без натурализации игроков для сборной России мы не обойдемся. Мы должны попасть в четверку лучших команд на домашнем Мундиале. Я считаю, есть шесть железных позиций в сборной, которые отвечают самым высоким требованиям. Нужно определить позиции, на которые требуются натурализация. К Кубку Конфедераций у нас на 90% должен быть сформирован состав сборной на ЧМ-2018».
Основные тезисы Газзаева как кандидата в президенты РФС: «Нам нужны 54 профессиональных клуба вместо 105. Необходимо отменить лимит и ввести правило молодого игрока».
О своей президентской деятельности в «Алании»: «2011 год получился для „Алании“ успешным. Ещё выступая в ФНЛ, команда под руководством моего сына Владимира Газзаева вышла в финал Кубка России, благодаря этому попала в еврокубки, а также добилась права выступать в Премьер-Лиге. Но после первого же года, непосредственно перед стартом в РПЛ, начались финансовые трудности. Клуб всегда финансировался за счёт регионального бюджета, единственным исключением стал этот год, удалось найти крупного спонсора в лице компании „РусГидро“, которая перечислила клубу порядка 40 миллионов долларов. 15 из них сразу же ушли на погашение долгов „Алании“, которые были накоплены ещё до 2011 года.
Сезон в Премьер-Лиге получился для команды тяжелейшим. Спастись от вылета не удалось, по ходу следующего сезона были проблемы с выплатами, нам сказали: „Снимайтесь с соревнования“. Я очень сожалею, что клуб с такими традициями постигла подобная судьба. Увы, „Алания“ – лишь один из десятков клубов, которые за последние годы снимались с соревнований и теряли профессиональный статус из-за финансовых проблем. Сама система финансирования российского футбола способствует тому, что регулярно происходят банкротства и финансовые трудности. Уверен, что профессиональные клубы и профессиональный спорт должны финансироваться исключительно за счёт частных инвестиций и государственно-частного партнерства, которое сейчас активно внедряется во все сферы нашей деятельности».
Об объединенном чемпионате России и Украины: «Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более что в 2013 году практически все было готово. И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола. Я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может».
Еще одна идея объединенного чемпионата от Газзаева: «Идея о создании Объединенного чемпионата России и Украины была прекрасной. В случае объединения наша лига входила бы в тройку сильнейших в Европе. Теперь следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА. Помимо России это Беларусь, Казахстан, Армения. Напомню, что по схожему принципу функционирует КХЛ. В случае объединения и создания Евразийской лиги по футболу сразу же существенно возрос бы интерес зрительской аудитории – а значит, и возможности зарабатывать для клубов и лиги за счет реализации телевизионных и рекламных прав. Более того, концепцию развития и возможные форматы Евразийской лиги мы разработали еще в рамках Объединенной лиги. И программа у нас практически готова».
Почему стал депутатом: «Я пошел в Госдуму, чтобы реформировать российский спорт, усовершенствовать спортивное законодательство, а также для того, чтобы представлять интересы в парламенте шести регионов Кавказа: Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии, КЧР и КБР. Способствовать тому, чтобы они не оставались на обочине социальных и экономических инициатив».
Разговор на любую тему с президентом России: «А я могу вам честно сказать, Владимир Владимирович, что у меня такое же мнение, как у вас».
О своем будущем в футболе: «В своей клубной тренерской деятельности я добился практически всех достижений, которые есть, за исключение одного — это Лига чемпионов. Конечно, мне было бы интересно поработать в клубе, который ставит самые серьезные задачи и хочет успешно выступать в Лиге чемпионов, я никогда не скрывал этого. Но тем не менее я считаю, что все впереди. Никто и не верил, когда я сделал заявление, что мы будем играть в финале Кубка УЕФА, все журналисты дружно посмеялись, а потом я смеялся над ними. Но я считаю, что нужно верить: человека всегда сопровождает вера, если он не уверен в себе, то у него и жизнь будет неуверенная».
https://www.youtube.com/watch?v=6nzD-JgsT5A
https://www.youtube.com/watch?v=VV_Z-YlWbbQ
Это не физруки из тарасовки!
https://www.youtube.com/watch?v=BJVWeYs-Xek
Это не физруки из тарасовки!
С усами проврался на всю страну,разворовал родной клуб и сбежал протирать штаны на тёплое место !
Одна собачья радость осталась,лизать руку хозяина,чем он с успехом и занимается !
Фу таким быть !
С усами проврался на всю страну,разворовал родной клуб и сбежал протирать штаны на тёплое место !
Одна собачья радость осталась,лизать руку хозяина,чем он с успехом и занимается !
Фу таким быть !
введение в основу команды братьев Березуцких,ставшими легендами не только ЦСКА, но и сборной России .
введение в основу команды братьев Березуцких,ставшими легендами не только ЦСКА, но и сборной России .
где лучше бы обратился с вопросом о возрождении фк алания
где лучше бы обратился с вопросом о возрождении фк алания
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1131117/gazzaev-valeriy-cska- отлично было сказано. хорошо помню ту игру. спартак всего 2-3 раза дошел до нашей штрафной площади.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1131117/gazzaev-valeriy-cska- отлично было сказано. хорошо помню ту игру. спартак всего 2-3 раза дошел до нашей штрафной площади.