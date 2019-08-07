«Никто не поверит, что „Спартак“ сыграл вничью с ЦСКА». Газзаев, жги!

вчера, 19:00

Газзаев — неоднозначная фигура. Известный нападающий и успешный тренер, ставший функционером и депутатом без эпитетов. Слово Валерию Георгиевичу в его 65-й день рождения!

Комментарий после победы над «Спартаком» (при Газзаеве «Спартак» почти 8 лет не мог выиграть у ЦСКА ): «Сегодня ЦСКА показал футбол очень хорошего уровня. Единственное упущение — несколько раз позволили соперникам подойти к нашей штрафной».

О работе итальянского арбитра Массимо Ди Сантиса на дерби ЦСКА - «Спартак»: «Ему бы в России надо вторую лигу судить! Наши судьи по сравнению с ним гении! Впрочем, сегодня ведь первое апреля, и никто всё равно не поверит, что „Спартак“ сыграл вничью с ЦСКА ».

О другом арбитре, французе Лоране Дюамеле, который тоже судил московское дерби в РПЛ : «Команды показали спектакль, а судья выглядел настоящим клоуном. Видимо, этого арбитра специально выписали из-за границы веселить Россию. Наши судьи по сравнению с ним просто ангелы».

Рождение афоризма: «В первом тайме на поле в форме ЦСКА вышли академики с тросточками, а во втором тайме я уже увидел профессиональных футболистов».

Анекдот от Газзаева о «виртуально»: «Кроха-сын к отцу пришел, и спросила кроха: что означает слово „виртуально“? Отец посоветовал: „Иди к маме и старшему брату, спроси у них, отдались бы они за две тысячи долларов?“. Малыш спросил. Оба ответили утвердительно. Младший доложил об этом отцу. Тот сделал вывод: „Вот видишь, сынок, виртуально мы с тобой разбогатели на четыре тысячи баксов, а реально мама твоя — проститутка, а братец — педераст“».

Самые яркие эмоции за спортивную карьеру: «Главная положительная эмоция — конечно же, победа в Кубке УЕФА . Высшее достижение нашего футбола за всю его историю – такую радость каждой клеткой тела чувствуешь. А отрицательная… Любой проигрыш – душевное потрясение для меня. Но и такие эмоции нужны. Жизнь без гаммы разных чувств мертва».

О необходимости расширения РПЛ : «Однозначно считаю, что Премьер-Лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчёркиваю – российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. Нужно вовлечь в систему профессионального футбола все регионы Российской Федерации. Давно говорю о том, что мы должны находиться в едином европейском календаре и соответствовать в том числе рекомендациям УЕФА , в которых сказано, что европейские чемпионаты в идеале должны иметь не меньше 18 и не больше 20 участников. В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион. А у нас всё время пытаются изобрести велосипед, хотя его давно уже придумали».

О натурализации игроков для сборной России: «Я думаю, что без натурализации игроков для сборной России мы не обойдемся. Мы должны попасть в четверку лучших команд на домашнем Мундиале. Я считаю, есть шесть железных позиций в сборной, которые отвечают самым высоким требованиям. Нужно определить позиции, на которые требуются натурализация. К Кубку Конфедераций у нас на 90% должен быть сформирован состав сборной на ЧМ -2018».

Основные тезисы Газзаева как кандидата в президенты РФС : «Нам нужны 54 профессиональных клуба вместо 105. Необходимо отменить лимит и ввести правило молодого игрока».

О своей президентской деятельности в «Алании»: «2011 год получился для „Алании“ успешным. Ещё выступая в ФНЛ , команда под руководством моего сына Владимира Газзаева вышла в финал Кубка России, благодаря этому попала в еврокубки, а также добилась права выступать в Премьер-Лиге. Но после первого же года, непосредственно перед стартом в РПЛ , начались финансовые трудности. Клуб всегда финансировался за счёт регионального бюджета, единственным исключением стал этот год, удалось найти крупного спонсора в лице компании „РусГидро“, которая перечислила клубу порядка 40 миллионов долларов. 15 из них сразу же ушли на погашение долгов „Алании“, которые были накоплены ещё до 2011 года.

Сезон в Премьер-Лиге получился для команды тяжелейшим. Спастись от вылета не удалось, по ходу следующего сезона были проблемы с выплатами, нам сказали: „Снимайтесь с соревнования“. Я очень сожалею, что клуб с такими традициями постигла подобная судьба. Увы, „Алания“ – лишь один из десятков клубов, которые за последние годы снимались с соревнований и теряли профессиональный статус из-за финансовых проблем. Сама система финансирования российского футбола способствует тому, что регулярно происходят банкротства и финансовые трудности. Уверен, что профессиональные клубы и профессиональный спорт должны финансироваться исключительно за счёт частных инвестиций и государственно-частного партнерства, которое сейчас активно внедряется во все сферы нашей деятельности».

Об объединенном чемпионате России и Украины: «Конечно, я переживал, что не получилось реализовать этот проект, тем более что в 2013 году практически все было готово. И если бы политика не вмешалась, то сегодня был бы объединенный чемпионат. Более того, это был бы один из лучших чемпионатов в истории европейского футбола. Я верю в это и в то, что отношения между нашими странами наладятся. Человек без веры жить не может».

Еще одна идея объединенного чемпионата от Газзаева: «Идея о создании Объединенного чемпионата России и Украины была прекрасной. В случае объединения наша лига входила бы в тройку сильнейших в Европе. Теперь следовало бы задуматься о создании единой лиги для стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС и выступающих под эгидой УЕФА . Помимо России это Беларусь, Казахстан, Армения. Напомню, что по схожему принципу функционирует КХЛ . В случае объединения и создания Евразийской лиги по футболу сразу же существенно возрос бы интерес зрительской аудитории – а значит, и возможности зарабатывать для клубов и лиги за счет реализации телевизионных и рекламных прав. Более того, концепцию развития и возможные форматы Евразийской лиги мы разработали еще в рамках Объединенной лиги. И программа у нас практически готова».

Почему стал депутатом: «Я пошел в Госдуму, чтобы реформировать российский спорт, усовершенствовать спортивное законодательство, а также для того, чтобы представлять интересы в парламенте шести регионов Кавказа: Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Ингушетии, КЧР и КБР . Способствовать тому, чтобы они не оставались на обочине социальных и экономических инициатив».

Разговор на любую тему с президентом России: «А я могу вам честно сказать, Владимир Владимирович, что у меня такое же мнение, как у вас».