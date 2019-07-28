Возвращение Карреры – опасная мечта?

28 июля 2019, 16:00

В «Спартаке» задумались, а Массимо не откажется. Но «Соккер.ру» предупреждает фанатов о последствиях, ведь и так натерпелись.

В некоторых ужастиках тревожное ожидание подвешивают с помощью идиллической картины. Перед вами идеальная семья. Детки играют, мальчик и девочка, красивый ухоженный дом, жена встает в пять утра, чтобы все успевать, включительно с приготовлением блинчиков на завтрак. Мужик уже на пробежке с собакой, ведь впереди у него сложный рабочий день – трудится хирургом, спасает жизни.

А потом оказывается, что все они каннибалы и в подвал лучше не заглядывать. Глянцевость может провоцировать тревожность у зрителя, чем издревле пользуются создатели кинокартин. Так и в этом случае – очевидность лощеной идеи с возвращением сеньора Карреры в «Спартак» является слабым местом романтичной затеи. Не единственным минусом, но поверхностным, который настораживает каждый раз, когда слышишь: «А тутти! Аванти! Массимо Каррера!»

Первые матчи итальянца, если вернется с парочкой побед на «багаже Кононова», могут создать ложную идиллию. А потом окажется, что любимца публики привезли в Москву, но «Спартак» каким был – таким и остался. И снова мясорубка, снова мясной фарш. Вот пришел Каррера, его встретили радостно, как встретили бы Промеса. Дальше что? Массимо не самый сильный тактик, а такой нужен срочно. Пилипчук - своеобразный человек, мягко говоря, но сложно отрицать, что он причастен к титулу.

Также в «Спартаке» в сказочном своей уникальностью сезоне был Александр Жирков. Достаточно умный, чтобы убежать при первой возможности. Человек не из футбола, но говорят, что принял ряд нетипичных для клуба, но верных решений. Сейчас такого нет, ведь Михайлов пока себя не проявил. А раньше занимался работой с болельщиками и ее результат видим. Каррера вернется в команду, которая только чудом может выстрелить. И даже если сам Массимо идеально отработает, поставит не совсем стыдную игру, то пятое место может стать потолком.

«Тун» тоже опаснее, чем хотелось бы, и хотя Каррера в прошлый раз пришел после первых туров и влета от АЕКа, тогда не было никакого давления и статуса. С другой стороны, а разве Массимо зовут тренировать клубы Серии А? Не исключено, что для него самого «Спартак» - лучший вариант. Возвращение означает, что руководство, скрипя зубами, согласится, что некрасиво обошлись с итальянцем. А трибуны получат признание собственной правоты, что в этой ситуации удобно клубу, ведь без болельщиков «Спартак» мало что из себя представляет.

Заберите популярность и поддержку и получите команду, которая за последние 10 лет ни разу не была в финале Кубка России, где играл курский «Авангард». Фаворита, который не имеет реальных успехов в Лиге Европы, не говоря о Лиге чемпионов. «Спартак» - это разовый чемпион в сезоне, когда остальные замешкались и допустили такое развитие событий. Играли с душой, но часто вырывали победы. Однако если вывести среднее арифметическое из мест москвичей в чемпионатах за десять лет, то получите жалкое число - 3.8.

«Спартак» по деньгам – второй клуб РПЛ с отрывом от остальных, по месту – четвертый в лучшем случае. Давно болеют, но тут скорее приступы безумия, чем нечто физическое. А безумие разве лечится? Часто говорят, что если нет опции продажи за неимением покупателя, то Федуну нужно отойти максимально далеко и доверить все профессионалам. Но клуб запущен настолько, что никто из опытных менеджеров не пойдет. Дело не только в тренерской должности. Наставника как раз найти просто, возродить клуб – сложнее.

И разумеется, что Каррера - не единственный вариант из интригующих и доступных. Почему-то активно намекают на второй заход Черчесова. Якобы он идеален. Но если тренер сборной, которая может выйти на Евро-2020, поскольку попалась легкая группа, уйдет в этот «Спартак», бросив Дзюбу, Миранчуков, Головина, Черышева и Фернандеса, чтобы работать с Понсе, Мирзовым, Баду, Ташаевым и Рассказовым, то распишется в собственной неадекватности. Черчесов теоретически может зайти, но только за новой порцией позора.

Теперь вместо киевского «Динамо» будет кто-то другой. Не исключено ведь, что Федуну просто надоело. Что ему кажется, будто все это уже было, проходили, и состояние кошмарного дежавю раздражает и его, и всех из «Лукойла», кто сталкивается с проблемами «Спартака» и выделяет деньги корпорации и дочерних компаний. Есть безвыходные ситуации. Это одна из них? Существуют рамки, за которые вряд ли выйдут. Например, серия чемпионств исключена. Понятно, что шансы Кононова на успех близки к нулю, но и Карреру может ждать провал.

Не первый в «Спартаке», поскольку Массимо уже проигрывал войну с руководством, уже вылетал из Кубка России и еврокубков, уже получал оплеухи в Лиге чемпионов. И проигрывал «Зениту» со счетом 5:1, а «Крыльям Советов» - 4:0. Так что идеализировать итальянского наставника не нужно. Как и мечтать о новом походе за чемпионством на ровном месте. Но в таком случае стоит признать, что «Спартаку» просто надо «обнулиться». Вернуться в точку, где был Массимо Каррера, но самому итальянцу посоветовать быть решительнее.

Пока есть спичка надежды, что Цорн чуточку адекватнее будет, чем его предшественники. В их болоте сыро, неприятно находиться, но если получится зажечь огонь и выбраться на сушу – «Спартак» тренера Карреры будет намного живее и перспективнее, чем «Спартак» Кононова. Не только потому, что второй играет без ударов по 30-40 минут, а еще потому, что Владимир Быстров прав. Футболисты не дерутся за тренера, и дело не только в пассивности Айртона при стандартах. Нет ощущения, что им интересно играть за Кононова.

А фанаты накопили страданий, поэтому новая порция вызывает раздражение на грани с апатией. Вот только Моуриньо не спешит в Москву первым рейсом, а это значит, что даже если возвращение Карреры станет ошибкой, которая окончательно похоронит карьеру удачного помощника главного тренера, но главного с пока единственным успехом в самостоятельной карьере, то такую оплошность нужно совершить. Стратегии никакой нет и быть не может, остается мыслить тактически.

Тактически руководители клуба будут за Кононова в надежде на чудо. Или на то, что весь негатив впитает именно он, а лишь потом уволят. Но Федун не проиграет, если Каррера придет и у него получится, а вот неудача итальянца будет разделена с фанатами, которым клуб якобы собираются передать в управление. Но если жертва фанатского фетиша Массимо готов рискнуть ради «Спартака» и его поклонников, то надо позволить тренеру спрыгнуть со скалы. Вдруг окажется, что на плечах Карреры парашют вместо пиджака?