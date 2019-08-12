«Ростов» - «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:41

«Ростов»

Подопечные Валерия Карпина порой уж слишком неоднозначно выглядят в обороне собственных ворот. Проблема с результативностью решилась, но есть еще целая масса трудностей со стабильностью, хотя откровенно можем сказать о том, что потенциал у команды впечатляющий.

«Ростов» еще ни разу не проигрывал в рамках РПЛ . Весьма любопытно будет наблюдать за тем сумеет ли команда продолжить удивлять и в дальнейшем.

«Крылья Советов»

Подопечные Миодрага Божовича после победы над ЦСКА откровенно провалились. Совершенно ничего не получалось у команды в трех следующих играх из-за чего последовали поражения от «Уфы», «Арсенала» Тула и «Локомотива». Необходимо сосредоточится команде над тем, чтобы все-таки избегать всевозможных неточностей в передачах и не пропустить гол первыми.

Котировки БК Pinnacle на матч «Ростов» - «Крылья Советов»:

Победа «Ростова» - 1,54

Ничья – 4,02

Победа «Крылья Советов» - 6,29

Интересные факты

«Ростов» только раз в семи последних играх сумел переиграть «Крылья Советов»

«Крылья Советов» в гостях только один раз в восьми поединках сумел забить более одного гола

Прогноз

Тяжело будет гостям, так как команда крайне неоднозначно выглядит при обороне собственных ворот, но при этом «Ростов» должен быть крайне осторожен. По нашему мнению, в этой встрече практически все зависит от того, кто же сумеет открыть счет в игре. Мы считаем, что у «Крыльев Советов» есть весьма неплохие шансы, чтобы удержать атакующий потенциал хозяев. Наша ставка – победа «Крыльев Советов» с учетом форы в +1. Текущую ставку можно сыграть с коэффициентом 1,78 в БК Pinnacle.