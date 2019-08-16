Ван Дейк, Роналду или Месси? Выбираем лучшего футболиста Европы!

вчера, 16:00

УЕФА обозначил тройку претендентов на звание лучшего футболиста европейского сезона 2018/2019, а «Соккер.ру» устраивает смотрины претендентов и хочет найти истину.

О какой награде речь?

Награда Лучшему игроку года по версии УЕФА вручается по итогам прошедшего европейского сезона, гражданство претендентов не имеет значение, входной билет — это выступление в одной из национальных ассоциаций под эгидой УЕФА . Принимаются во внимание успехи во внутренних турнирах, еврокубках и матчах за национальную сборную.

Как выбирают претендентов?

В жюри входят тренеры всех 80 команд, игравших в основной сетке Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2018/19, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА . Каждый член жюри назвал свою тройку, за первое место начисляли 5 баллов, за второе — 3, за третье — 1. Просуммировав все баллы, в УЕФА получили список лучших игроков сезона. Результаты уже есть, в секрете держатся лишь показатели первой тройки.

А кто вошел в десятку?

4. Алиссон Беккер («Ливерпуль» и сборная Бразилии) - 57 очков

5. Садио Мане («Ливерпуль» и сборная Сенегала) - 51

6. Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта) - 49

7. Эден Азар («Челси»/«Реал» и сборная Бельгии) - 38

8-9. Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус» и сборная Нидерландов) - 27

8-9. Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона» и сборная Нидерландов) - 27

10. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» и сборная Англии) - 12

В топ-6 четыре игрока «Ливерпуля», при этом мы еще не знаем финального позицию ван Дейка, который расположится выше Алиссона, Мане и Салаха. Де Лигт и де Йонг вошли в десятку, они, как и Эден Азар, сменили клубную прописку этим летом.

Когда узнаем победителя?

Ждать осталось недолго: 30 августа в Монако Роналду, Месси или ван Дейк получат приз, который по итогам сезона 2017/2018 достался Луке Модричу.

Кто достоин победы?

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль» и сборная Нидерландов)

Достижения: победитель Лиги чемпионов, финалист Лиги Наций УЕФА , серебряный призер чемпионата Англии, лучший игрок АПЛ по версии футболистов-профессионалов.

Клубная статистика (Лига чемпионов + АПЛ ): 50 матчей = 6 голов + 4 результативные передачи

Топ-3 момента Вирджила ван Дейка в сезоне 2018/2019

1. Решающий матч группового этапа Лиги Наций против Германии. До 85-й минуты голландцы уступают 0:2. Квинси Промес отыгрывает один мяч, а на 90-й минуте ван Дейк заставил Нойера капитулировать и тем самым принес «оранжевым» ничью и выход в финальный турнир Лиги Наций УЕФА .

2. Стал героем противостояния с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов: в мюнхенском матче не только надежно сыграл в обороне, но и сделал два результативных действия: гол плюс пас.

3. Ван Дейк идеально провел главный матч сезона и своей карьеры — финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма», был признан УЕФА лучшим игроком встречи.

О ван Дейке говорят...

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «О сильных сторонах и способностях Вирджила ван Дейка можно написать книгу. Он все еще молодой, но при этом очень зрелый футболист».

Алекс Окслейд-Чемберлен, полузащитник «Ливерпуля»: «Он держит стиль как на поле, так и за его пределами. Кажется, что ему все дается легко, не так ли? Когда он сзади, чувствуешь себя в полной безопасности. В прошлом сезоне он был просто скалой».

Рональд Куман, главный тренер сборной Нидерландов: «Он олицетворяет идеального защитника. Играет ярко, руководит обороной, помогает одним лишь своим присутствием. Теперь у него еще и трофей. Победа в Лиге чемпионов - это фантастика. Он может служить примером для всех, кто стремится к вершинам».

Лионель Месси («Барселона» и сборная Аргентины)

Достижения: победитель чемпионата и Суперкубка Испании, финалист Кубка Испании, лучший бомбардир Лиги чемпионов (12 голов), обладатель европейской «Золотой бутсы».

Клубная статистика (Лига чемпионов + Ла Лига): 44 матча = 48 голов + 18 результативных передач

Топ-3 момента Лионеля Месси в сезоне 2018/2019

1. В первом же туре Лиги чемпионов оформил хет-трик в ворота ПСВ , который стал рекордным для турнира и восьмым по счету для Месси в ЛЧ .

2. В январе Месси достиг отметки в 400 голов в Ла Лиге, став вторым футболистом, которому удалось отличиться четыре сотни раз в ведущих европейских чемпионатах суммарно, и первым, кто достиг этой отметки в рамках одной лиги. У Лео ушло на это всего лишь 435 матчей.

3. «Барселону» ждало разочарование на «Энфилде», но за неделю до этого Месси выдал шикарный перформанс против будущего победителя Лиги чемпионов на «Камп Ноу». Каталонцы выиграли 3:0, Лео оформил дубль, забив в том матче свой 600-й гол за «Барселону» изумительным ударом со штрафного метров с тридцати. Что самое удивительное, 600-й гол Месси забил в ту же дату, что и свой первый мяч в сине-гранатовой футболке — 1-го мая. Разница между двумя примечательными мячами составила 14 лет.

О Месси говорят…

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Первые минуты каждого матча Месси тратит на ознакомление. Он прогуливается рядом с защитниками соперника, фиксирует в голове их позиции. Игра продолжается, и он понемногу включается, причем в какой-то момент уже прекрасно знает слабые стороны оппонентов».

Неймар, форвард ПСЖ и экс-партнер Месси по «Барселоне»: «Когда поддержка требовалась больше всего, появился лучший игрок в мире и протянул мне руку. Он сказал: „Пойдем. Я здесь, чтобы тебе помочь“».

Жорди Альба, защитник «Барселоны»: «Месси не только забивает и отдает голевые передачи, он строит твою игру. Он невероятен, это уникальный футболист. Мы никогда не увидим другого такого игрока. Он уникален во всех футбольных проявлениях».

Криштиану Роналду («Ювентус» и сборная Португалии)

Достижения: победитель Лиги Наций УЕФА , чемпион Италии и обладатель Суперкубка Италии.

Клубная статистика (Лига чемпионов + Серия A): 40 матчей = 27 голов + 10 результативных передач

Топ-3 момента Криштиану Роналду в сезоне 2018/2019

1. Вскоре после перехода в «Ювентус» Роналду оформил дубль в матче с «Сассуоло», и эти голы помогли ему достигнуть величественного рубежа в 400 голов в национальных чемпионатах.

2. Роналду буквально за уши вытащил «Ювентус» в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 туринцы начали с поражения 0:2 от «Атлетико», но в ответном матче Криштиану оформил хет-трик и обыграл «матрасников» со счетом 3:0. В каждом из матчей четвертьфинального противостояния с «Аяксом» португалец забил по голу, но этого, увы, не хватило его команде для попадания в полуфинал турнира.

3. В полуфинальном матче Лиги Наций УЕФА против Швейцарии все решили голы Роналду, который отличился трижды, причем два мяча приберег на концовку, когда уже казалось, что дополнительного времени не миновать (до выстрела Криштиану дуплетом на табло держались две «единички»).

О Роналду говорят…

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии: «Мне потребуется множество прилагательных, чтобы описать игру Роналду. Я тренировал его еще в 2003 году и понимал, чего он может достичь. Он гений. Есть гениальные картины и скульптуры, а Роналду - гений футбола».

Леонардо Бонуччи, защитник «Ювентуса»: «Если к вам переходит лучший игрок мира Криштиану Роналду, это означает, что ваш уровень непременно возрастет».

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»: «Роналду - будущее „Ювентуса“. Это выдающийся игрок, который провел отличный сезон и следующий проведет не хуже».